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В Эфиопии разбился пассажирский Boeing 737 летевший в Кению - 157 погибших
12:03 10.03.2019

Boeing 737 компании Ethiopian Airlines потерпел крушение в Эфиопии. На борту было 157 человек

Сегодня, 10 марта, пассажирский Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines разбился по пути в Кению. Он следовал по маршруту Аддис-Абеба - Найроби. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на компанию.

Как сообщают Ethiopian Airlines , на борту рейса находилось 149 пассажиров и восемь членов экипажа. Происшествие случилось рано утром. "Подтверждено, что это произошло в 08.44 (по местному времени - Прим.Ред.)", - сказал представитель авиакомпании, который не назвал свое имя.

Самолет рухнул возле эфиопского города Дэбрэ-Зэйт, связь с ним потеряли через 6 минут после взлета.

Соболезнования в связи с трагедией уже выразил премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али, передает ВВС.

Напомним, Boeing компании Turkish Airlines угодил в воздушную яму при подлете к Нью-Йорку, 30 пассажиров пострадали.

Также "Страна" писала, как в Колумбии разбился самолет с мэром Тарайры и всей ее семьей на борту, погибли 12 человек.

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Трое россиян погибли в крушении Boeing в Африке
Эфиопский авиаперевозчик огласил списки пассажиров с разбившегося самолета

"Коммерсантъ" от 10.03.2019, 16:49
В Африке потерпел крушение самолет Boeing 737-8 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines. На его борту было 149 пассажиров и 8 членов экипажа. Борт летел из столицы Эфиопии Аддис-Абебы в столицу Кении Найроби. По данным авиаперевозчика, среди пассажиров были трое россиян. Посольство РФ в Эфиопии сообщило их имена. Корпорация Boeing назначает экспертов-техников для расследования крушения.

Крушение самолета Boeing 737-8 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines произошло утром 10 марта. Борт вылетел из Аддис-Абебы в 8:53 (мск) и должен был приземлиться в Найроби, в 1,5 тыс. км, через полтора часа. На его борту были 149 пассажиров и 8 членов экипажа. Однако через шесть минут наземные радары потеряли самолет. В этот момент он находился в 40 км от Аддис-Абебы, в районе вулканического поля рядом с городом Дебре-Зейт (Бишофту). Как позже стало известно, самолет рухнул за пределами города, недалеко от ближайшей к нему деревни. В Twitter авиаперевозчика размещена фотография с места крушения: земля взрыта на большом пространстве, на ней разбросаны вещи и обломки самолета. "Руководитель авиакомпании, который сейчас находится на месте крушения, с сожалением подтверждает, что выживших нет,- говорится в сообщении авиакомпании.- Он выражает глубокое сочувствие и соболезнования родным и близким пассажиров и членов экипажа, погибших в этой трагической аварии".

Производитель самолета американская корпорация Boeing заявила, что она "осведомлена об аварии" и "внимательно следит за ситуацией".
Корпорация предоставит помощь технических экспертов, чтобы выяснить причины крушения.

Известно, что на борту находились граждане 33 стран. Первоначально посольство России в Кении заявляло, что не обладает информацией о том, были ли на борту россияне. "Представительство "Эфиопских авиалиний" в Найроби не может представить сведений относительно возможного нахождения на борту упавшего самолета российских граждан",- говорилось в сообщении дипмиссии в Facebook. Однако у посольства были сведения, что россияне могли быть на борту. В итоге авиаперевозчик огласил на брифинге список пассажиров, из которого стало ясно, что в самолете были трое россиян. Российское посольство в Эфиопии опубликовало их имена.

Russia in Ethiopia

@RusEmbEthiopia
Авиакомпания Ethiopian Airlines подтвердила, что на борту ее авиалайнера #ET302, потерпевшего крушение неподалеку от Аддис-Абебы, находились трое граждан России:
- Екатерина Полякова
- Александр Поляков
- Сергей Вяликов

5
16:34 - 10 мар. 2019 г.
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Также известно, что на борту были 32 кенийца, 21 канадец, 17 эфиопов, 8 американцев, 8 итальянцев, 8 китайцев, 7 граждан Великобритании, 7 французов, 6 египтян, 5 граждан Нидерландов, 4 индийца, 2 марокканца, 2 гражданина Израиля, а также по одному гражданину Бельгии, Уганды, Йемена, Того, Судана, Мозамбика и Норвегии. Еще четыре пассажира имели на руках паспорта ООН.

На брифинге представители Ethiopian Airlines сообщили, что пилот, управлявший рейсом, летал часто и много, а у самолета не было технических проблем.

Однако после взлета пилот сообщил о возникших неполадках и попросил разрешения вернуться в аэропорт. Диспетчер дал ему разрешение.
В авиакомпании отметили, что до этого вылета самолет совершил рейс из Южной Африки, после чего его обследовали техники, но не выявили замечаний.

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед выразил соболезнования близким погибших. "Канцелярия премьер-министра от имени правительства и народа Эфиопии хотела бы выразить свои глубочайшие соболезнования семьям погибших сегодня утром на борту регулярного рейса Ethiopian Airlines в Найроби",- написал он в Twitter.

The Office of the PM, on behalf of the Government and people of Ethiopia, would like to express it’s deepest condolences to the families of those that have lost their loved ones on Ethiopian Airlines Boeing 737 on regular scheduled flight to Nairobi, Kenya this morning.

- Office of the Prime Minister - Ethiopia (@PMEthiopia) 10 марта 2019 г.
Самолет аналогичного типа Boeing 737-8 MAX индонезийской авиакомпании Lion Air разбился в октябре прошлого года через 13 минут после взлета из Джакарты. Тогда самолет рухнул в воду, и все 189 человек на борту погибли. Перед крушением пилот также просил диспетчера разрешения вернуться в аэропорт вылета. В ноябре 2018 года корпорация Boeing разослала пользователям новых моделей Boeing 737 MAX предупреждение об особенностях управления этим самолетом в случае сбоя в работе датчика угла атаки, пояснив, что самолет может неожиданно уйти в пике. Это предупреждение было основано на предварительных итогах расследования крушения борта Lion Air у Джакарты. Как раз в ноябре прошлого года эфиопская авиакомпания и получила этот Boeing, сообщает агентство AFP.

Анастасия Курилова

коммерсант
https://www.kommersant.ru/doc/3907399?from=main_1

Источник - ВВС
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1552208580
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