Стой, гнида! Порошенко едва успел сбежать с митинга в Черкассах

12:09 10.03.2019

"Стой на сцене и отвечай на вопросы!" Националисты атаковали митинг Порошенко в Черкассах и обратили его в бегство



В субботу, 9 марта, представители "Национального корпуса" после акции "Свинарчуков Порошенко - за решетку!" в Киеве отправились в Черкассы, где пребывал президент Украины Петр Порошенко. Об этом сообщает пресс-служба политсилы в Facebook.



Акция "Нацкорпуса" прошла возле местного ДК "Дружба народов" - после выступления президента Петра Порошенко.



"Мы хотим лично задать президенту вопрос касаемо хищений в оборонке. Мы не нашли его на Банковой - как оказалось, он решил попиариться...", - заявил один из участников акции.



Активистов не пускали к сцене еще во время выступления президента. Между правоохранителями и демонстрантами возникли стычки. Националисты выкрикивали лозунги: "Стой на сцене и отвечай на наши вопросы!", "Президент от нас не убежит". Но после прихода националистов Порошенко ушел с митинга.



Видео: Facebook/ Національний Корпус



После выступления гаранта у сцены зажгли файеры и начали распылять газ. Произошли стычки с полицией, в которых пострадал даже начальник областной полиции Валерий Лютый, передает Прочерк.



Врачи выводили из толпы пострадавших людей и полицейских. На лице начальника областной полиции была кровь.



видео тут -



https://strana.ua/news/189937-v-cherkassakh-natskorpus-popytalsja-pomeshat-vystupleniju-poroshenko.html



В красном кружке начальник облполиции Лютый, фото и видео: procherk.info



Напомним, лидер Нацкорпуса Билецкий пообещал срывать "проплаченные митинги" Порошенко в регионах.



Также мы писали, что националисты дали Порошенко неделю, чтобы посадить Гладковских - фигурантов дела о хищениях в оборонке.