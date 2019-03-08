 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 10.03.2019
23:04  Скончался патриарх российской военной истории академик Олег Ржешевский
16:33  Василий Розанов - русский философ, - Е.Холмогоров
16:06  "Все сливают. Война же!". Как в украинской армии испаряется топливо и уходит налево боекомплект
12:09  Стой, гнида! Порошенко едва успел сбежать с митинга в Черкассах
12:03  В Эфиопии разбился пассажирский Boeing 737 летевший в Кению - 157 погибших
10:33  Сорос и Макрон – свидетели кризиса западной идеологии, - И.Шумейко
10:17  Узбекский парламент получил широкие полномочия по формированию правительства
07:47  На 8 марта амеры арестовали информатора WikiLeaks Челси Мэннинг (ранее бывшую мужчиной)
00:54  Колоссальное противоречие между виртуальным миром Белого Дома и жестокой реальностью может похоронить США, - К.Душенов
00:53  Bloomberg: Европейский союз поставил себя в неловкое "саудовское" положение
00:47  Петр I и Турция – и "Крым наш" на столетие раньше, - Ш.Муталов
00:39  С 8 марта! В Узбекистане женщинам разрешили работать в металлургии и нефтяной отрасли
00:38  Трамп проиграл первый тайм Эрдогану. Анкару толкают к серьезному геополитическому выбору, - С.Тарасов
00:36  "За 27 лет казахстанцы нигде не батрачили", - околесица от Елбасы
Суббота, 09.03.2019
23:21  Генпрокуратура Узбекистана опровергла самоубийство Гульнары Каримовой в тюрьме
21:19  Совсем охерели. Американский дипломат приволок в Шереметьево ВУ
20:51  Сущность современного выбора политических лидеров. Израиль, - А.Эскин
20:07  В Бердянской укр-колонии изнасиловали заслуженного бандеровца, награжденного орденом "За мужество"
16:48  Алжир готовят к цветной революции? - П.Искендеров
15:45  Возможная американо-китайская торговая сделка – мир или перемирие? - В.Пироженко
15:06  Скончался "товарищ Сааков" - киноактер Владимир Этуш
12:38  Рыжий Роберт. Настоящая история "шотландского Робин Гуда"
12:35  Опубликована карта сокровищ Третьего Рейха эсесовца Олленхауэра
12:27  КрымПрокурор Н.Поклонская выпустила книгу мемуаров
12:25  За что сражались советские пограничники на острове Даманский? Забытый подвиг, - В.Лошак
12:24  Казахстан. "Все лучшее – детям" или "все лучшее – гостям"? - Н.Нуртазина
12:21  Узбеки и таджики... сарты и тюрки. Искажение истории. Ч. 3 (полемика)
10:31  Чем "римские каникулы" Си Цзиньпина напугали США, - О.Самофалова
09:20  38 страдальцев за народ и 1 клоун. Утвержден окончательный список кандидатов в президенты Украины
08:57  Дегенерат из рос-правительства Горринг арестован за аферы с подмосковной землей
01:56  Как жители Непала выбрали коммунистов, - А.Шпунт
01:39  В УзбМВД создано Главное управление обеспечения безопасности на транспорте
00:58  От диктатуры к "мягкой силе". Коминтерну – 100 лет. Будет ли востребован его опыт? - Е.Спицын
00:53  Умеет ли он читать и писать... В Кыргызстане хором гонят спикера-незнайку Джумабекова
00:51  Ложь как система власти в Узбекистане, - Б.Мусаев
00:45  ГрузГрабли. Повторит ли Зурабашвили судьбу Жордания, - С.Тарасов
00:30  "Азбука Русско-Японской войны". Вышел словарь Ротема Ковнера
00:23  В УзбМинфине назначен зам... по международным рейтингам. Следующим будет зам по скрепкам и степлерам
00:13  Зачем Ким Чен Ын собирается в Москву?
Пятница, 08.03.2019
23:48  Уволен Генпрокурор Узбекистана Муродов. На его место назначен Бабаджанов
20:11  Нейро-грефо-дурь. Российский Сбербанк тронулся умом
18:24  Конфликт Индии и Пакистана – военное послание Китаю, - С.Кожемякин
13:22  Узбеки и таджики... сарты и тюрки. Искажение истории. Ч. 2, - С.Бекзода
13:21  Восстание кленов: чем обернется политический скандал с премьером Канады
13:17  Русские в турецком плену и рабстве (история), - Уилл Смайли
13:15  Не срослось... Израильский алмазный миллиардер Ланиадо умер во время операции по увеличению пениса
13:11  Семья старшего зятя Елбасы Кулибаева скопила $6,4 млрд. У Вовы Кима всего 4,6 ляма...
13:07  В самую дочку. Кому достанутся миллионы "узбекской принцессы", - И.Кармазин
09:49  США расширяют военное присутствие в Узбекистане, - А.Пахолин
09:27  Кыргызская полит-экономика. Хозяйка базара обвинила брата - замминистра соцразвития в повышении аренды
09:20  Исправился? Посаженный в 2017-м на 14 лет за госпереворот экс-вице-премьер Киргизии Талгарбеков выпущен на свободу
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Стой, гнида! Порошенко едва успел сбежать с митинга в Черкассах
12:09 10.03.2019

"Стой на сцене и отвечай на вопросы!" Националисты атаковали митинг Порошенко в Черкассах и обратили его в бегство

В субботу, 9 марта, представители "Национального корпуса" после акции "Свинарчуков Порошенко - за решетку!" в Киеве отправились в Черкассы, где пребывал президент Украины Петр Порошенко. Об этом сообщает пресс-служба политсилы в Facebook.

Акция "Нацкорпуса" прошла возле местного ДК "Дружба народов" - после выступления президента Петра Порошенко.

"Мы хотим лично задать президенту вопрос касаемо хищений в оборонке. Мы не нашли его на Банковой - как оказалось, он решил попиариться...", - заявил один из участников акции.

Активистов не пускали к сцене еще во время выступления президента. Между правоохранителями и демонстрантами возникли стычки. Националисты выкрикивали лозунги: "Стой на сцене и отвечай на наши вопросы!", "Президент от нас не убежит". Но после прихода националистов Порошенко ушел с митинга.

Видео: Facebook/ Національний Корпус

После выступления гаранта у сцены зажгли файеры и начали распылять газ. Произошли стычки с полицией, в которых пострадал даже начальник областной полиции Валерий Лютый, передает Прочерк.

Врачи выводили из толпы пострадавших людей и полицейских. На лице начальника областной полиции была кровь.

видео тут -

https://strana.ua/news/189937-v-cherkassakh-natskorpus-popytalsja-pomeshat-vystupleniju-poroshenko.html

В красном кружке начальник облполиции Лютый, фото и видео: procherk.info

Напомним, лидер Нацкорпуса Билецкий пообещал срывать "проплаченные митинги" Порошенко в регионах.

Также мы писали, что националисты дали Порошенко неделю, чтобы посадить Гладковских - фигурантов дела о хищениях в оборонке.

Источник - strana.ua
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1552208940
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Н.Нигматулин принял посла Японии в Казахстане Т.Касаи
- Аскар Мамин возглавил Совет директоров "Самрук-Қазына"
- Кадровые перестановки
- Рейтинги Республики Казахстан подтверждены на уровне "ВВВ-/А-3"; прогноз - "Стабильный"
- На строительство и ремонт более 440 улиц в Алатауском районе Алматы выделят 7 млрд. тенге
- Посещение Государственным секретарем РК Бакытжаном Сагинтаевым праздничного концерта "Әлемнің жарығы", посвященного Международному женскому дню 8 Марта
- Перемещение транспорта через границу с Китаем и Узбекистаном вырастет в несколько раз
- Китайская угроза: откуда ее ждать?
- От оружия массового поражения Ирака до химического оружия Сирии
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  