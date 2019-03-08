Скончался патриарх российской военной истории академик Олег Ржешевский

23:04 10.03.2019

Пришла скорбная весть о кончине на 95-м году жизни выдающегося советского и российского военного историка, доктора исторических наук, профессора, академика РАЕН, заслуженного деятеля науки РСФСР Олега Александровича Ржешевского.



Олег Александрович родился 16 апреля 1924 года в семье кинодраматурга Александра Георгиевича и геолога Елены Ивановны Ржешевских. Участник Великой Отечественной войны, в 1944-1948 годах он был военным летчиком. После войны в 1953 году окончил Военный институт иностранных языков Министерства обороны СССР, служил на офицерских должностях. В 1966-1979 годах - старший научный сотрудник, начальник отдела военной истории капиталистических стран, начальник Управления зарубежной военной истории Института военной истории МО СССР. После увольнения из Вооруженных сил СССР в 1979-1998 годах - заведующий сектором, научный руководитель Центра истории войн и геополитики Института всеобщей истории РАН. Длительное время являлся президентом Российской ассоциации историков Второй мировой войны, вице-президентом Международного комитета истории Второй мировой войны, членом совместной комиссии историков Германии и России, входил в состав редколлегии журнала "Вопросы истории". Воинское звание - полковник, награжден многими орденами и медалями СССР, в 2016 году - Орденом Почета.



Олег Александрович - автор более 200 монографий, глав в коллективных работах, научных и публицистических статей. Наиболее известным его трудом последних лет является монография "Сталин и Черчилль. Встречи. Беседы. Дискуссии: Документы, комментарии, 1941−1945", получившая признание и за рубежом. Большое число монографий и научных статей автора посвящены проблемам Второй мировой войны, в первую очередь участию в войне в качестве союзников СССР западных держав - США и Великобритании. Остаются востребованными монографии О.А. Ржешевского, посвященные историографии Второй мировой войны этих стран.



Олег Александрович был замечательным человеком, требовательным, но всегда внимательным к сотрудникам руководителем, настоящим товарищем, для многих ныне известных историков - помощником в их становлении и чутким наставником. Его организаторские способности позволяли сплачивать авторские коллективы, настраивать их на поиск новых документов и подходов в освещении Великой Отечественной и Второй мировой войн. При этом он всегда оставался пламенным патриотом, защитником правдивой истории о нашей Родине, непримиримым борцом с различного рода фальсификаторами.



Имя Олега Александровича надолго сохранится в памяти не только специалистов, но и простых читателей, которым он и посвятил свою долгую и славную жизнь историка. Навсегда останется добрая память об этом незаурядном человеке и в наших сердцах - его соратников, товарищей и друзей.



Анатолий Кошкин