 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Йети-люди. Как технологии породили новую гласность, которая может стать управой на чиновников
00:13 11.03.2019

Вы уже не помните, но когда Советский Союз дал течь и начал трещать по швам, из всех этих щелей разом полезло то, что прежде на божий свет не выпускали. Мумие, йети, филиппинские хиллеры, целые еженедельные журналы выходили про летающие тарелки.

Уфолог стал уважаемым человеком и даже почти профессией. Все ждали, что вот теперь-то, когда цензура больше не мешает нести правду в массы, мы и узнаем все про жизнь на Марсе. А уж когда появились сначала фотоаппараты-мыльницы, а за ними автомобильные видеорегистраторы и телефоны с камерами, никаких сомнений не должно было остаться: сейчас каждый пришелец будет отснят во всех ракурсах. (Ожидания, кстати, были небеспочвенны: стремительный челябинский метеорит сняли с нескольких десятков ракурсов).

Но почему-то нет.

Камера в телефоне у каждого, а селфи с гостями с Альфа-Центавра больше не стало.

Вместо них сеть вдруг заполонили видео с обычными жителями Земли, облеченными каким-либо социальным статусом и вызывающими не меньше удивления, чем йети.

Мы теперь каждый день видим, как какой-нибудь чиновник разного масштаба совершает социальный самоподрыв.

Как вице-губернатор советует жителям какую-то дичь.

Как полковник полиции поливает подчиненных матом на летучке.

Как учительница бьет школьника головой об парту.

Некоторые удивляются, чего это они - совсем охамели?

А разве раньше этого не было что ли? Не хамили чиновники?

А откуда тогда в середине 80-х взялся Жванецкий с его "Я хочу купить, как во время войны, танк на средства артиста, но пользоваться самому какое-то время. Приятно, наверное, внезапно появиться в ЖЭКе и попросить заменить пол на кухне, не выходя из машины". И дальше там про молоко, лекарства, строительство и все прочее.

Просто технология, которая не сработала с марсианами (потому что их нет), начала работать с землянами.

Видеозапись - атомная бомба наших дней.

Камера в смартфоне - заряд, соцсети - средство доставки.

Youtube как жалобная книга.

Снял, как бабушка зимой в Сибири сама топором колет лед с дороги, выложил в сеть, показали по Первому каналу, губернатору стало страшно (не стыдно, а страшно, что увидели в Москве), прислали дорожников.

Вот модель работы гражданского общества образца 2019 года.

Причем единственная его рабочая модель.

Человек остается все так же беззащитен перед государственной машиной, но теперь он может достать телефон и попытаться напугать. Примерно, как медведя в лесу можно напугать звоном железной ложки о котелок.

Гласность, про которую так много говорили 30 лет назад, пришла с неожиданной стороны. Цифровизация подкралась незаметно.

Вместо йети у нас чиновники. Йети-люди, которые нами руководят.

ДМИТРИЙ СМИРНОВ@dimsmirnov175
Специальный корреспондент отдела политики, журналист Кремлевского пула

9 марта 2019

Источник - KP.RU
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