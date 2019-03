Случится ли раскол ЕС из-за Китая? - В.Павленко

00:20 11.03.2019 Случится ли раскол ЕС из-за Китая?



Пекин как зеркало европейских и евроатлантических противоречий



22 марта начнется первый официальный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Италию. До этого страну в 2008 году посещал в связи с саммитом "Большой семерки" в Аквиле прежний китайский лидер Ху Цзиньтао. В 2016 году с кратким неофициальным визитом на Апеннинах побывал и Си Цзиньпин, но принимал его прежний глава правительства Маттео Ренци. Но тех пор в итальянской политической жизни много воды утекло; к власти в мае прошлого года пришел альянс евроскептиков из Движения пяти звезд и Лиги Севера, который и выдвинул Дж. Конте в премьеры. Не стоит на месте и политическая жизнь Китая. Лидер КПК и КНР прибудет в Рим через два дня после завершения второй сессии ВСНП 13-го созыва, на которой в ближайшие дни ожидается принятие важной серии конституционных поправок. Во-первых, в Основной закон КНР будет внесена руководящая идеологема XIX съезда КПК о "социализме с китайской спецификой в новую эпоху". Во-вторых, появится в нем положение о Патриотическом едином фронте китайского народа (ПЕФКН) - парламентском блоке КПК с другими партиями. В-третьих, вместе со снятием ограничений на количество сроков в должности председателя КНР расширятся конституционные полномочия главы государства в ущерб так называемому "коллективному руководству".



Италия уже выступила "возмутителем спокойствия" в Европейском союзе (ЕС) по "венесуэльскому вопросу", отказав Брюсселю в консенсусе признания самозванца Хуана Гуайдо "новым президентом". Это вызвало недовольство как у лидеров ЕС, прежде всего Германии и Франции, так и у США, которые таким образом не получили в своих демаршах против Каракаса той консолидированной поддержки Старого Света, на которую рассчитывали. Если учесть, что Пекин занимает твердую позицию поддержки законной власти президента Николаса Мадуро, выступая резко против любого внешнего вмешательства, которое пытаются организовать США, то у Дж. Конте и Си Цзиньпина складывается очень неплохой фон для успешных переговоров, как бы на этот счет ни "щелкали зубами" в Вашингтоне, Париже и Берлине.



О чем пойдет разговор двух лидеров? Тем может оказаться множество, но главная, несомненно, координация Рима и Пекина в вопросе реализации китайской инициативы "Пояса и пути". "Италия и Китай в прошлом были связаны древним Шелковым путем. Мы ожидаем, что целевая группа поможет укрепить сотрудничество двух стран в рамках инициативы "Пояс и путь" и будет способствовать более тесным отношениям между ЕС и Китаем", - так охарактеризовал взаимный интерес двух столиц посол КНР в Италии Ли Жуйи. Отметим, что общее количество стран, одобривших проект "Пояса и пути" и собирающихся в нем участвовать, на прошедшей неделе достигло 152.



Италия при этом - один из ведущих мировых лидеров в сфере морской торговли; страна обладает множеством портов, доступ в которые при определенных условиях обеспечивает выполнение морской составляющей общего проекта "Нового Шелкового пути", в который входит и "Пояс и путь". Что это за условия? Китай в последние годы, продвигая программу крупнотоннажных контейнерных перевозок морским путем, очень сильно вложился в реконструкцию Суэцкого канала. Однако это не решило проблем доставки грузов в Европу через средиземноморские порты, ибо принимать китайские суперконтейнеровозы пока могут только два порта, и оба балтийских - немецкий Гамбург и голландский Роттердам. Возможные договоренности Дж. Конте и Си Цзиньпина откроют "шлюзы" китайским инвестициям в итальянскую портовую инфраструктуру, в результате чего и список, и его география существенно расширятся за счет Средиземноморья. Учитывая, что в этот проект уже вписалась Греция, вопрос в Европе стоит ребром. Из ряда материалов, публикуемых влиятельными европейскими СМИ, например Deutsche Welle, следует очень сильная озабоченность Германии перспективой утраты монополии на связи с Поднебесной; в связи с этим говорится даже о возможном "расколе ЕС".



Вот почему, по мере трансформации такого раскола из теории в практику, экономика, которой он продиктован, начнет оказывать существенное влияние и на политику и геополитику. Ведь, с одной стороны, апеннинский вектор китайских интересов начинает развиваться "в пику" не только США, но и остальным европейским игрокам. И Франции, которая усиленно разыгрывает "карту китайской угрозы", чтобы вперед других европейцев "задружиться" с заокеанским "старшим братом". И Великобритании, которая эксплуатирует тему "эксклюзивных" связей с Пекином, которые подаются общественности под соусом "золотой эры" двусторонних отношений. И, разумеется, Германии, визит в которую в прошлом году премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна преподносился рядом немецких СМИ как "шпилька" американцам, которые одновременно объявили торговую войну как Европе, так и Китаю. С другой стороны, Германия в своем недовольстве итальянскими "играми" с Пекином далеко заходить не может, ибо сама весьма заинтересована в китайском противовесе американцам. И не только в китайском, но и в российском противовесе, что характерно проявилось на днях, когда Ангела Меркель не пошла в поводу у Вашингтона и не стала втягивать Берлин в конфронтацию с Москвой вокруг Крыма и Азовского моря. Да и тема "Северного потока - 2" остается на столе российско-германской повестки, на которую давит Вашингтон.



Приведем примеры недовольства итальянским своеволием партнеров этой страны по "Большой семерке".



"Мы рассматриваем "Пояс и путь" как инициативу "made in China and for China", - заявил британской Financial Times представитель Совета национальной безопасности (СНБ) США Гаррет Маркиз. - Мы скептически относимся к тому, что одобрение итальянского правительства принесет какие-либо устойчивые экономические выгоды итальянскому народу, и это может в конечном итоге нанести ущерб мировой репутации Италии в долгосрочной перспективе".



А официальный представитель ЕС высказал мнение, что все государства-члены должны "обеспечить соответствие с нормами и политикой законодательства ЕС и уважать единство в осуществлении политики ЕС".



О чем говорит этот расклад? О том, что Китай продвигает "Пояс и путь" именно как геополитический проект, в рамках которого, пользуясь противоречиями Старого Света с Новым, создает систему сдержек и противовесов. В ней каждый из ее западных участников в чем-то недоволен Пекином, но в то же время завязан на него другими своими интересами. Получается некая общеевропейская "круговая порука", в которой важнейшим аргументом в пользу продолжение контактов с Китаем служат финансовые проблемы европейцев, готовых решать их за счет получения из Поднебесной кредитов.



Во-первых, такие модели не возникают случайно. И предстоящий визит Си Цзиньпина в Италию, о котором было официально объявлено во второй половине января, оттеняет целый спектр европейских противоречий. На китайском направлении они достигнут апогея 21 марта, накануне прибытия китайского лидера в Рим, когда в Брюсселе 28 участников ЕС обсудят проблему стремительно сокращающихся китайских инвестиций (вдвое по сравнению с 2016 г.). Нет сомнений, что некоторые страны "старой Европы" попытаются обвинить "новых", восточных европейцев в том, что развиваемый ими с Китаем формат "16+1" не только не укладывается в стандарты ЕС, но и выступает "троянским конем" его разделения. Другим крупнейшим противоречием в Старом Свете, на фоне которого пройдет итальянский визит Си Цзиньпина, является приближение 29 марта - "deadline of Brexit", за которым может последовать существенный сдвиг континентально-европейских приоритетов.



Во-вторых, со времен "плана Маршалла" у Европы не было никаких иных статистически значимых "спонсоров", кроме Вашингтона, который, в свою очередь, рассматривал Старый Свет как свой такой же "задний двор", что и Латинскую Америку. И вот "вдруг, откуда ни возьмись", на этом "заднем дворе" появляется кто-то третий, начинающий соблазнять вассалов кредитами. И, как выясняется, они - о, ужас! - вовсе не прочь соблазниться.



В-третьих, китайские геополитические игры в Европе, усиленно маскируемые под "геоэкономику", весьма показательно включают не сильно афишируемую, но продолжающуюся нормализацию отношений Пекина с Ватиканом. А если учесть, что Святой престол влияет в Европе на очень многие процессы как самостоятельно, так и в альянсе с крупнейшими олигархическими кланами, теми же Ротшильдами, то из этого вытекает ряд соображений. Например, по поводу того, чем обусловлено движение друг навстречу другу, продемонстрированное осенью прошлого года успешным визитом в Пекин заместителя глава внешнеполитического ведомства Ватикана Антуана Камильери? Не случайно ведь папа Франциск вдруг взял да и признал сразу семь католических епископов, назначенных китайскими властями. Поднебесная получила от папы карт-бланш на европейские эксперименты?



И кстати, предыдущую поездку в Европу, состоявшуюся в самом конце ноября 2018 года, Си Цзиньпин совершил в Испанию, страну, служащую своеобразным центром неформальных коммуникаций между Ротшильдами и Ватиканом. И политических - через крупнейшую в католическом мире испанскую монархию. И религиозных - через испанский секулярно-католический орден Opus Dei. И финансовых, нити которых удерживает банковская группа Santander. Казалось бы, следуя динамике, преподносимой СМИ, логичнее всего было бы ожидать появления Си Цзиньпина в Лондоне, но он тем временем направляется в Рим.



Ну, что ж, посмотрим. Россию не может не интересовать эта тема, ибо так сложилось в истории, что в наших интересах находится маршрут трансконтинентального транзита через российскую территорию. В то время как любые "обходные пути" не могут не оживлять призраков холодной войны и попыток нашей изоляции путем вытеснения на север.



Владимир Павленко Источник - REGNUM

