 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Страшная участь Гульнары Каримовой: как узбекская красавица-принцесса стала уголовницейСтрашная участь Гульнары Каримовой: как "узбекская красавица-принцесса" стала уголовницей
00:29 11.03.2019

Гульнару Каримову отправили в колонию за нарушение условий домашнего заключения

ОЛЬГА ЛИБГАРДТ

В случае с 46-летней Гульнарой Каримовой сразу вспоминается поговорка "О тюрьмы и от сумы не зарекайся"

Старшая дочь первого президента Узбекистана Гульнара Каримова, отбывающая срок за хищение и вымогательство, переведена из домашнего заключения в колонию общего режима. Генпрокуратура республики пошла на этот шаг из-за "злостного нарушение Каримовой порядка и условий отбывания наказания".

Гульнару Каримову перевели в колонию.

В случае с 46-летней Гульнарой Каримовой сразу вспоминается поговорка "От тюрьмы и от сумы не зарекайся". Судьба сыграла злую шутку с красивой, богатой и знаменитой дочкой бывшего узбекского лидера Ислама Каримова. А ведь еще десять лет назад узбекская принцесса была завсегдатаем тусовки и сидела в первых рядах на модных показах.

Золотая девочка

С 2008 года Гульнара Каримова была постоянным представителем Узбекистана при ООН

Образование Гульнары было типичным для представительницы золотой молодежи узбекской элиты. Она окончила школу с математическим уклоном и поступила на отделение международной экономики философско-экономического факультета Ташкентского государственного университета. В 1992 году уехала учиться в Америку - в Институт модных технологий при Университете Нью-Йорка. Позже Каримова закончила Гарвардский университет, получив степень магистра искусств. В июне 1995 года стала работать в Министерстве иностранных дел Узбекистана в должности советника министра. Также она стала советником постоянного представительства Узбекистана в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. В 2003-2005 годах - советником-посланником посольства в Москве, с 2008-го - постоянным представителем страны при ООН и других международных организациях в Женеве и заместителем министра иностранных дел по вопросам международного сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере. С 2010 по 2012 год Каримова была послом Узбекистана в Мадриде.

Личная жизнь

Долгое время Гульнара Каримова была медийной персоной

В середине 90-х Гульнара переехала в Нью-Йорк. Там она не только постигала науку дизайна в Гарварде, но и обустраивала семейный очаг вместе с супругом. Ее мужем стал гражданин США Мансур Максуди, этнический узбек из Афганистана. От Максуди у Каримовой двое детей. Все в жизни Гульнары было, как в кино. Сначала она родила старшего сына Ислама, а потом на свет появилась дочь Иман. Однако брак не сложился. В июле 2001 года после бурной ссоры Максуди сообщил жене, что подает на развод. Гульнара, забрав детей, улетела с ними в Ташкент. Бракоразводный процесс длился два года и обернулся международным скандалом. Американский суд предоставил опеку над детьми Максуди, в ответ власти Узбекистана обвинили Мансура в мошенничестве, сокрытии налогов, получении взятки в особо крупных размерах, хищении имущества и отмывании денег.

Светская львица и гламурная поп-певица

2012 год стал пиком славы Гульнары Каримовой

Долгое время Гульнара Каримова была медийной персоной - она посещала показы мод, давала интервью, ее позиционировали как мецената и успешную поп-певицу. Дочь президента Узбекистана можно было легко встретить на вечеринке вместе с Харви Вайнштейном, Пэрис Хилтон, Евой Херциговой, Наоми Уоттс. 2012 год стал пиком ее славы. Она в сотрудничала с компанией Chopard, запустила свой бренд ювелирных изделий и аксессуаров Guli. Представляла собственную коллекцию на крупнейших неделях моды - Mercedes-Benz Fashion Week New York, Milan Fashion Week и Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Свою собственную Неделю искусства и моды Art Week Style.uz. Гульнара Каримова провела и в Узбекистане. Под псевдонимом Гугуша записала альбом в стиле сlub-dance. Гугуша рекламировала себя и как автора "национальной узбекской йоги", разместив в своем блоге серию фотоснимков, возмутившую все консервативное узбекское общество. В творческом багаже узбекской принцессы оказался и сборник стихотворений, посвященных отцу Исламу Каримову.

Мафиозная принцесса

После фешенебельных презентаций коллекции Guli в западной прессе стали одна за другой появляться публикации о "мафиозной принцессе". В частности, утверждалось, что шведская сотовая компания за выход на узбекский рынок сотовой связи заплатила 300 миллионов долларов, которые будто бы пошли на счета компании, связанной с Гульнарой Каримовой. В 2012 году прокуратура Швейцарии начала расследование в отношении четырех человек из окружения Гульнары Каримовой. А в 2013-м швейцарское надзорное ведомство завело уголовное дело против самой Гульнары по подозрению в отмывании денег. Гульнара Каримова покинула пост посла в Испании, а летом 2013 года в прессе появились сообщения о том, что якобы принадлежавшие ей особняк в Париже и вилла на престижном курорте Сан-Тропе арестованы. В 2014-м в прессе были опубликованы подтверждения того, что французский суд в рамках расследования "отмывания денег организованной преступной группой" и "коррупционных действий иностранных должностных лиц" арестовал недвижимость, которая могла принадлежать старшей дочери президента Узбекистана. К 2014 году предприятия в бизнес-империи Гульнары Каримовой поменяли собственников или закрылись. 2 сентября 2016 года в Ташкенте объявили о смерти первого президента Узбекистана Ислама Каримова. На видеохостинге YouTube сразу же появилась песня Гугуши в память отца - Юртбаши (главы государства). Но на похоронах родителя, которые прошли на следующий день, Гульнары Каримовой не было.

Приговор

"Узбекская принцесса" была приговорена к пяти годам ограничения свободы по обвинениям в вымогательстве, хищениях, лжепредпринимательстве, уклонении от уплаты налогов

Гульнара Каримова в 2015 году была приговорена в Узбекистане к пяти годам ограничения свободы по обвинениям в вымогательстве, хищениях, лжепредпринимательстве, уклонении от уплаты налогов. Летом 2017 года Генпрокуратура Узбекистана заявила, что продолжается расследование по второму уголовному делу в отношении старшей дочери первого президента. 18 декабря 2017 года Ташкентский областной суд по уголовным делам приговорил Гульнару Каримову к 10 годам лишения свободы, но 1 июля 2018 года наказание Каримовой было заменено на ограничение свободы на пять лет. В прокуратуре подчеркнули, что, когда суд заменил Каримовой 10 лет лишения свободы ограничением свободы на 5 лет, ей было разрешено отбывать наказание по месту жительства ее дочери Иман Каримовой. Однако осужденная "систематически нарушала установленные судом обязательства", заявили в прокуратуре. Так, 22 ноября 2018 года Каримова самовольно покинула место жительства и получила предупреждение. Несмотря на это, нарушения режима продолжились: Каримова, как утверждают в надзорном ведомстве, "неоднократно использовала средства связи, включая интернет" и "активно препятствовала возмещению нанесенного ею ущерба, установленного по уголовному делу". Речь, по некоторым данным, идет о двух миллиардах долларов.

Источник - КП
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1552253340
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