Экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева хотят отдать под суд, - В.Панфилова

00:42 11.03.2019

Бывший глава Киргизии объявил о возвращении в политику



Экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева обещают завалить судебными исками вышедшие недавно на свободу по амнистии оппозиционные политики. Главная их цель – не допустить бывшего главу Киргизии к участию в парламентских выборах 2020 года.



С приходом весны в Киргизии традиционно активизировалась политическая жизнь. Экс-президент Алмазбек Атамбаев заявил о намерении принять участие в парламентских выборах 2020 года. На 6 апреля он анонсировал проведение съезда Социал-демократической партии (СДПК), лидером которой остается. Но в планы нынешних властей политическое воскрешение бывшего главы государства не входит. Да и без этого после раскола СДКП шансов у него немного.



"После раскола партии большинство партийцев перешло под крыло аффилированного с властью Исы Омуркулова. Свой съезд он проводит 3 апреля. Задача – убрать из СДПК Атамбаева и оседлать партию к выборам 2020 года", – сказал "НГ" киргизский политолог Марс Сариев, рассуждая о возможностях Атамбаева вернуться в политику.



К тому же власти начали работать на его "нейтрализацию". Они используют вышедших на свободу по амнистии политиков из созданного в 2016-м движения "Народный парламент". Они выступали за отставку Атамбаева. 17 мая 2016 года оппозиционеры хотели провести акцию протеста, но она не состоялась – лидеров движения арестовали по обвинению в попытке "насильственного свержения власти" и сотрудничестве с иностранными военными. Речь шла о российских высокопоставленных военнослужащих, которые якобы оказывали консультативные услуги (см. "НГ" от 17.05.16). Четверых лидеров "Народного парламента" приговорили к многолетним срокам. Сегодня они на свободе и опять противостоят Атамбаеву.



Против экс-президента выступает еще одна группа политиков, пострадавших в годы его правления. Среди них экс-губернаторы, депутаты, сотрудники правоохранительных структур и даже бывший госсекретарь Киргизии. Вышедший на свободу 7 марта бывший вице-премьер-министр Бекболот Талгарбеков уже заявил, что готовит в суд исковое заявление против Атамбаева за клевету. "Он должен ответить за ложь, за оскорбление чести и достоинства. Обвинив меня в сотрудничестве с иностранными военными, ничем это не доказал", – сказал Талгарбеков журналистам. Большая часть амнистированных политиков намерена также потребовать у экс-президента компенсацию за моральный ущерб.



Однако Марс Сариев говорит, что, несмотря на решительные заявления, все они ограничены в действиях, пока их дела не будут пересмотрены. "Амнистия была проведена на основании нового Уголовно-процессуального кодекса, вступившего в силу с 1 января 2019 года. Статьи, по которым их судили, не сняты, и участвовать в выборах они не смогут. Однако им по силам оказать влияние на политический ландшафт", – полагает Сариев.



Киргизский политик Равшан Джеенбеков полагает, что амнистированные " могут работать на нынешнего главу государства против экс-президента. Но сами по себе угрозы для Атамбаева не представляют, так как у них нет финансовых и медийных ресурсов. Медийные ресурсы есть только у президента Жээнбекова и его оппонента экс-президента Атамбаева. Амнистированные политики могут противостоять Атамбаеву пока лишь в негласном союзе с действующим президентом. Возможно, они сумеют вести более самостоятельную линию, когда или если будут оправданы", – сказал "НГ" Джеенбеков.



Джеенбеков считает, что у Атамбаева достаточно финансовых, медийных и человеческих ресурсов, чтобы оставаться "центром" будущего политического влияния. По его словам, Атамбаев уже начал подготовку к выборам, встречаясь с различными политиками как в Киргизии, так и за рубежом. В местных СМИ заметна кампания по сглаживанию ошибок, допущенных во время его правления. По мнению Джеенбекова, у Атамбаева есть возможность успешного возвращения в политику при условии "серьезных инвестиций в свою избирательную кампанию".



"Атамбаева может поддержать интеллигенция хотя бы потому, что нынешняя власть ведет Киргизию в сторону большей исламизации. А Атамбаев в свое время предупреждал о такой опасности", – сказал "НГ" Джеенбеков.



Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

10.03.2019