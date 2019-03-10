США бессильны перед иранским влиянием в Ираке, - И.Субботин

00:43 11.03.2019

Рухани отправляется в Багдад с целью укрепить торговые связи



Президент Ирана Хасан Рухани прибывает в Ирак 11 марта с трехдневным официальным визитом. У главы Исламской Республики намечены встречи с руководством Ирака, главной темой которых, как сообщается, станет укрепление двусторонних отношений в политической и экономической сферах вопреки всем санкционным мерам, предпринятым США против Тегерана. Вероятно, контакты двух соседствующих стран демонстрируют бессилие США перед иранским влиянием в Ираке.

В ходе поездки иранский лидер должен встретиться со своим иракским коллегой Бархамом Салехом, главой правительства Аделем Абдель Махди, а также спикером парламента Мухаммедом аль-Халбуси. По информации иранского государственного агентства Mehr, одна из задач, которые преследует Рухани, отправляясь с визитом в соседнее государство, – это укрепление двусторонних отношений в политической, экономической и культурной сферах. Особенно знаковой эта поездка выглядит на фоне обещаний американского руководства частично сохранить военное присутствие в Ираке для того, чтобы "присматривать" за действиями Ирана. Президент Дональд Трамп пока не демонстрирует определенности в том, что касается сроков и масштабов вывода контингента из Сирии, однако показывает твердое намерение сохранить некий плацдарм для противостояния иранской внешней политике в рамках региона.



В настоящее время объем двусторонней торговли Ирака и Ирана составляет 12 млрд долл., и два соседствующих государства намерены увеличить его до 20 млрд в год. Несмотря на то что Соединенные Штаты самым активным образом пытались ограничить региональные связи Ирана, который они считают виновным как в наращивании ракетного потенциала, так и в готовности создать ядерные арсеналы, вокруг внешнеполитических контактов Тегерана сложилась обратная ситуация. Находясь на грани изоляции со стороны западных государств, Иран сосредоточил свое внимание на соседях по региону. Ирак же давно входит в число приоритетов Исламской Республики. Что же касается политики, то не последнюю роль здесь играет встреча Рухани с влиятельным шиитским лидером аятоллой Али Систани, который достаточно привередлив в своих контактах с официальными лицами, представляющими другие государства.



Программный координатор Российского совета по международным делам Руслан Мамедов заявил в разговоре с "НГ", что односторонний выход из "ядерной сделки" и последовавшие за этим полномасштабные санкции в отношении Ирана негативно сказываются не только на экономике Исламской Республики, но и на связанной с ней экономике Ирака. "Иран жизненно важен для Ирака в сфере электроэнергетики, – обращает внимание Мамедов. – Министр электричества Ирака, один из наиболее уважаемых технократов в кабинете, Луэй аль-Хатиб заявлял о невозможности отказаться от импорта электроэнергии из Ирана как минимум до 2020 года. В этом плане американцы вынуждены позволить иракцам импортировать газ и электроэнергию из Ирана". В ирано-иракских отношениях достаточно серьезная и наполненная собственная повестка для того, чтобы делать символические жесты, адресуя их региональным и внерегиональным силам, убежден аналитик.



"Американцы находятся в постоянном контакте со своими иракскими партнерами и доподлинно знают об откровенном недовольстве иракцев в отношении региональной политики США, – говорит Мамедов. – Недавнее заявление администрации Трампа, что США сохранят своих военных в Ираке для того, чтобы "присматривать" за Ираном, получило жесткий ответ из Багдада. Президент Ирака тогда напомнил американцам о необходимости заниматься тем, зачем их звали, – борьбой с терроризмом и не более того. Стоит напомнить, что Иран оценивает важность Ирака в регионе и понимает необходимость перманентной работы с иракцами на земле. За последние полгода Багдад стал своего рода Меккой для региональных и внерегиональных политиков разных мастей. И визит Рухани не только укрепляет этот тренд – он ожидаем. В преддверии этой поездки, например, была еще и пятидневная – главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа. Он показал иракцам, что Трамп позволяет себе приехать на американскую базу без спроса, ставя под вопрос важное для региона понятие уважения".



Военный эксперт Антон Мардасов, беседуя с "НГ", заметил, что для Ирана Ирак – это и сосед, на территории которого есть шииитские святыни, и зона проецирования своего влияния. "Территория Ирака важна для Ирана и с точки зрения обеспечения так называемого "шиитского коридора" в Сирию и в Ливан, – пояснил аналитик. – Именно иранцы пролоббировали включение "Хашд аш-Шааби" (шиитские формирования. – "НГ") в состав иракской армии. Переговоры важны и с точки зрения выработки более-менее целостного взгляда на будущее страны внутри раздробленной шиитской общины Ирака, и с точки зрения судьбы "Хашд аш-Шааби", и с точки зрения противодействия "Исламскому государству" (группировка запрещена в РФ. – "НГ"), которое активно, в том числе в приграничной с Ираном мухафазе (административно-территориальная единица. – "НГ") Дияла".



Игорь Субботин



10.03.2019