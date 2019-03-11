У российских IP проверили регистрацию. Москва закручивает интернет-гайки, - "Къ"

09:20 11.03.2019

RIPE NCC лишила членства две отечественные компании



Газета "Коммерсантъ" №41 от 11.03.2019, стр. 10

Распределяющая IP-адреса организация RIPE NCC лишила статуса локальных регистраторов сразу две российские компании - NetUP и GCXC. У RIPE NCC возникли сомнения в достоверности договоров, заключенных между этими компаниями и их клиентами еще в 2017 году. Отключение российских регистраторов от глобальной системы редкий, но не первый случай, отмечают эксперты.



Региональный интернет-регистратор RIPE NCC лишил членства сразу двух российских локальных регистраторов (LIR) - компании NetUP и GCXC, подтвердили "Ъ" во всех трех структурах. Прекращение членства - редкая мера, которая применяется только в крайних случаях при нарушении условий договора, отметили в RIPE NCC.



RIPE NCC - один из пяти мировых региональных интернет-регистраторов со штаб-квартирой в Нидерландах. Организация обслуживает 76 стран, в России имеет более 1,5 тыс. участников. За 2017–2018 годы за нарушение контрактных обязательств она прекратила членство 55 организаций, четыре из которых из России.



Система распределения IP-адресов по всему миру централизована: региональные интернет-регистраторы перераспределяют IP-адреса из единого источника локальным, которые присваивают их конечным клиентам, поясняет директор Координационного центра национального домена сети Интернет Андрей Воробьев. Прекращение членства LIR - крайняя мера, как правило, ее применяют, когда действия компании потенциально могут нанести вред третьим лицам, подтверждает он.



NetUP - один из крупнейших в мире интернет-регистраторов, у которого более 500 клиентов в этой области, примерно половина из которых телекоммуникационные компании, а также, например, Государственная Третьяковская галерея, говорит гендиректор NetUP Александр Чистяков. Напротив, GCXC - небольшая компания, основные клиенты которой интернет-провайдеры, которым невыгодно оплачивать членство в RIPE NCC самостоятельно, уточнил главный инженер по телекоммуникациям GCXC Николай Горсткин.



Обе компании планируют обжаловать решение. В NetUP уточняют, что оно связано с одним из клиентов компании. "В сентябре 2017 года мы направили RIPE NCC пакет документов от одного из наших клиентов, которые были проверены и приняты RIPE NCC. В середине февраля 2019 года мы получили сообщение, что договор оказался подложным: человек зачем-то взял учредительные документы чужих компаний, подделал подпись на договоре и подал заявку на подключение - ведется расследование",- пояснил Александр Чистяков. По его словам, компания намерена продолжить работу с клиентами, заключив договоры на другого LIR, считает, что в действиях RIPE NCC есть процессуальные нарушения, и начала процесс обжалования в арбитраже.



Аналогичная ситуация и в GCXC: в конце января RIPE NCC сообщила, что договор, заключенный LIR с иностранной компанией в сентябре 2017 года, был поддельным, говорит Николай Горсткин: "Объяснения от нас не принимаются, все вопросы RIPE NCC предлагает решать через арбитраж. С действующими клиентами будут перезаключены договоры. Мы считаем решение необоснованно жестким и готовим заявку в арбитраж, чтобы восстановить статус LIR и репутацию нашей компании".



Вероятность проблем у клиентов NetUP и GCXC невелика, считают эксперты. "Клиентам этих организаций дается 30 дней, чтобы получить собственный LIR-аккаунт в RIPE NCC либо перенести сети к другому локальному интернет-регистратору. Для создания собственного аккаунта этот срок чрезвычайно мал, но перейти к другой компании можно за очень короткий срок",- поясняет технический директор Qrator Labs Артем Гавриченков. Он подтверждает, что компании могут сохранить клиентов, поскольку политика RIPE NCC не запрещает регистрацию двух и более LIR на одну компанию, но IP-адреса при отзыве членства все же теряются, а завести дополнительный LIR можно не более двух-трех раз, "дальше эта уловка перестанет работать". Господин Гавриченков сомневается в перспективе оспаривания решения и отмечает, что ситуация может быть использована как аргумент сторонниками идеи суверенного интернета в России, хотя "оснований для этого практически нет", и лишение членства - далеко не первый случай в регионе.



Кристина Жукова