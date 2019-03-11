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Кыргызы не пускают кыргызок к гос-управлению, - Б.Орунбеков
09:37 11.03.2019

В Кыргызстане женщин все реже привлекают к госуправлению

Бакыт Орунбеков

На форуме, прошедшем в Бишкеке 6 марта, было заявлено, что в государственных органах управления Кыргызстана мало женщин.

Власть предержащие безразличны к участию женщин в общественно-политической жизни страны или это сказывается пассивность женщин? Что еще необходимо сделать, чтобы повысить роль женщины в обществе? Эти и другие вопросы обсуждались в очередном выпуске программы "Лицом к лицу" ("Арай көз чарай").

В дискуссии принимали участие ректор Академии управления при президенте, профессор Алмазбек Акматалиев и исполнительный директор общественного фонда "Инициатива Роза Отунбаевой" Догдуркуль Кендирбаева.

"Азаттык": Догдуркуль айым, на национальном форуме, прошедшем в Бишкеке было сказано, что в государственных органах очень мало женщин. Что на ваш взгляд, является причиной такой тенденции?

​Догдуркуль Кендирбаева: Поднимаемый вопрос особо актуален в эти дни. В любой сфере Кыргызстана, в том числе в секторе, где принимают решения, и представительских органах необходим баланс мужчин и женщин.

Опыт развитых стран показал, что опыт женщин в обществе играет большую роль. Что касается Кыргызстана, то для прихода женщин в управленческие или принимающие решения госорганы имеются законодательные препоны.

Например, по законодательству директора школ и руководители центров семейной медицины не имеют права избираться в местные кенеши. Но кто лучше них способен понять проблемы местного населения и пути их решения? Поэтому из-за этого закона в местных кенешах практически нет женщин.

"Азаттык": Алмаз мырза, во времена СССР вы работали в системе управления Кыргызстана. Если сравнить две эпохи, можно сказать, что по сравнению с советским периодом сегодня женщины практически не привлекаются к управлению?

Например, прописано, что каждый четвертый депутат в Жогорку Кенеше – женщина. Но эта норма ведь не исполняется . Если освобождается место женщины-депутата, то под давлением партии на ее место в парламенте приходит мужчина.
Алмазбек Акматалиев.
​Алмазбек Акматалиев: В Советском Союзе были неписаные правила, термина "гендер" мы не знали. Несмотря на это в ветвях власти сохранялся гендерный баланс. Третий секретарь районного комитета партии, заместитель руководителя исполнительного директора - это всегда были женщины.

Наш экс-президент Роза Отунбаева, которой мы гордимся, в советское время была вице-премьер-министром. И все это существовало на основании решений партии. У нас в Кыргызстане с этим все было нормально. Но к сожалению, в последние 5-10 лет с участием женщин в государственном управлении ситуация ухудшилась.

Законы в этой сфере у нас хорошие, но нормативно-правовые акты, вытекающие из этих законов, не работают. Например, прописано, что каждый четвертый депутат в Жогорку Кенеше – женщина. Но эта норма ведь не исполняется . Если освобождается место женщины-депутата, то под давлением партии на ее место в парламенте приходит мужчина.

"Азаттык": Догдуркуль айым, в Кыргызстане высказывается критика, что несмотря на наличие законов по гендерным вопросам, их нормы не выполняются. Кто нарушает закон, не исполняя его, и почему?

Догдуркуль Кендирбаева: По исполнению законов постоянно ведется мониторинг, и правительство отчитывается перед парламентом. Жогорку Кенеш имеет право запрашивать информацию об исполнении каждого закона. И не только в законе, но даже в Конституции написано, что "Кыргызстан – социальная страна".

Все исполнители социальных программ в стране – женщины. Там, где руководят женщины, есть рост, развитие. К сожалению, к женщинам, которые несут такой тяжелый груз, общество иногда не доверяет.

Во времена СССР по поводу проблем женщин были комплексные направления. В советское время Токтокан Эдильбаева, Салима Орозбаева, Зуура Нурматова, Бопо Каримова и десятки других женщин были руководителями городов и районов. На сегодняшний день есть такие женщины-руководители?

То, что женщины приходят на руководящие посты, нужно не самим женщинам, а обществу. Для сохранения паритетного баланса в обществе необходима такая политика. Государство должно создать модели для подражания.

Иллюстративное фото.
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​"Азаттык": Алмаз мырза, в Кыргызстане на сегодня, оказывается, нет ни одной женщины-губернатора, акима района или мэра города. Что это? Недоверие властей к женщинам или это женщины несостоятельны?

Алмазбек Акматалиев: Во время своего недавнего разговора с представителем ОБСЕ в Кыргызстане, где мы обсуждали много вопросов, была затронута и эта тема. Он удивлен, что гендерная политика в Кыргызстане оказалась в такой ситуации.

Он говорит, что в первые годы независимости Кыргызстан в вопросе равноправия мужчин и женщин радовал во многих аспектах. Но, к сожалению, по его словам, ситуация, которая сложилась после, удивляется и Евросоюз. И, по его мнению, суть проблемы не в законах, а в стереотипах, понятиях, которые сложились в обществе. На мой взгляд, эти стереотипы преобладают в нашем обществе и только усиливаются.
11/03/19

Источник - Радио Озоди
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1552286220
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