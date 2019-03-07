 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Американские миллиардеры-"республиканцы" ведут диверсионную информ-войну в Европе, - Le Monde
10:18 11.03.2019

Американские миллиардеры тайно финансируют кампании по дезинформации в Европе

"Не только государства проводят дезинформационные операции. В течение нескольких лет небольшая группа американских миллиардеров, которые финансируют в своей стране правое крыло Республиканской партии, также поддерживала кампании по распространению ложной информации в нескольких странах Евросоюза", - пишет журналист Le Monde Дамьен Лелу.

"В отличие от агентов из"Агентства интернет-исследований" - российской организации интернет-пропаганды - у этих бизнесменов нет многочисленных команд или армий фальшивых аккаунтов в Twitter или Facebook. Однако их деньги позволяют им финансировать небольшие группы активистов и компаний, специализирующихся на политической коммуникации, чьи действия затем усиливаются в интернете путем покупки рекламы в социальных сетях в целях распространения их месседжа", - поясняет автор статьи.

"В центре этой схемы оказывается, в частности, Роберт Мерсер, соруководитель влиятельного инвестиционного фонда Renaissance Technologies, и его дочь Ребекка, которые финансировали запуск Breitbart News, конспирационистского сайта, являвшегося передовым отрядом "altright" (крайне правого движения "альтернативных правых") и избирательной кампании Дональда Трампа. Его главным редактором был бывший советник президента Стив Бэннон", - указывает Le Monde.

"Но щедроты Мерсеров не ограничиваются границами США. Они еще финансируют Gatestone Institute, неоконсервативный аналитический центр, ориентированный на Европу, который публикует статьи на многих языках, включая французский. А также канадское издание The Rebel, которое сильно интересуется новостями Старого Света. В 2017 году один из его сотрудников, Джек Пособец, внес большой вклад в распространение "MacronLeaks" - электронных писем, украденных у нескольких членов предвыборной команды Эммануэля Макрона, опубликованных в интернете за два дня до второго тура президентских выборов во Франции", - напоминает журналист.

"Длинный шлейф деятельности Rebel Media Group, издателя The Rebel, простирается на несколько стран. Во Францию сайт недавно отправил своего лондонского корреспондента Джека Бакби и одну из своих сотрудниц Мартину Маркоту для того, чтобы снимать сенсационные видеоролики о "желтых жилетах", - продолжает автор.

"Редакционная политика сайта The Rebel и его дочерних компаний близка к линии Breitbart News: в его статьях вперемешку осуждается иммиграция, исламизм, американские, канадские, европейские левые. Сайт изображает Европу, стоящую на грани краха, в частности, из-за иммиграции, а также проводит кампанию за "Брекзит", - описывает Лелу.

"Эзра Левант, основатель Rebel Media, не ответил на вопросы Le Monde. В электронном письме он выразил свое мнение о том, что "Газета Le Monde, которая готовит статью об иностранном вмешательстве - это все равно, что Харви Вайнштейн, который руководил бы расследованием по сексуальным домогательствам". Он также спросил, не должен ли он передать свои ответы "вашему агенту в российское посольство", отсылая к предполагаемому использованию Le Monde со стороны КГБ во времена холодной войны", - передает автор статьи.

"Rebel Media получает значительную финансовую поддержку от миллиардера Роберт Шиллмана, разбогатевшего на промышленных видеосистемах с помощью своей компании Cognex, он выплачивал зарплату журналистам сайта. Шиллман финансирует большое количество антиисламских проектов, в том числе Центр Горвица (Horowitz Center), который организация по борьбе с ненавистью SPLA считает источником "сети проектов, предоставляющей платформу антимусульманским голосам и наиболее радикальным идеологиям для распространения ненависти и дезинформации".

"Компания Rebel Media писала статьи и снимала видео, направленные против иммиграции и в пользу "Брекзита". Проект завершился в мае 2018 года, когда ее руководитель Томми Робинсон (который возглавлял в Британии общественное правое движение "Английская лига защиты", выступающее против исламизации и распространения норм шариата в Соединенном Королевстве - Прим. ред.) был арестован и приговорен к 13 месяцам тюремного заключения за провокационные и исламофобские сообщения", - говорится в публикации.

"26 февраля Facebook объявил, что удалил учетные записи Робинсона в Facebook и Instagram из-за "неоднократных нарушений наших правил, публикации антигуманного контента и призывов к насилию против мусульман". Мера является исключительной в применении к известной политической фигуре, у его аккаунта Facebook было более миллиона подписчиков, теперь у него остался только свой канал на YouTube", - сообщает Le Monde.

7 марта 2019 г.
Дамьен Лелу | Le Monde

Источник - инопресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1552288680
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