Сбежавший из Кыргызстана судья Чоткараев уничтожил больше тысячи дел

10:22 11.03.2019

Сбежавший из страны судья Октябрьского районного суда Бишкека Эрнис Чоткараев уничтожил 1 тысячу 350 дел об административных правонарушениях. Об этом 24.kg сообщил адвокат Майрамбек Жумабеков.



По его словам, ГКНБ возбудил дело после того, как судья покинул Кыргызстан.



"Расследование Верховного суда показало, что Эрнис Чоткараев уничтожил административные дела, касающиеся вождения в нетрезвом состоянии. Это заключение подтвердила и комиссия Судебного департамента. Известно, что Эрнис Чоткараев проводил судебные заседания по субботам, вызывал помощников, секретарей, что незаконно. Судья объяснил пропажу материалов тем, что они исчезли после потопа в архиве суда, хотя этого потопа не было", - сказал Майрамбек Жумабеков.



Адвокат добавил, что сейчас следствие пытается переложить вину Эрниса Чоткараева на помощника судьи Дуйшена Алмас уулу.



"Следователь при избрании меры пресечения Дуйшену Алмас уулу не смог доказать, что он нанес государству ущерб. На моего подзащитного даже заявления нет, хотя по закону при возбуждении уголовного дела по факту мошенничества должно быть заявление", - возмутился Майрамбек Жумабеков.



Напомним, ГКНБ распространил информацию, что сотрудники Октябрьского районного суда Бишкека незаконно присваивали деньги, предназначенные для оплаты штрафов за вождение в пьяном виде. По версии спецслужб, некоторые судьи, не проводя заседаний, выносили решения о привлечении людей к административной ответственности. В марте 2019 года стало известно, что на бывшего председателя Октябрьского суда Эрниса Чоткараева возбудили уголовное дело, однако он покинул страну еще в октябре 2018-го.



11 марта 2019, Бишкек - , Аида ДЖУМАШОВА