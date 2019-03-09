Суракматова ориентация. В Бишкеке 8 марта прошел 1-й официально разрешенный Марш ЛГБТ-актива

10:27 11.03.2019

"Кырк чоро" подали заявление в Генпрокуратуру на участников марша 8 марта



Представители "Кырк чоро" подали заявление в Генпрокуратуру на участников марша 8 марта в Бишкеке. Об этом 24.kg сообщил лидер движения Замирбек Кочорбаев.



"Мы хотим, чтобы прокуратура дала юридическую оценку тому, что происходило 8 марта. Считаем, что лозунги, которые высказывали представители сексуальных меньшинств, экстремистские", - сказал Замирбек Кочорбаев.



Лидер "Кырк чоро" отметил, что 13 марта он намерен провести митинг с требованием освободить от занимаемой должности тех, кто разрешил провести марш ЛГБТ-представителей в Бишкеке.



"Сегодня я отдал уведомление в мэрию о проведении митинга. Кроме того, меня вызывали в милицию, где задали определенные вопросы. После беседы отпустили", - добавил Замирбек Кочорбаев.



Он опроверг информацию о задержании.



Напомним, 8 марта в Бишкеке прошел ежегодный марш за права женщин. Некоторые участники акции несли транспаранты и плакаты в поддержку ЛГБТ-сообщества. Городские власти сначала запретили феминисткам проводить марш, однако позднее разрешение дали. В мероприятии участвовали представители НПО, политики и представители ЛГБТ-сообщества. Представители "Кырк чоро" потребовали отставки мэра Бишкека Азиза Суракматова за то, что он разрешил марш.



11 марта 2019, Бишкек - 24.kg, Аида ДЖУМАШОВА