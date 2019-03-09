Российский "Газпром" проворовался в трубу. Папаша Миллер готовит мошну к побегу?

10:41 11.03.2019

Топ-менеджер "Газпрома" назвал "полным аутом" пропажу трубы в Ленинградской области



Топ-менеджер "Газпрома" Сергей Прозоров раскритиковал своих подчиненных за ситуацию с недостроенным газопроводом в Приозерском районе Ленинградской области. Аудиозапись с закрытого совещания с управленцами "Газпрома" в январе опубликовало издание 47news. Портал утверждает, что на записи слышен голос господина Прозорова.



Член правления "Газпрома" заявил, что ситуация "попахивает обманом". Из его слов можно сделать вывод, что он уверен, в руководстве газовой компании знали о нарушениях при строительстве объектов.



"Ну, Приозерск - это полный аут, полный. Объект строится по личному указанию Алексея Борисовича (Миллера.- "Ъ" ). Кто визировал, кто смотрел? Вы, явно (нецензурный вариант слова "вообще".- "Ъ") не разобравшись, не набрались мужской гордости сказать мне. Вы же никто на верхнем уровне не провели совещание. Нужно было до этой скандальной…Мать вашу, чем вы думали-то? Чем думали? На что надеялись?! К чему шли?! Все нормально, все нормально",- сказал Сергей Прозоров.



Он отметил, что во время инспекции по объектам в Ленинградской области испытал "такое неудобство, такой дискомфорт и расстройство". "Тот позор, который вы допустили при воровстве трубы. Я не могу понять ваших дальнейших действий. Почему до сих пор не убираем потенциальную проблему, что стырят ее остатки? Чего сидим, ждем?!" - заявил топ-менеджер "Газпрома".



В Ленинградской области в марте после проверки прокуратуры возбудили уголовное дело по факту хищения 700 млн руб. при исполнении договора между ООО "Газпром инвест" (дочерняя структура ПАО "Газпром") и ООО "Омега". Предметом договора было строительство газопровода до города Приозерска в Ленинградской области стоимостью почти 2 млрд руб. По данным прокуратуры Ленинградской области, сейчас завершен лишь первый этап строительства газопровода, при этом ООО "Омега" получило на свои счета 1,7 млрд руб. за якобы выполненные работы в период с ноября 2012 года по март 2016 года.