Эдуард Лимонов: Blackout по-венесуэльски. Натерпевшись, люди должны броситься от Мадуро к Гуайдо

11:56 11.03.2019

Эдуард Лимонов



В июле 1977 года я находился в Нью-Йорк Сити, когда там случился blaсkout. Продолжался он 36 часов, "вторую ночь Нью-Йорк не переживет" предупредил тогда начальник полиции Нью-Йорка. И перечислил какое количество магазинов тогда разграбили. Свыше двух тысяч магазинов, если мне не изменяет память. Вроде не изменяет.



Люди застряли в лифтах, светофоры на улицах не работали и активисты (они тут же трогательно выделились) пытались регулировать потоки автомобилей с фонариками.



В ресторанах и барах зажгли свечи, воцарилась атмосфера праздника, но одновременно несчастье опустилось на город. Кое-где раздавались выстрелы.



Навсегда останется у меня в памяти магазин мужских рубашек на Первой Авеню со взломанной витриной, откуда энтузиасты-грабители выбрасывали сотни рубашек упакованных в пластиковые пакеты.



Не нужно думать, что там орудовали черные хулиганы. Там было немало белых женщин буржуазного вида, тащивших прижимая к груди связки рубашек. И лишь несколько черных хулиганов. Это был белый район у Квинсборо бридж, у моста ведущего в Квинс.



Венесуэла подает жалобу в ООН из-за атаки на ее энергосистему, произошедшую в четверг вечером.



В Венесуэле погибли в больницах (так утверждают СМИ, а проверить нет возможности) 15 детей из-за отключения электричества.



Остановились водонасосные станции, нет воды. Впрочем, не во всех городах почему-то остановились. Я не понял, получается, что не во всех городах насосные станции работают от электричества, так что ли?



Министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес: "Была совершена кибератака направленная на автоматическую систему контроля электростанции Гури. В ответ на атаку работа ГЭС была остановлена, что привело к прекращению энергоснабжения Еще был обнаружен саботаж на крупнейшей в Венесуэле ГЭС имени Симона Боливара в штате Боливар…"



По словам Родригеса, кибератаку провели с территории США. Президент Мадуро перевел атаку в политический план, заявив что энергосети Венесуэлы атаковал американский империализм.



Так что в четверг вечером подавляющее большинство, (а именно 20 из 23 штатов Венесуэлы) и город столица - Каракас, оказались без электроэнергии.



Самоназвавшийся президентом Хуан Гуайдо, конечно же, сделал виновным в общевенесуэльском blackout (e) президента Мадуро: "Это настоящее Зло. Чтобы прекратить это Зло, нужно сменить правительство. Нам нужна гуманитарная помощь. Это ненормально, что у половины больниц нет генераторов".



Я слушал репортаж о происходящем в Венесуэле по российскому либеральному радио (ну что подвернулось, первое попавшееся радио на кухне) и там оглашали с мрачным придыханием катастрофические вещи.



"Аэропорты не работают… Нет воды, это очень страшно. "У меня электрическая плита, а газовой нет. Невозможно приготовить детям поесть… Не работает метро, нет освещения на улицах". И опять раздавалось "это очень страшно…" Ну как по вражескому радио, для деморализации нагнетались ужастики.



Мой комментарий.



До появления Гуайдо в качестве самозванного президента энергосистема Венесуэлы не отказывала в одночасье. Вообще-то атака на энергосистему это уже военные действия, начало современной войны. Против Венесуэлы.



Мадуро имеет право нанести ответный удар.



Гуайдо объявил о гуманитарной катастрофе. Понятно, что он винит не тех, кто саботировал энергосистему Венесуэлы (абсурдно предполагать, что атаку и саботаж атаковал сам Мадуро, президент страны), а возглашает: "ненормально, что у половины больниц нет генераторов!"



Ну да, беспечность, по-видимому, сыграла свою роль, генераторов запасных в больницах поверим, что может и нет, однако прежде всего гнев-то должен быть направлен в сторону тех, кто кибератакой обрушил энергосистему страны.



У Гуайдо же во всем виноват Мадуро, несмотря на то, что blackout работает-то против Мадуро. Мадуро только блэкаута помимо санкций и арестованной валюты в европейских банках, не доставало.



Не уверен, что в Каракасе граждане станут грабить магазины как в Нью-Йорк Сити в 1977-ом. Но отсутствие воды, неработающие метро и лифты, дети, если поверить, что они мрут во время операций (в чем я сомневаюсь, умирающие детишки - это типичное клише пропаганды), таки способны расшатать мораль венесуэльцев.



И от Мадуро их бросит к Гуайдо.



Возможно? Возможно.



Ввиду происходящего непонятно, почему Мадуро не арестовывает Гуайдо. Если Мадуро хочет продемонстрировать демократические, беззлобные манеры, то сейчас не время для демонстрации демократических манер.



Президент Мадуро назвал происходящее "электрической войной". В воскресенье вечером в столице Каракасе заработала часть уличного освещения, поступило электричество и в некоторые дома.



11 марта объявлено выходным днем, отменены школьные занятия. В отелях ограничили подачу воды, армия взяла под охрану энергосистему. Электрическая война продолжается.