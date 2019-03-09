 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Участники мирного марша педиков в Бишкеке ничего не нарушали, - радужно рад мэр Суракматов
12:40 11.03.2019

Мунара Боромбаева. Участники мирного марша 8 марта в Бишкеке не нарушали Конституцию Кыргызстана, и мэрия действовала также в рамках Основного закона. Комментарий мэра столицы Суракматова распространила пресс-служба муниципалитета в понедельник.

"Согласно Конституции КР, никто не может подвергаться дискриминации по признаку пола, расы, языка, этнической принадлежности, вероисповедания, возраста, политических и иных убеждений, происхождения, имущественного или иного положения, а также других обстоятельств. На основании закона "О мирных собраниях" государственные органы и органы местного самоуправления обязаны уважать и обеспечивать право на свободу мирных собраний, без какого бы то ни было различия и не вправе запрещать или вводить ограничения по месту, времени проведения и маршрутам движения мирных собраний", - говорится в заявлении мэра.

"Мэр Азиз Суракматов официально заявляет: муниципалитет столицы действовал в рамках действующего законодательства КР", - говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, 8 марта в Бишкеке в честь Международного женского дня под эгидой национальной кампании "Сообща против насилия в отношении женщин и девочек" прошел мирный марш феминисток, к которому присоединились представители секс меньшинств (ЛГБТ) со своими лозунгами, что вызвало неоднозначную реакцию общественности. В социальных сетях некоторые пользователи обвинили мэра Суракматова в излишней лояльности к ЛГБТ. В частности, общественное объединение "Кырк чоро" вручило представителям мэрии оповещение о планируемой акции протеста по этому маршу.

Источник - КирТАГ
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