Участники мирного марша педиков в Бишкеке ничего не нарушали, - радужно рад мэр Суракматов

12:40 11.03.2019

Мунара Боромбаева. Участники мирного марша 8 марта в Бишкеке не нарушали Конституцию Кыргызстана, и мэрия действовала также в рамках Основного закона. Комментарий мэра столицы Суракматова распространила пресс-служба муниципалитета в понедельник.



"Согласно Конституции КР, никто не может подвергаться дискриминации по признаку пола, расы, языка, этнической принадлежности, вероисповедания, возраста, политических и иных убеждений, происхождения, имущественного или иного положения, а также других обстоятельств. На основании закона "О мирных собраниях" государственные органы и органы местного самоуправления обязаны уважать и обеспечивать право на свободу мирных собраний, без какого бы то ни было различия и не вправе запрещать или вводить ограничения по месту, времени проведения и маршрутам движения мирных собраний", - говорится в заявлении мэра.



"Мэр Азиз Суракматов официально заявляет: муниципалитет столицы действовал в рамках действующего законодательства КР", - говорится в сообщении пресс-службы.



Напомним, 8 марта в Бишкеке в честь Международного женского дня под эгидой национальной кампании "Сообща против насилия в отношении женщин и девочек" прошел мирный марш феминисток, к которому присоединились представители секс меньшинств (ЛГБТ) со своими лозунгами, что вызвало неоднозначную реакцию общественности. В социальных сетях некоторые пользователи обвинили мэра Суракматова в излишней лояльности к ЛГБТ. В частности, общественное объединение "Кырк чоро" вручило представителям мэрии оповещение о планируемой акции протеста по этому маршу.