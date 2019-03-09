Правительство Афганистана отказалось от "московского" формата переговоров с талибами

12:43 11.03.2019

Афганское правительство не будет принимать участия в конференциях, подобных встречам в Москве, заявил пресс-секретарь президента ИРА Мохаммад Харун Чахансури, передает Афганское телеграфное агентство (АфТАГ).



Он подчеркнул, что представители властей будут присутствовать только на тех мероприятиях, где правительство может сыграть важную роль, сообщает информационное агентство "Пажвок".



Заявление президентской пресс-службы последовало вскоре после того, как экс-губернатор Балха Атта Мохаммад Нур сообщил об участии правительства на предстоящих переговорах между политическими партиями и радикальным движением "Талибан" в Дохе.



В ходе выступления в Мазари-Шарифе влиятельный политик подчеркнул, что повстанческое движение по-прежнему отказывается вести переговоры с официальным Кабулом, но представители политических партий пытаются убедить талибов начать диалог с правительством.



Напомним, в начале февраля в Москве состоялась межафганская встреча по вопросам примирения. На переговорах в российской столице присутствовали как представители легальных политических кругов, так и делегаты от движения "Талибан". Мероприятие прошло без участия официальных властей.



Ожидается, что следующая встреча подобного формата пройдет в Дохе.



Позиция США и правительства Афганистана на сей счет однозначна – легитимны лишь мирные переговоры с участием и под руководством правительства ИРА.