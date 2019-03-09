Российский "Лукойл" в 2018 накачал в Узбе 13,42 млрд. кубов газа. Рост - 66,7%!

13:29 11.03.2019

СКОЛЬКО ГАЗА НАКАЧАЛ "ЛУКОЙЛ" В УЗБЕКИСТАНЕ

"Лукойл" в 2018 году добыл 13,42 млрд. кубометров газа в Узбекистане, сообщает российская компания.



Рост в 2018 году по сравнению с 2017 годом составил 66,7 процентов.



Высокие результаты достигнуты за счет запуска новых мощностей по подготовке газа добыча по проектам Кандым и Гиссар.