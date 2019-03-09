Сжить - прекрасно: кибератака из США оставила Венесуэлу без света

13:48 11.03.2019

Как целая страна пережила крупнейший блэкаут в своей истории и чего еще ждать от Вашингтона



Игорь Пшеничников



Кибератака на энергообъекты Венесуэлы, в которой Каракас уже обвинил Вашингтон, имела целью создать невыносимые условия жизни в стране. По замыслу американских стратегов глобальное отключение электроэнергии должно было подогреть протестные настроения и в итоге привести к смещению законного президента Николаса Мадуро. 7 марта национальная электрическая корпорация CORPOELEC сообщила о диверсии на крупнейшей в стране ГЭС "Гури", которая снабжает электроэнергией столицу и 70% территории страны. В результате с пяти часов вечера четверга без электричества остались 21 из 23 штатов Венесуэлы. Причины и последствия блэкаута для "Известий" проанализировал эксперт Российского института стратегических исследований Игорь Пшеничников.



Смена мемов



Вице-президент по вопросам связи и культуры, министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес заявил, что аварийная остановка гидроэлектростанции стала следствием осуществленной из США кибератаки на систему автоматического контроля за работой ГЭС. На своей странице в Twitter президент Мадуро без колебаний возложил ответственность за саботаж на Соединенные Штаты. "Война против объектов энергоснабжения - это составная часть войны, объявленной и направляемой американским империализмом против нашего народа. Она потерпит неудачу", - заявил он.



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США преследуют цель представить положение в Венесуэле так, будто в стране царит абсолютный хаос и кризисом охвачены все отрасли хозяйства, в том числе такие жизненно важные, как выработка и передача электроэнергии. Латиноамериканский телеканал Telesur в этой связи отметил, что тезис о "хозяйственно-экономическом хаосе" в Венесуэле США используют в качестве очередного предлога для планируемого вооруженного вторжения в страну под лозунгами "установления демократии и наведения порядка".



Еще пару недель назад профилирующим для Белого дома был мем о "гуманитарной катастрофе" в Венесуэле, которая может быть разрешима "путем поставок гуманитарных грузов в страну", чему "мешает режим Мадуро". США проталкивали идею о возможности интервенции в Венесуэлу под предлогом доставки гумпомощи. Теперь к "гуманитарной проблеме" Штаты присовокупили "энергетический кризис".



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Telesur обратил внимание на то, что спустя считаные минуты после того, как в Венесуэле было отключено электроснабжение, американский сенатор Марко Рубио, известный своей жесткой антивенесуэльской и антикубинской позицией, заявил, что этот блэкаут в Венесуэле продлится несколько дней и что резервные генераторы нигде не работают. В своем скоропалительном посте в Twitter Рубио привел даже точное количество венесуэльских штатов, куда прекратилась подача электроэнергии. Это дало министру информации Венесуэлы Хорхе Родригесу основание утверждать, что сенатор был осведомлен о планируемой кибератаке на венесуэльскую ГЭС.



Совершенно понятно, что главный удар организаторы этой атаки нацеливали на чувствительные объекты социальной инфраструктуры - прежде всего на больницы с тем, чтобы вывести из строя аппараты жизнеобеспечения, требующие бесперебойной подачи электроэнергии. Этим они рассчитывали спровоцировать массовое народное недовольство. Атака оказалась комплексной, с широким привлечением соцсетей - чтобы эффект на сознание венесуэльцев и всего остального мира кратно мультиплицировался.



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Неслучайно Рубио опубликовал в своем twitter-аккаунте пост некоего Стефена Гиббса, который утверждает, что работает на лондонскую The Times: "Венесуэла находится в разгаре самого продолжительного и широкомасштабного отключения электроэнергии, когда-либо имевшего место в истории. Весь город Каракас в темноте. Многие больницы и клиники не имеют работающих генераторов. Серьезную озабоченность вызывают последствия этого для наиболее уязвимых групп населения".



А на странице Гиббса в Twitter публикуются, в свою очередь, еще более эмоциональные посты: "Люди сейчас умирают в больницах, из-за этого умирают дети... они (правительство Мадуро) хотят уничтожить нас... Пожалуйста, Господи, смилуйся над нами и над каждым человеком в больницах и клиниках, борющимся за жизнь в Венесуэле...". И так без конца – твит, ретвит, ретвит ретвита…



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Между тем организаторы кибератаки и те, кто осуществляет ее "информационное сопровождение", просчитались. Все эти "драматические до слез" статьи и twitter-сообщения об отсутствии электроэнергии в больницах и даже о "смерти 79 пациентов", о чем сообщил все тот же сенатор Рубио, оказались ложными. Как заявил министр информации Хорхе Родригес, те, кто планировал эту кибератаку и их сообщники, находящиеся на территории Венесуэлы, не учли, что все больницы страны по инициативе президента Мадуро были заранее оснащены резервными электрогенераторами, ни одна больница не осталась без электричества и, соответственно, никто не умер. Родригес подчеркнул, что решение об установке в медучреждениях резервных генераторов руководство республики приняло заблаговременно, предполагая как раз такого рода внешние диверсии против Венесуэлы.



Как сообщают местные СМИ, подача электроэнергии планомерно восстанавливается на всей территории страны, и "в Венесуэле царят мир и спокойствие". Но надолго ли? Взбучка, которую вице-президент США Майк Пенс недавно устроил самозваному "президенту" Хуану Гуайдо за провал планов по быстрому смещению законного лидера государства Николаса Мадуро, возымела свое действие.



Со странной в таких случаях откровенностью Гуайдо объявил, что главной помехой реализации его распоряжений как "главы государства" являются госслужащие, поддерживающие действующую власть, и они теперь станут объектом его внимания. Он призвал госслужащих Венесуэлы к политической стачке против правительства Мадуро, не указав, правда, даты ее начала.



Гуайдо сказал, что "будет принят закон, защищающий госслужащих от репрессий со стороны режима" в случае их участия в забастовке. То же самое он говорил военным, призывая их встать на его сторону. Пока этот призыв военные проигнорировали. Судя по всему, то же будет и с госслужащими. Поэтому стоит думать, кибератака на систему управления ГЭС "Гури" - не последняя в серии многочисленных агрессивных акций США против Венесуэлы, которые еще предстоит увидеть.