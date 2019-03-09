Лезть не в свое тело: как устроен мировой трафик "черной" трансплантологии

13:51 11.03.2019 Международный рынок человеческих органов оценивают в сотни миллионов долларов



Иван Петров



Только кажется, что крепостное право и рабство - это страшилки из учебников истории. Международные наблюдатели насчитывают больше 40 млн невольников по всей планете. Эти несчастные служат для сексуальных утех в борделях, работают за еду на тяжелом производстве, с оружием в руках умирают за чужие интересы. Самое ужасное проявление этой беспредельной власти - отъем внутренних органов, которые даны человеку от природы. В $600 млн оценили международные наблюдатели рынок незаконной трансплантологии на открывшемся в Гватемале первом региональном конгрессе по проблемам торговли людьми. Специалисты Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) тесно связывают этот бизнес с работорговлей. Где сегодня отнимают жизненно важные органы у людей, выясняли "Известия".



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Купить с потрохами



Официально борьба с незаконной эксплуатацией людей и вытекающими из нее сопутствующими явлениями ведется уже 130 лет. Первый Международный конгресс по борьбе с торговлей женщинами состоялся в Лондоне в 1899 году.



Последние данные об этой беде на планете говорят о том, что как минимум 40,8 млн людей не принадлежат себе в прямом смысле этого слова. Проблемными регионами, согласно данным сайта Глобального индекса рабства (ГИР), остаются несколько стран Южной и Центральной Америки, Центральная и Восточная Африка, Ближний Восток и Юго-Восточная Азия.



Больше половины всех преступлений, связанных с угнетением людей на планете, согласно данным ГИР, происходят в пяти странах: Индии, Китае, Пакистане, Бангладеш и Узбекистане.



На Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии международные анклавы, занимающиеся незаконной пересадкой органов, как правило, подыскивают и большинство доноров для трансплантации.



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Эти сведения стоит рассматривать с критической точки зрения, так как международная статистика может быть ангажирована в связи с текущей политической ситуацией.



Так, ряд правозащитных организаций обвиняли КНР в преследовании адептов течения "Фалуньгун" (некоторые российские исследователи считают организацию деструктивной сектой). В частности, начиная с 2001 года были обнародованы противоречивые отчеты и публикации в СМИ о том, что в тюрьмы без суда и следствия были брошены сотни тысяч последователей учения, где они подвергались пыткам и убийствам. Расправам якобы предшествовали изъятия органов. Эти факты неоднократно проверялись общественными наблюдателями, международными организациями, дипломатами, но подтверждены не были.



В 2013–2014 годах американское ФБР вскрыло более 1,9 тыс. сфабрикованных историй о преследовании китайцев за инакомыслие с целью миграционного мошенничества. Обман был продиктован желанием получить статус беженца или вида на жительство в США.



И тем не менее ситуация с объемами донорских органов в Поднебесной настораживает правозащитников по всему миру. Страна прославилась самой короткой очередью ожидания донорского органа (в некоторых случаях срок не превышает всего двух недель). В 2006 году власти страны признались, что используют в трансплантологии органы казненных заключенных. Эта практика началась в стране в 1984 году - тогда министерство госбезопасности таким образом решило помочь нуждающимся в пересадке китайцам. Сейчас страна пытается уйти от этой практики.



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Австралийские врачи недавно призвали бойкотировать все научные труды китайских специалистов о трансплантологии из-за нарушения профессиональной этики. До тех пор, пока в трудах не будет предоставлена информация о конкретных донорах.



"Горячие" почки



Доноры всегда там, где война, голод, волнения, - в страшных событиях учет человеческим жизням не ведется. Этим и пользуются посредники, поставляющие клиникам по всему миру человеческие органы.



По данным сайта ООН, до 20% казны ИГИЛ (организация запрещена в России) пополняется за счет торговли людьми. Подсчитано, что только в 2014 году террористы заработали от $35 млн до $45 млн на киднеппинге - и речь идет лишь о немногих выкупленных у организации людях. А "невостребованных" узников ожидает печальная участь. Одни, в основном девушки, служат валютой, которой боевики расплачиваются друг с другом, другие отправляются на тяжелые работы.



Но страшнее всего участь тех, кого кладут на операционный стол. Пленников потрошат бригады "черных" трансплантологов. Этот криминальный опыт у преступности появился во время боевых действий на Балканах.



Торговля внутренними органами похищенных сербов была одной из статей финансовых доходов террористической организации "Армия освобождения Косово" (АОК). Жуткая деталь - лишенный одной почки человек вынужден был какое-то время мучиться в ожидании, пока найдется покупатель на его вторую почку. Помимо почек у пленников часто отнимали сердце. Бывший прокурор Гаагского трибунала Карла дель Понте нашла доказательства массовых убийств с целью отъема внутренних органов у этнических сербов, цыган и нелояльных АОК албанцев. В частности, был найден дом в окрестностях Бурреля, приспособленный под хирургическое отделение, - там остались медикаменты, следы крови, бинты, указывающие на проведение специфических операций. Международный трибунал по бывшей Югославии не стал расследовать эти преступления. Дель Понте призналась в своей книге "Охота. Я и военные преступники", что миссия ООН по делам временной администрации в Косово помешала завершить расследование преступлений. Возглавлял эту миссию французский врач, один из основателей "Врачей без границ", дипломат (был министром иностранных дел Франции) Бернар Кушнер.



По данным итальянского издания L’Espresso, лишаются внутренних органов в том числе обманом. В условиях боевых действий на Ближнем Востоке процветает так называемое воровство органов. Когда раненого во время бомбежки или под обстрелом "обкрадывают", например, на одну почку под наркозом. Герой публикации - военнослужащий из Сулеймании (север Ирака), подорвавшийся на бомбе террориста. Он был направлен на лечение в Турцию, где в частной клинике в Анкаре и произошло "воровство" органа.



По данным издания, подобная торговля приносит бенефициарам прибыль до $1,7 млрд. Кризисы в Сирии, Ливане, Ираке, Северной Африке лишь на руку воротилам незаконного бизнеса.



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Клиники "черных" трансплантологов расположены на территории Турции и Египта. Самыми частыми клиентами этих медучреждений становятся состоятельные граждане из США, стран Персидского залива, Европейского союза, Израиля и… России. Из 4 млн ливанских беженцев 20 тыс. (начиная с 2012 года) продали свои почки. Но обстоятельства этих сделок весьма сомнительны.



Борьба с топ-менеджментом транснационального преступного сообщества международными правоохранительными службами ведется спустя рукава, констатирует издание. При желании найти корни зла нетрудно - из всей схемы оборота тканей легальна лишь сама операция. Покупка–продажа в большинстве стран незаконна. Но в круговорот человеческих тканей включены могущественные медицинские, бизнес-структуры и политические силы.



Цена вопроса



Сегодня в мире наблюдается необычайно высокий спрос на органы для пересадки, который удовлетворяется лишь от 5 до 10%. Причем не в каждой стране законодательство предусматривает возможность использовать процедуры такого рода, в то время как люди нуждаются в донорских органах повсеместно.



Дефицит восполняют теневые транснациональные преступные группировки, в состав которых входят высококвалифицированные доктора.



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Расценки на черном рынке органов разнятся. Цена на почку составляет от $50 тыс. до $150 тыс., тогда как ее обладатель, в случае добровольного донорства, получает всего $5–15 тыс. Печень, точнее ее часть, стоит в два раза меньше. Часть роговицы стоит в 10 раз дешевле почки.



Трансплантация по-русски



В России довольно прогрессивное законодательство в плане донорства органов. Но речь об умерших людях. По закону действует презумпция согласия на трансплантацию. То есть любой совершеннолетний гражданин готов после смерти быть донором, если ранее не было заявлено об обратном. Такой запрет может быть высказан человеком как в устной, так и в документальной, нотариально заверенной форме. Эти данные вносятся в медицинскую карту больного. Воспротивиться могут после смерти также супруги или один из близких родственников, о которых говорится в законе "Об основах охраны здоровья граждан".



И тем не менее в России есть примеры этих чудовищных преступлений, жертвами которых становятся и дети. Дело в том, что в соответствии со ст. 47 того же закона изъятие органов и тканей для трансплантации не допускается у живого лица, не достигшего 18-летнего возраста (за исключением случаев пересадки костного мозга) или признанного в установленном законом порядке недееспособным. Но ради своего больного ребенка родители иногда готовы пойти на любое преступление и даже изуродовать чужого.



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Криминальный оборот органов для трансплантации - тема закрытая в стране для широкого освещения. Но, разумеется, это вовсе не значит, что беда обошла нас стороной. Россия - важный элемент в международном трафике донорских органов и тканей.



Сообщения о том, что в различных регионах орудуют банды преступников, похищающих детей в торговых центрах, наводнили мессенджеры в 2014 году. И, хотя большинство из них, как утверждали официальные лица, оказались фейковыми, источники "Известий" в силовых структурах подтвердили по крайней мере один случай принудительного изъятия у ребенка почки в одном из торговых центров без уточнения подробностей.



Известно, что после сообщения матери о пропаже сына на его поиски были направлены большие силы полиции. В итоге спящего мальчика со следами хирургического вмешательства нашли в технических помещениях одного из зданий.



Неоднократно в прессе высказывалась версия о том, что кустарно изъять орган невозможно. В частности, об этом заявлял изданию prokazan.ru ангиохирург отделения сосудистой хирургии и пересадки почки Областной клинической больницы Санкт-Петербурга Павел Владимиров.



- Такое невозможно, это сказка! Конечно, за пять часов можно много всего "вырезать", но, чтобы прийти в себя после операции, ребенку потребовалась бы как минимум неделя, - сказал медик.



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И тем не менее мировая практика доказывает, что такое вполне осуществимо. Жуткую трагедию пережил столичный актер в феврале 2015 года. Он, будучи навеселе, познакомился с девушкой, после чего оказался с ней в сауне. Дальнейших событий он не помнит - спутница подпоила его сильнодействующим веществом. Пришел в себя он на остановке общественного транспорта с дикой болью в животе. Дома он осмотрел себя и обнаружил свежий шов на мошонке. Боль оказалась нестерпимой, и он вызвал "скорую". В реанимации ему сообщили, что кто-то вырезал ему яички.



Что объединяет случаи, когда взрослого мужчину и ребенка лишили органов? Оба эти дела так и остались нераскрытыми. Во всяком случае, никаких официальных заявлений не последовало.



Почему трансплантолог не подсуден



Стоит сказать, что на сегодняшний день борьба с "черной" трансплантологией в России свернута еще и потому, что силовики проиграли ряд сражений в самом начале этой войны.



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Знаковым уголовным процессом на эту тему можно назвать расследование в отношении врачей-хирургов Московского координационного центра органного донорства. Дело в отношении них возбудила Хорошевская межрайонная прокуратура Москвы за приготовление к убийству, совершенному группой лиц по предварительному сговору в целях использования органов потерпевшего.



В 20-ю больницу поступил гражданин с тяжелой травмой головного мозга. Еще живого мужчину повезли на операцию, чтобы изъять его почки. К началу операции в отделение ворвались сотрудники МВД. Были зафиксированы факты, свидетельствующие об умысле медиков забрать почки: на теле йодопироном разметили место вскрытия, а руки несчастного были крепко привязаны за головой. Согласно судебно-медицинской экспертизе в кровь мужчины было введено лекарство, замедляющее свертываемость крови. У врачей были изъяты также акты констатации биологической смерти и изъятия органов для трансплантации с подписями медицинских экспертов. Пациент скончался через некоторое время, не приходя в себя.



Процесс в отношении трансплантологов затянулся на годы. Мосгорсуд дважды выносил оправдательные приговоры врачам. Защита цеплялась за то, что точный момент смерти пациента установить не смогли, таким образом, покушение на убийство доказать было сложно.



Также на суд давило медицинское сообщество - видные медики и политики обвиняли милицию и прокуратуру в некомпетентности. Через СМИ публиковалась информация о том, что из-за процесса трансплантологи боятся делать свою работу, а люди, ожидающие почки, умирают. Верховный суд дважды отменял решения Мосгорсуда и направлял дела на новое рассмотрение по ходатайству прокуратуры.



Человек-конструктор



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Между тем позиция обвинения не была должным образом освещена в СМИ. Дело в том, что о чудовищной ситуации с отъемом органов у живых людей (законодательно это было запрещено) в отдел убийств МУРа сообщили коллеги трансплантологов. Один из реаниматологов рассказал, что жертвами таких теневых схем становились асоциальные люди, алкоголики, за права которых некому постоять. Согласно действовавшему тогда закону для трансплантации можно было использовать лишь человека, мозг которого погиб, что должно быть подтверждено консилиумом врачей-специалистов. Смерть мужчины в 20-й горбольнице никто не констатировал. И тем не менее итогом тяжбы стало оправдание подсудимых.



После такого решения ничем закончился ряд аналогичных процессов в регионах - в Хабаровском крае, Новгороде, отделении органного донорства и трансплантации почки Санкт-Петербургского НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, а также в знаменитом Московском областном научно-исследовательском институте им. М.Ф. Владимирского.



Прокуратуре пришлось извиниться перед всеми фигурантами и прекратить дела. Правовая победа стала возможной под предлогом нечинения препятствий прогрессу отечественной науки и помощи нуждающимся. Но со счетов были сброшены интересы доноров и многомиллионная прибыль от операций.



Возможно, ситуация будет исправлена в связи с созданием в СКР специализированного подразделения по расследованию ятрогенных (против здоровья человека) преступлений. Источник - Известия

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