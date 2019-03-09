Новоизбранная в АмерКонгресс мусульманка Омар сразу вляпалась в антисемитский скандал

13:52 11.03.2019 Омар против: в Демократической партии США случился "антисемитский" переполох



Повод для громкого скандала дала только что избранная в конгресс мусульманка



Кирилл Сенин



Демократы в Соединенных Штатах в последние недели оказались втянуты в крайне неприятный скандал с ксенофобским душком. Член палаты представителей конгресса Ильхан Омар допустила ряд высказываний, которые многие ее однопартийцы и тем более политические оппоненты сочли проявлением антисемитизма. Сама законодатель это опровергает, однако по-прежнему настаивает на необходимости борьбы с "еврейским лобби". "Известия" разбирались в ситуации, которая может дорого обойтись демократам.



"Все дело в Бенджаминах, детка"



Казалось бы, творчество рэпера Puff Daddy и законотворчество на Капитолийском холме - понятия, которые вряд ли могут соседствовать. Однако это сочетание стало возможным благодаря американке сомалийского происхождения, мусульманке и члену палаты представителей конгресса США Ильхан Омар.



В ноябре 2018 года, сразу после промежуточных выборов в главный законодательный орган страны, газеты пестрели заголовками о представительнице Демократической партии как об одной из первых мусульманок, добившихся избрания в нижнюю палату. В основном этот факт преподносился как символ равноправия и подтверждение возможности реализовать в политике американскую мечту, невзирая на происхождение, расу, пол и вероисповедание.



Сейчас 37-летняя Омар снова стала одной из главных медийных персон страны - но на этот раз в ее адрес звучали комментарии скорее негативные. И это немудрено - ее то ли неосторожные, то ли сознательно разжигающие высказывания привели к настоящему скандалу в политической жизни Америки.



История началась в феврале 2019 года, когда конгрессвумен ответила на твит журналиста Гленна Гринвалда, в котором тот обвинял Омар и еще одного члена конгресса в антиизраильских взглядах. В ответ представляющая один из избирательных округов Миннесоты законодатель процитировала строчку из песни известного рэпера: "Все дело в Бенджаминах, детка!". Дело в том, что именно портрет одного из отцов-основателей США Бенджамина Франклина украшает купюру достоинством $100. С учетом этого смысл ее высказывания сводился к тому, что поддержка Израиля со стороны американских политиков основана прежде всего на получении финансовой выгоды.



Исходя из утверждения Омар получалось, что многочисленные сторонники Израиля, в том числе на Капитолийском холме, а также американские евреи в первую очередь стремятся просто набить карман, а политические цели в их повестке отходят на второй план.



Извиниться без извинений



Первым выпадом дело не ограничилось. В еще одном твите Омар заявила о том, что влиятельный Американо-израильский комитет по общественным делам (American Israel Public Affairs Committee, AIPAC) за деньги обеспечивает поддержку Израиля со стороны членов Республиканской партии. Собственно, Омар и раньше выступала с критикой в адрес правительства Израиля и его отношения к палестинцам. Она также поддержала движение бойкота, сокращения инвестиций и санкций, участники которого выступают за оказание давления на Израиль и призывают к прекращению оккупации Западного берега Иордана. Однако лишь в последнее время, в том числе благодаря резким заявлениям в соцсетях, которые набирали десятки тысяч комментариев, ее позиция получила максимально широкий резонанс.



После второго твита об антисемитских взглядах конгрессвумен заговорили уже и ее товарищи по партии. В частности, к извинениям ее призвала спикер контролируемой демократами палаты представителей Нэнси Пелоси. "Заявление Омар вызвало возмущение у многих ее однопартийцев, - отмечает "Голос Америки". - Ее слова поставили под сомнение поддержку Израиля, которая является основополагающим принципом как для республиканцев, так и для демократов с момента создания еврейского государства в 1948 году".



Стоит ли говорить, что со шквалом критики на Омар обрушились и представители правящей Республиканской партии. Так, президент Дональд Трамп на встрече с членами своей администрации призвал конгрессвумен уйти в отставку из палаты или как минимум из комитета по иностранным делам, членом которого она является. Хозяин Белого дома также отметил, что "антисемитизму нет места в конгрессе Соединенных Штатов", а заявления Омар "ужасны", добавляет CNN.



Омар, видимо, поняла, что дело принимает уже совсем нешуточный оборот. Скандальный пост в Twitter она удалила, а также извинилась, поблагодарила своих критиков за науку и сообщила, что "отнюдь не собиралась обижать своих избирателей из числа американских евреев в целом". При этом она вновь заявила о том, что считает важной проблемой лоббизм, "будь то AIPAC, Национальная стрелковая ассоциация или нефтегазовая индустрия". "Все это продолжалось слишком долго, и нам необходимо заняться решением этого вопроса", - подчеркнула Омар.



Трампу же, у семьи которого с Израилем есть серьезные, в том числе деловые, связи, член конгресса ответила в духе "сам дурак". "Вы привносили ненависть всю свою жизнь - в отношении евреев, мусульман, коренных американцев, иммигрантов, чернокожих и других, - написала она в Twitter. - Я выучила урок, который мне преподали люди, задетые моими словами. Когда это произойдет с вами?"



Справедливости ради надо отметить, что Трампа и самого не раз упрекали за проявления антисемитизма. Например, во время избирательной кампании в июле 2016 года он разместил в Twitter коллаж: фотографию своей соперницы демократа Хиллари Клинтон на фоне долларовых банкнот, а также фразу "Самый коррумпированный кандидат в истории", написанную на фоне шестиконечной звезды.



В ответ на нападки Трамп обвинил СМИ в искажении фактов, а твит позднее отредактировал - с напоминавшей очертания звезды Давида подложки текст обвинения перенесли на круг, писала CNN.



"Готова учиться и меняться"



Единого мнения о причинах столь неоднозначных действий Омар нет. "Она создает себе репутацию подстрекателя. Думаю ли я, что у нее появится новый конфликтный твит? Да. Будет ли он посвящен антисемитизму? Понятия не имею", - заявила исполнительный директор организации Jewish Community Action Карин Мротц, живущая в округе, от которого избиралась Омар. "Не думаю, что ее твиты - это свидетельство ее антисемитизма; ее твиты - это пример того, что антисемитизм настолько укоренился в нашем обществе и культуре, что мы этого даже не осознаем, - добавила Мротц в беседе с новостной службой публичного радио Миннесоты MPR News. - К ее чести надо отметить, что она продемонстрировала готовность учиться, расти и меняться".



Профессор политологии в Университете Миннесоты Кэтрин Пирсон отмечает, что после привлеченного к себе повышенного внимания перед Омар встает проблема баланса между имиджем провокатора и необходимостью выстраивать отношения в своем округе и с союзниками в конгрессе. Еще два демократа от Миннесоты в нижней палате - Энджи Крэйг и Дин Филлипс - действуют с более умеренных позиций.



Вопрос лояльности



Высказывания Омар привели к тому, что палата представителей приняла не одну, а целых две резолюции - в марте и в феврале. Суть обоих документов примерно одинакова: в них подтверждается, что законодатели осуждают любые проявления антисемитизма, исламофобии, расизма и других форм нетерпимости. Ни в одном из документов имя Омар не упоминалось, однако связь между ее высказываниями и документами, принятыми развенчать представления о члене палаты как об антисемите, очевидна.



Помимо прочего, Омар допустила, что произраильские группы в США стремятся к тому, чтобы американцы, по сути, были одинаково лояльны по отношению к обоим государствам. Обращая внимание на эту риторику, ее коллега по партии и работе в палате конгрессмен Макс Роуз написал, что считает подобные утверждения инсинуациями. "Получается, что я и мои коллеги, которые поддерживают право Израиля на существование, каким-то образом оказываемся не верными своей стране, которой я служил в рядах вооруженных сил и которой служу в конгрессе", - написал на своем сайте Роуз, житель Нью-Йорка и ветеран войны в Афганистане.



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Отошла от линии партии



Резонанс заявлений Омар, впрочем, может не ограничиться лишь дебатами на уровне палаты представителей. "Провокационные комментарии" законодателя "ввергли демократов в неприятные дебаты о политике в отношении Израиля", - отмечает АР. Лидеры партии оказались в патовой ситуации: они "разрываются между необходимостью вразумить Омар и стремлением защитить одну из первых мусульманок, избранных в конгресс", пишет агентство. При этом, по оценке АР, "все сильнее становится впечатление, что данный раскол происходит не только по идеологическим, но и по поколенческим причинам - недавно занявшие выборные посты демократы демонстрируют меньше уважения к линии партии".



Важным фактором история с Омар может оказаться и для внутрипартийной борьбы за право стать кандидатом демократов на президентских выборах 2020 года. Дело в том, что среди нескольких десятков демократов, которые открыто заявили или намекнули на свое желание побороться за выдвижение своей кандидатуры на президентских выборах, пока опальную конгрессвумен поддержал лишь один - сенатор из Вермонта Берни Сандерс. "Необходимо разработать взвешенную политику по Ближнему Востоку, которая позволила бы израильтянам и палестинцам прийти к долгосрочному миру", - призвал Сандерс, иудей по вероисповеданию, в заявлении, распространенном газетой The Hill.



При этом попытку "пропесочить" ее в палате представителей 77-летний политик раскритиковал, а также призвал не путать антисемитизм с "законной критикой в адрес правого правительства Нетаньяху в Израиле". Источник - Известия

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