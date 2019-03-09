УкрВыбор. Самостийная власть кухарок, - В.Бронштейн

13:54 11.03.2019

Самостийная власть кухарок

Почему на Украине флотом командует танкист, а Министерство иностранных дел возглавляет инженер-сварщик



Не поленился и сделал небольшую подборку анекдотов про образование и нынешние "образовательные" чудеса, пишет колумнист украинского еженедельника "2000" Виталий Бронштейн.



Сначала анекдоты:



"Образование - это знание, что козел относится к типу хордовых, классу млекопитающих, отряду жвачных, семейству парнокопытных. А ум - это понимание того, что нельзя козлам доверять сторожить капусту…"



"Высшее образование необходимо. Вдруг вам повезет стать продавцом на рынке, как вы без образования будете кроссворды отгадывать?"



"2030-й год. Отмечается двадцатилетие реформы образования. С докладом выступает постаревшая министр образования и науки Украины Лилиана Гриневич:



- Такого, как у нас, образования нет нигде! Я облетела весь земной шар и знаю!!!



Из зала возмущенные возгласы: - Не может быть! Земля плоская, предметы тяжелее воздуха летать не могут, а если что и взлетит, то разобьется о небесную твердь!".



А теперь, друзья, информация для размышления. К сожалению, Украина рассорилась со многими соседями. Хотите знать, в чем дело? Полюбопытствуйте про образование пана Климкина, министра иностранных дел. В 1991 году он окончил Московский физико-технический, факультет аэрофизики и космических исследований. В 1991-1993 годах - трудился научным сотрудником Института электросварки им. Патона НАН Украины. Какими иностранными делами здесь пахнет?!



Несколько слов про инженера Юрия Луценко, Генпрокурора. Понятны ли вам все ляпы, сопровождающие его правоохранительную деятельность? Вспомните вызовы на допрос по телевидению, вертолетный сбор в Киеве бывших налоговиков, стоивший десятки миллионов и завершившийся пшиком - ни один не посажен!



Премьер-министр Владимир Гройсман, организатор экономических побед Украины, особая тема. Одни просто называют его неучем, толерантная Юлия Тимошенко - "человеком, у которого нет образования". Про его "дипломы" читайте в Интернете. Узнаете много нового. Несчастный Азаров, по сравнению с ним, гений и светоч мысли…



А кто входит в ближайшее окружение волонтерки Супрун, залетной руководительницы здравоохранения? Себе в заместители "доктор смерть" взяла Ольгу Стефанишину, тоже признанную, на нашу голову, активистку. Как говорится, "свій, до свого, по своє". Эта барышня, вы не поверите! - не терапевт, не кардио или нейро хирург, и даже не санитарка "звать Тамарка" - она магистр филологии! Так сказать, врачует словом бедных украинцев. Теперь понятно, почему лже-медицинская шайка-лейка никак не может ужиться с прославленным Тодуровым?!



А еще у нас есть выдающийся военачальник Игорь Воронченко, командующий Военно-морскими силами Украины, по профессии офицер-танкист, выпускник Ташкентского танкового училища. Как говорится, броня крепка и танки наши быстры, но их сегодня обгоняют корабли!



О малообразованных депутатах с хватательным рефлексом лучше помолчим.



Недаром Ильич утверждал, что любая кухарка должна уметь руководить государством. Правота его слов - сегодня налицо.



От редакции: Этот материал представлен в рамках совместного проекта "Свободной Прессы" и украинской газеты "2000". Сегодня еженедельник "2000" остается одним из немногих объективных украинских СМИ.