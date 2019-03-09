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Тревога красного уровня: Цены на нефть обвалятся навсегда, - Дж.Куили
13:56 11.03.2019

Тревога красного уровня: Цены на нефть обвалятся навсегда
Уход Норвежского фонда ископаемого топлива из инвестиционной активности может вызвать глобальную "ударную волну"

Джон Куили

Это решение должно звучать как "тревога красного уровня" для частных банков и инвесторов, чьи нефтегазовые активы становятся все более рискованными и морально несостоятельными.

Норвежский фонд суверенного благосостояния, крупнейший в своем роде в мире фонд, который, по мнению участников кампании по борьбе с изменением климата, должен послать "ударную волну" сквозь нефтегазовую отрасль всего мира, т.к. он рекомендовал правительству Норвегии полностью вывести активы фонда в размере 40 миллиардов долларов из нефтегазодобывающей отрасли.

В своем заявлении в пятницу, 8 марта, министр финансов Сив Йенсен объяснил, что это решение призвано "снизить уязвимость" норвежского фонда "до того, как наступит постоянное снижение цен на нефть".

При размере в 1 трлн. долл. США суверенный фонд благосостояния Норвегии является крупнейшим государственным фондом капиталовложений в мире. По словам представителя министерства финансов, к настоящему времени фонд инвестирует в разведку и добычу энергии около 66 миллиардов норвежских крон (7,5 миллиардов долларов), что составляет примерно 1,2% от общего портфеля акций фонда.

Рекомендация норвежского фонда теперь будет направлена в национальный парламент на утверждение.

Группы, выступающие против изменения климата, которые в последние годы настойчиво боролись за отказ от использования ископаемого топлива в качестве ключевого способа снижения угрозы парниковых газов и неконтролируемого глобального потепления, отметили это объявление как возможный решающий поворотный момент.

"Мы приветствуем и поддерживаем это предложение". - Сказал Йосси Кадан (Yossi Cadan), старший участник 350.org, кампании по выводе активов. - "Если оно пройдет через парламент, то это вызовет ударную волну на рынке, нанеся самый большой удар по иллюзии того, что у топливно-энергетической отрасли впереди еще десятилетия деловой активности. Это решение должно звучать как предупреждение для частных банков и инвесторов, чьи нефтегазовые активы становятся все более рискованными и морально несостоятельными".

Билл Маккиббен (Bill McKibben), один из соучредителей группы, назвал это "огромной, огромной, огромной победой".

В своем заявлении 350.org добавляет: "Чтобы избежать наиболее катастрофических последствий изменения климата и сохранить глобальное потепление ниже 1,5° C, мы должны оставить ископаемое топливо в земле и перевести финансы в направлении устойчивых энергетических решений для всех. Климатические последствия уже бьют внутри страны, и нам нечего терять. В прошлом году северные волны тепла, лесные пожары за Северным полярным кругом и тревожные новости о том, что самый толстый арктический морской лед начинает разрушаться, показали, как изменение климата близко к Норвегии. Норвежским финансистам кажется немыслимым продолжать инвестировать в компании, которые вызывают весь этот хаос.

Кэтрин Ховарт (Catherine Howarth), исполнительный директор движения ShareAction, которая предоставляет аналитические материалы для инвесторов, нацеленных на создание более устойчивого общества, сказала, что заявление норвежского фонда "является еще одним свидетельством того, что инвесторы все больше недовольны компаниями, занимающимися разведкой и добычей нефти".

Институциональные инвесторы, управляющие суверенными фондами благосостояния и пенсионными фондами, добавила она, "выводят свой капитал из нефтегазовых компаний на том основании, что более быстрый, чем ожидалось, рост чистой энергии и связанное с этим регулирование делают бизнес-модели нефтегазовой отрасли весьма уязвимыми. Это объявление окажет давление на инвесторов с целью активизации их взаимодействия с интегрированными нефтяными компаниями в преддверии сезона (ежегодного общего собрания), когда акционеры собираются, чтобы оценить и проанализировать результаты и стратегии компании.

В то время как финансовая реальность климатического кризиса становится все более очевидной для глобальных инвесторов и рынков, группа 350.org говорит, что заслуга в выдвижении предложения принадлежит активистам со всего мира, которые смело выступили, чтобы потребовать прекращения финансовой и энергетической гегемонии ископаемых топливно-энергетической промышленности.

Группа заявила, что в основе глобальной кампании по выходу из топливно-энергетических активов лежит "массовое движение, основанное на людях - это обычные люди, подталкивающие свои местные институты к борьбе с ископаемым топливом - отраслью, которая наиболее ответственна за текущий климатический кризис".

Автор: Джон Куили - Jon Queally - корреспондент интернет-издания Common Dreams.

Перевод Сергея Духанова.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1552301760
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