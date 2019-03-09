 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 11.03.2019
15:41  Жээнбеков, кетсин. Новая кыргызская оппозиция, - Э.Сагындык кызы
15:01  Халява для оглоедов. Партии в Киргизии теперь будут финансироваться из госбюджета, - Венера Алымкул кызы
14:52  Ху из мистер Мамин? Оправдываются ли прогнозы казахстанских экспертов, - М.Шибутов
14:36  Москва, 12/03. Наталья Поклонская презентует свои мемуары "Крымская весна: до и после. История из первых уст" (анонс)
14:30  Ливийские будни. Армия Хафтара изготовилась к штурму Триполи
14:01  УзбТаджПорубежье. Прекратить приграничное мздоимство, - Х.Набихонов
14:00  "Спецоперация Крым 2014". Новая книга Виктора Баранца
13:57  КазБюрократия. Никогда такого не было и вот опять..., - П.Своик
13:56  Тревога красного уровня: Цены на нефть обвалятся навсегда, - Дж.Куили
13:54  УкрВыбор. Самостийная власть кухарок, - В.Бронштейн
13:52  Новоизбранная в АмерКонгресс мусульманка Омар сразу вляпалась в антисемитский скандал
13:51  Лезть не в свое тело: как устроен мировой трафик "черной" трансплантологии
13:48  Сжить - прекрасно: кибератака из США оставила Венесуэлу без света
13:29  Российский "Лукойл" в 2018 накачал в Узбе 13,42 млрд. кубов газа. Рост - 66,7%!
12:43  Правительство Афганистана отказалось от "московского" формата переговоров с талибами
12:40  Участники мирного марша педиков в Бишкеке ничего не нарушали, - радужно рад мэр Суракматов
11:56  Эдуард Лимонов: Blackout по-венесуэльски. Натерпевшись, люди должны броситься от Мадуро к Гуайдо
10:41  Российский "Газпром" проворовался в трубу. Папаша Миллер готовит мошну к побегу?
10:27  Суракматова ориентация. В Бишкеке 8 марта прошел 1-й официально разрешенный Марш ЛГБТ-актива
10:22  Сбежавший из Кыргызстана судья Чоткараев уничтожил больше тысячи дел
10:18  Американские миллиардеры-"республиканцы" ведут диверсионную информ-войну в Европе, - Le Monde
09:37  Кыргызы не пускают кыргызок к гос-управлению, - Б.Орунбеков
09:20  У российских IP проверили регистрацию. Москва закручивает интернет-гайки, - "Къ"
08:57  Страсти по Китаю или Большая Евразия, - Р.Ищенко
08:53  Хаос в Алжире будет страшнее хаоса в Ливии. 5-й срок живого трупа Бутефлики, - В.Кузнецов
08:51  Китайская угроза: откуда ее ждать? - А.Виноградов
00:43  США бессильны перед иранским влиянием в Ираке, - И.Субботин
00:42  Экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева хотят отдать под суд, - В.Панфилова
00:29  Страшная участь Гульнары Каримовой: как "узбекская красавица-принцесса" стала уголовницей
00:20  Случится ли раскол ЕС из-за Китая? - В.Павленко
00:13  Йети-люди. Как технологии породили новую гласность, которая может стать управой на чиновников
Воскресенье, 10.03.2019
23:04  Скончался патриарх российской военной истории академик Олег Ржешевский
16:33  Василий Розанов - русский философ, - Е.Холмогоров
16:06  "Все сливают. Война же!". Как в украинской армии испаряется топливо и уходит налево боекомплект
12:09  Стой, гнида! Порошенко едва успел сбежать с митинга в Черкассах
12:03  В Эфиопии разбился пассажирский Boeing 737 летевший в Кению - 157 погибших
10:33  Сорос и Макрон – свидетели кризиса западной идеологии, - И.Шумейко
10:17  Узбекский парламент получил широкие полномочия по формированию правительства
07:47  На 8 марта амеры арестовали информатора WikiLeaks Челси Мэннинг (ранее бывшую мужчиной)
00:54  Колоссальное противоречие между виртуальным миром Белого Дома и жестокой реальностью может похоронить США, - К.Душенов
00:53  Bloomberg: Европейский союз поставил себя в неловкое "саудовское" положение
00:47  Петр I и Турция – и "Крым наш" на столетие раньше, - Ш.Муталов
00:39  С 8 марта! В Узбекистане женщинам разрешили работать в металлургии и нефтяной отрасли
00:38  Трамп проиграл первый тайм Эрдогану. Анкару толкают к серьезному геополитическому выбору, - С.Тарасов
00:36  "За 27 лет казахстанцы нигде не батрачили", - околесица от Елбасы
Суббота, 09.03.2019
23:21  Генпрокуратура Узбекистана опровергла самоубийство Гульнары Каримовой в тюрьме
21:19  Совсем охерели. Американский дипломат приволок в Шереметьево ВУ
20:51  Сущность современного выбора политических лидеров. Израиль, - А.Эскин
20:07  В Бердянской укр-колонии изнасиловали заслуженного бандеровца, награжденного орденом "За мужество"
16:48  Алжир готовят к цветной революции? - П.Искендеров
15:45  Возможная американо-китайская торговая сделка – мир или перемирие? - В.Пироженко
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
КазБюрократия. Никогда такого не было и вот опять..., - П.Своик
13:57 11.03.2019

Никогда такого не было и вот опять, или Один крем на два бутерброда

Петр СВОИК

Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей собираются разделить на комитет по защите конкуренции и комитет по регулированию естественных монополий - проект соответствующего постановления правительства вынесен на публичное обсуждение до 11 марта. Не дожидаясь даже Женского праздника, тороплюсь заявить – я за! Или против. Разницы нет, было и так, и так, и уже не по одному разу.

Государственный комитет по антимонопольной политике, который мне довелось возглавлять с начала его образования в 1993 году, поначалу только демонополизацией бывшей плановой экономики и занимался. Полтора года спустя меня вызвал Президент и говорит: "Комитет по ценам при Госплане остался не у дел, возьмешь?". Я сказал, что в принципе борьба с монополизмом и регулирование естественных монополий – это разные функции, но для начала можно попробовать вместе. А еще через год сам выпросил себе дополнительно такое ранее не бывалое дело, как защита прав потребителей, - получился как раз нынешний КРЕМЗКиПП, только в статусе полноценного министерства, включая право на Пантеон.

А уже потом Госкомитет по ценовой и антимонопольной политике понизили до Агентства, потом разделили на два отдельных, потом соединили, потом Агентства переименовали в Комитеты, потом Комитеты объединили, … теперь вот опять …

Нет, конечно, очередная реорганизация подхлестнет работу – одних только столов-стульев сколько придется перетаскать. Перетряски штатных расписаний, замены табличек и переписывания должностных инструкций хватит на полгода. Но если брать по существу деятельности, получается так:

Антимонопольное направление – оно давно уже существует в режиме службы внешней разведки "Сырбар". В смысле, что такое ведомство есть мы знаем точно, но вот о результатах его работы как-то не наслышаны. В самом деле, если кто-то из читателей припомнит хотя бы один случай, когда антимонополисты решительно вмешались в цепочки ценообразования, например, соляры-бензина, или цен на жилье, на авиа-ж/д транспорт, в цены на других общественно значимых рынках, включая, страшно даже помыслить, рынка ипотечных и потребительских кредитов, навели бы порядок, прозрачность и снизили бы цены и они с тех пор так бы и держались – такому знатоку редакция вполне могла бы выдать памятную медаль.

И та же манера – в сторону секретных операций, дружно практикуется и много уже раз сменившимися руководителями направления регулирования тарифов естественных монополий. Все переведено в режим парного общения монополиста с чиновником-регулятором, без доступа в тарифный процесс представителей потребителя, экспертизы и вообще кого бы то ни было из "посторонних". Институтов и процедур, позволяющих как-то влиять на тарифы с потребительской и экспертной стороны попросту нет, а так называемые публичные слушания и ежегодные отчеты монополистов сведены к таким постановкам, что никто уже даже не интересуется, проводятся они, или нет.

В этом плане более чем показательно, что всего через несколько дней после того, как президенту пришлось провести даже отдельное совещание Совета безопасности по проблеме обуздания монопольных тарифов, парламент принял не очередные поправки-дополнения, а полностью новую версию закона "О естественных монополиях". Основные новации которой сводятся к тому, что теперь Регулятор может запускать, - прямо из кабинета, без попыток узнать, на какие полезные или не очень дела на самом деле расходует тарифную выручку монополист, совсем уже вычурные формулы расчета долгосрочных и оптимальных, так сказать, тарифов. Что поможет, извините, коррупции, но не снижению тарифов и не повышению эффективности электроэнергетики и ЖКХ.

По ходу разработки и принятия этого законопроекта Национальная палата предпринимателей "Атамекен" просилась стать стороной тарифного процесса, обеспечивать, помимо представительства интересов потребителей, еще и профессиональную независимую экспертизу инвестиционной и эксплуатационной деятельности монополистов – на чем только и можно выстроить реально эффективное тарифное регулирование. Но, слишком робко просилась – не допросилась.

И как раз в настоящий момент заканчивается разработка подзаконных нормативно-правовых актов под этот как бы новый, но не менее прежнего лоббирующий исключительно чиновный и монополистский интерес закон. В принципе – можно еще успеть хотя бы на этом уровне вставить в нормативный пакет процедуры реального мониторинга деятельности монополистов и превращения публичных слушаний в ключевой и состязательный элемент назначения тарифов. Будь на то хотя бы робкое согласие опять поменявшегося руководства антимонопольного направления.

И в таком ключе очередная реорганизационная новация, - последовавшая сразу после отставки правительства и замены руководителя Министерства национальной экономики, в недрах которого и находится тот самый КРЕМЗКиПП, вызывает раздвоение чувств, заодно со слабыми надеждами.

С одной стороны, похоже, на поручение президента разобраться с тарифами обновленное руководство МНЭ вот так и отреагирует – организационным раздвоением. На чем все и закончится.

С другой стороны, разведение поддержки конкуренции и регулирования естественных монополий – дело правильное. Если только на этом не останавливаться.

Источник - zonakz.net
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1552301820
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Н.Нигматулин принял посла Японии в Казахстане Т.Касаи
- Аскар Мамин возглавил Совет директоров "Самрук-Қазына"
- Кадровые перестановки
- Рейтинги Республики Казахстан подтверждены на уровне "ВВВ-/А-3"; прогноз - "Стабильный"
- На строительство и ремонт более 440 улиц в Алатауском районе Алматы выделят 7 млрд. тенге
- Посещение Государственным секретарем РК Бакытжаном Сагинтаевым праздничного концерта "Әлемнің жарығы", посвященного Международному женскому дню 8 Марта
- Перемещение транспорта через границу с Китаем и Узбекистаном вырастет в несколько раз
- Китайская угроза: откуда ее ждать?
- От оружия массового поражения Ирака до химического оружия Сирии
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  