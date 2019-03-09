КазБюрократия. Никогда такого не было и вот опять..., - П.Своик

13:57 11.03.2019

Никогда такого не было и вот опять, или Один крем на два бутерброда



Петр СВОИК



Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей собираются разделить на комитет по защите конкуренции и комитет по регулированию естественных монополий - проект соответствующего постановления правительства вынесен на публичное обсуждение до 11 марта. Не дожидаясь даже Женского праздника, тороплюсь заявить – я за! Или против. Разницы нет, было и так, и так, и уже не по одному разу.



Государственный комитет по антимонопольной политике, который мне довелось возглавлять с начала его образования в 1993 году, поначалу только демонополизацией бывшей плановой экономики и занимался. Полтора года спустя меня вызвал Президент и говорит: "Комитет по ценам при Госплане остался не у дел, возьмешь?". Я сказал, что в принципе борьба с монополизмом и регулирование естественных монополий – это разные функции, но для начала можно попробовать вместе. А еще через год сам выпросил себе дополнительно такое ранее не бывалое дело, как защита прав потребителей, - получился как раз нынешний КРЕМЗКиПП, только в статусе полноценного министерства, включая право на Пантеон.



А уже потом Госкомитет по ценовой и антимонопольной политике понизили до Агентства, потом разделили на два отдельных, потом соединили, потом Агентства переименовали в Комитеты, потом Комитеты объединили, … теперь вот опять …



Нет, конечно, очередная реорганизация подхлестнет работу – одних только столов-стульев сколько придется перетаскать. Перетряски штатных расписаний, замены табличек и переписывания должностных инструкций хватит на полгода. Но если брать по существу деятельности, получается так:



Антимонопольное направление – оно давно уже существует в режиме службы внешней разведки "Сырбар". В смысле, что такое ведомство есть мы знаем точно, но вот о результатах его работы как-то не наслышаны. В самом деле, если кто-то из читателей припомнит хотя бы один случай, когда антимонополисты решительно вмешались в цепочки ценообразования, например, соляры-бензина, или цен на жилье, на авиа-ж/д транспорт, в цены на других общественно значимых рынках, включая, страшно даже помыслить, рынка ипотечных и потребительских кредитов, навели бы порядок, прозрачность и снизили бы цены и они с тех пор так бы и держались – такому знатоку редакция вполне могла бы выдать памятную медаль.



И та же манера – в сторону секретных операций, дружно практикуется и много уже раз сменившимися руководителями направления регулирования тарифов естественных монополий. Все переведено в режим парного общения монополиста с чиновником-регулятором, без доступа в тарифный процесс представителей потребителя, экспертизы и вообще кого бы то ни было из "посторонних". Институтов и процедур, позволяющих как-то влиять на тарифы с потребительской и экспертной стороны попросту нет, а так называемые публичные слушания и ежегодные отчеты монополистов сведены к таким постановкам, что никто уже даже не интересуется, проводятся они, или нет.



В этом плане более чем показательно, что всего через несколько дней после того, как президенту пришлось провести даже отдельное совещание Совета безопасности по проблеме обуздания монопольных тарифов, парламент принял не очередные поправки-дополнения, а полностью новую версию закона "О естественных монополиях". Основные новации которой сводятся к тому, что теперь Регулятор может запускать, - прямо из кабинета, без попыток узнать, на какие полезные или не очень дела на самом деле расходует тарифную выручку монополист, совсем уже вычурные формулы расчета долгосрочных и оптимальных, так сказать, тарифов. Что поможет, извините, коррупции, но не снижению тарифов и не повышению эффективности электроэнергетики и ЖКХ.



По ходу разработки и принятия этого законопроекта Национальная палата предпринимателей "Атамекен" просилась стать стороной тарифного процесса, обеспечивать, помимо представительства интересов потребителей, еще и профессиональную независимую экспертизу инвестиционной и эксплуатационной деятельности монополистов – на чем только и можно выстроить реально эффективное тарифное регулирование. Но, слишком робко просилась – не допросилась.



И как раз в настоящий момент заканчивается разработка подзаконных нормативно-правовых актов под этот как бы новый, но не менее прежнего лоббирующий исключительно чиновный и монополистский интерес закон. В принципе – можно еще успеть хотя бы на этом уровне вставить в нормативный пакет процедуры реального мониторинга деятельности монополистов и превращения публичных слушаний в ключевой и состязательный элемент назначения тарифов. Будь на то хотя бы робкое согласие опять поменявшегося руководства антимонопольного направления.



И в таком ключе очередная реорганизационная новация, - последовавшая сразу после отставки правительства и замены руководителя Министерства национальной экономики, в недрах которого и находится тот самый КРЕМЗКиПП, вызывает раздвоение чувств, заодно со слабыми надеждами.



С одной стороны, похоже, на поручение президента разобраться с тарифами обновленное руководство МНЭ вот так и отреагирует – организационным раздвоением. На чем все и закончится.



С другой стороны, разведение поддержки конкуренции и регулирования естественных монополий – дело правильное. Если только на этом не останавливаться.