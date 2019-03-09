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|"Спецоперация Крым 2014". Новая книга Виктора Баранца
14:00 11.03.2019
Пять лет назад Крым вернулся в Россию. Как это было: все ранее неизвестные подробности подготовки Крымской весны читайте в новой книге обозревателя "Комсомолки" Виктора Баранца
Как у президента России Владимира Путина вызревало решение помочь народу Крыма вернуться в Россию?
Как действовала в период Крымской весны связка Кремль-Минобороны-Генштаб?
Как готовилась спецоперация на полуострове?
Когда и при каких обстоятельствах российских воинов стали уважительно называть "вежливыми людьми"?
Как им вместе с ополченцами и новыми властями Крыма удалось без крови спасти полуостров от "второго Майдана" и гражданской войны?
Что происходило в те дни в Белом доме США, в администрации президента Украины?
Ответы на эти и многие другие вопросы вы найдете в книге Виктора БАРАНЦА "Спецоперация Крым-2014". Автору удалось заглянуть за политические и военные кулисы Крымской весны и найти там много сенсационных сведений, о которых читатель наверняка узнает впервые. В книгу также вошли редкие архивные снимки и секретные документы, включая стенограммы прослушки разговоров западных дипломатов и разведчиков, а также заседания Совета национальной обороны Украины.