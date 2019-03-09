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|Ливийские будни. Армия Хафтара изготовилась к штурму Триполи
14:30 11.03.2019
Вооруженные силы восточной Ливии готовят наступление на Триполи
Возглавляет Вооруженные силы восточной Ливии Халифа Хафтар
Вооруженные силы восточной Ливии взяли под свой контроль оставшиеся не захваченными нефтяные месторождения на юге страны и закрепились в центре Ливии. По сообщению новостного агентства ОАЭ "Gulf News", это говорит о их готовности пойти приступом на столицу страны Триполи.
Западные дипломаты заявляют о том, что ООН, пораженная продвижением сил восточной Ливии на юг, прикладывает все усилия для того, чтобы выполнить роль посредника между командующим восточными вооруженными силами Халифой Хафтаром и международно признанным правительством Триполи во главе с премьер-министром страны Фаизом Аль Сараджем.
Они боятся того, что их инициатива может стать последней попыткой ООН к объединению конкурирующих между собой центров силы в стране и прекращению хаоса, последовавшего за свержением Муаммара Каддафи в 2011 году.