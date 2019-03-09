Москва, 12/03. Наталья Поклонская презентует свои мемуары "Крымская весна: до и после. История из первых уст" (анонс)

14:36 11.03.2019

У нас в гостях Наталья Поклонская и Иван Соловьев

12 марта, 18:00



Дорогие друзья!

Приглашаем вас на встречу с первым прокурором российского Крыма, депутатом Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации, заместителем председателя комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции Натальей Поклонской и политиком, руководителем Аппарата Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Иваном Соловьевым. Вниманию читателей Наталья Владимировна и Иван Николаевич представят свою книгу "Крымская весна: до и после. История из первых уст" 16+



Данная книга – уникальный рассказ о детстве, юности, профессиональном становлении одного из самых популярных политиков современной России – Натальи Поклонской.



Особое место в повествовании занимает рассказ о государственном перевороте на Украине, крымском референдуме и становлении прокуратуры полуострова, руководителем которой Н. Поклонская была в 2014–2016 гг.



Не менее откровенно рассказывают авторы о работе в Государственной Думе, деятельности парламентской антикоррупционной комиссии и ее внезапной ликвидации, о голосовании по повышению пенсионного возраста и об особенностях взаимодействия с коллегами и руководством.



Увлекательным является рассказ о личной жизни главной героини, становлении ее мировоззрения и характера, а также людях, встреченных на жизненном пути. Отдельная глава, посвященная Наталье Поклонской, написана ее мужем Иваном Соловьевым.



Ждем вас в 18:00 на -1-м уровне, в зале №3.