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Халява для оглоедов. Партии в Киргизии теперь будут финансироваться из госбюджета, - Венера Алымкул кызы
15:01 11.03.2019

Партии в Кыргызстане могут финансироваться правительством

Автор: Венера Алымкул кызы, корреспондент Би-Би-Си в Бишкеке
BBC. Кыргыз кызматы
5 марта 2019

В Кыргызстане рассматривается возможность правительственного финансирования партий, преодолевших избирательный порог. Депутаты Жогорку Кенеша написали соответствующий законопроект и ставят целью принять его до следующих выборов. Как известно, выборы по партийному списку в стране подвергаются критике как открывающие дорогу коррупции.

Привилегии, которые получат партии

Закон о политических партиях был принят в первые годы независимости Кыргызстана. В связи с изменением политической обстановки и системы управления в стране возникла необходимость в обновлении закона.

По словам депутата ЖК от фракции СДПК Айнуру Алтыбаевой, согласно проекту, аннулируется регистрация партий, в течение 10 лет не участвовавших в выборах.

"У нас имеется более 200 партий. Большинство из них малоизвестны. Еще больше пребывающих в спячке. Отдельные партии приходят в движение в канун выборов, затем снова возвращаются в прежнее плачевное состояние. Мы предлагаем соответствующие поправки, чтобы устранить такую картину".

Одно из главных предложений – правительственное финансирование партий, перешагнувших порог на выборах. Такой метод используется в самых передовых парламентских странах. Россия, где система власти не парламентская, государство тоже финансирует политические партии.

"Данный метод очень важен для Кыргызстана. Начнут объединяться партии, перешагнувшие дорог. Мы должны обращать внимание не на их количество, а на их качество. Например, у нас есть три коммунистические партии. Почему бы им не объединиться? Совпадают также идеологии СДПК и "Ата Мекена", у них тоже есть возможность для объединения", - говорит Алтыбаева.

Насколько помогут изменения партиям справиться с проблемами?

В стране популярно мнение, что приход во власть по партийном списку создает большие возможности для богачей защищать свой бизнес. Поэтому финансирование государством партий можно рассматривать как метод борьбы с коррупцией. Однако в экономически слабом Кыргызстане это неосуществимо, считает политолог Эмиль Жураев:

"С получением государственного финансирования будет продолжаться собственное финансирование. Остановить это трудно. Практически невозможно, чтобы это стало для государства приоритетом. Если рассматривать реально, в Кыргызстане невозможно осуществлять достаточное финансирование партий, чтобы они вели полнокровную деятельность и были конкурентными. Ну а от формального финансирования толку не будет. Может превратиться в политический вопрос, вызывающий раздражение народа".

Возлагаемые на партии задачи

Одной из первых инициатив Сооронбая Жээнбекова на президентском посту стала Стратегия совершенствования выборного законодательства. Власть Кыргызстана готовится идти на следующие парламентские выборы с новыми законами. Согласно изменениям, вносимым в выборное законодательство, значительно усиливается и ответственность партий.

"В последнее время возникали скандалы, связанные с двойным гражданством. У ЦИК не хватит времени на сбор документов, удостоверяющих гражданство кандидата. Поэтому данная задача возлагается на кандидатов и их партии. Если двойное гражданство будет выявлено после того, как кандидат прошел в парламент, тогда привлекаются к административной или уголовной ответственности он и его партия", - отмечает зампред ЦИК Абдыжапар Бекматов.

Кроме того, на следующих выборах не будет допускаться, что сегодня партия регистрируется, а завтра принимает участие в выборах, как это происходило раньше. Со дня основания готовящейся к участию в выборной гонке партии должно пройти не менее полутора лет.

Партии также обяжут обращать особое внимание на уровень образования кандидатов в своем списке. Кроме того, 1% агитационных материалов политпартии начнут выпускать для такого сегмента электората как ЛОВЗ.

Источник: Кыргызская служба Би-Би-Си

Источник - ВВС
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