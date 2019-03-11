 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 11.03.2019
21:01  КырДепутат Мусабекова назвала геев Кыргызстана "засранцами". Как же тогда звать Бишкек-мэра Суракматова?
19:56  57-летний рос-шоумен Цекало нашел новую жену в Казахстане - 27-летнюю модельку Дарину Эрвин
19:08  Проблема Украины не рассосется, и нам все равно придется ее решать, - Олег Царев
18:49  Мировой экономике нужен новый язык, - М.Хазин
17:36  Си Цзиньпин отказался от встречи с Трампом во Флориде
15:45  "Каждая махалля будет специализирована...". В Узбе повсеместно создадут "Центры по поддержке семейного предпринимательства"
15:41  Жээнбеков, кетсин. Новая кыргызская оппозиция, - Э.Сагындык кызы
15:01  Халява для оглоедов. Партии в Киргизии теперь будут финансироваться из госбюджета, - Венера Алымкул кызы
14:52  Ху из мистер Мамин? Оправдываются ли прогнозы казахстанских экспертов, - М.Шибутов
14:36  Москва, 12/03. Наталья Поклонская презентует свои мемуары "Крымская весна: до и после. История из первых уст" (анонс)
14:30  Ливийские будни. Армия Хафтара изготовилась к штурму Триполи
14:01  УзбТаджПорубежье. Прекратить приграничное мздоимство, - Х.Набихонов
14:00  "Спецоперация Крым 2014". Новая книга Виктора Баранца
13:57  КазБюрократия. Никогда такого не было и вот опять..., - П.Своик
13:56  Тревога красного уровня: Цены на нефть обвалятся навсегда, - Дж.Куили
13:54  УкрВыбор. Самостийная власть кухарок, - В.Бронштейн
13:52  Новоизбранная в АмерКонгресс мусульманка Омар сразу вляпалась в антисемитский скандал
13:51  Лезть не в свое тело: как устроен мировой трафик "черной" трансплантологии
13:48  Сжить - прекрасно: кибератака из США оставила Венесуэлу без света
13:29  Российский "Лукойл" в 2018 накачал в Узбе 13,42 млрд. кубов газа. Рост - 66,7%!
12:43  Правительство Афганистана отказалось от "московского" формата переговоров с талибами
12:40  Участники мирного марша педиков в Бишкеке ничего не нарушали, - радужно рад мэр Суракматов
11:56  Эдуард Лимонов: Blackout по-венесуэльски. Натерпевшись, люди должны броситься от Мадуро к Гуайдо
10:41  Российский "Газпром" проворовался в трубу. Папаша Миллер готовит мошну к побегу?
10:27  Суракматова ориентация. В Бишкеке 8 марта прошел 1-й официально разрешенный Марш ЛГБТ-актива
10:22  Сбежавший из Кыргызстана судья Чоткараев уничтожил больше тысячи дел
10:18  Американские миллиардеры-"республиканцы" ведут диверсионную информ-войну в Европе, - Le Monde
09:37  Кыргызы не пускают кыргызок к гос-управлению, - Б.Орунбеков
09:20  У российских IP проверили регистрацию. Москва закручивает интернет-гайки, - "Къ"
08:57  Страсти по Китаю или Большая Евразия, - Р.Ищенко
08:53  Хаос в Алжире будет страшнее хаоса в Ливии. 5-й срок живого трупа Бутефлики, - В.Кузнецов
08:51  Китайская угроза: откуда ее ждать? - А.Виноградов
00:43  США бессильны перед иранским влиянием в Ираке, - И.Субботин
00:42  Экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева хотят отдать под суд, - В.Панфилова
00:29  Страшная участь Гульнары Каримовой: как "узбекская красавица-принцесса" стала уголовницей
00:20  Случится ли раскол ЕС из-за Китая? - В.Павленко
00:13  Йети-люди. Как технологии породили новую гласность, которая может стать управой на чиновников
Воскресенье, 10.03.2019
23:04  Скончался патриарх российской военной истории академик Олег Ржешевский
16:33  Василий Розанов - русский философ, - Е.Холмогоров
16:06  "Все сливают. Война же!". Как в украинской армии испаряется топливо и уходит налево боекомплект
12:09  Стой, гнида! Порошенко едва успел сбежать с митинга в Черкассах
12:03  В Эфиопии разбился пассажирский Boeing 737 летевший в Кению - 157 погибших
10:33  Сорос и Макрон – свидетели кризиса западной идеологии, - И.Шумейко
10:17  Узбекский парламент получил широкие полномочия по формированию правительства
07:47  На 8 марта амеры арестовали информатора WikiLeaks Челси Мэннинг (ранее бывшую мужчиной)
00:54  Колоссальное противоречие между виртуальным миром Белого Дома и жестокой реальностью может похоронить США, - К.Душенов
00:53  Bloomberg: Европейский союз поставил себя в неловкое "саудовское" положение
00:47  Петр I и Турция – и "Крым наш" на столетие раньше, - Ш.Муталов
00:39  С 8 марта! В Узбекистане женщинам разрешили работать в металлургии и нефтяной отрасли
00:38  Трамп проиграл первый тайм Эрдогану. Анкару толкают к серьезному геополитическому выбору, - С.Тарасов
00:36  "За 27 лет казахстанцы нигде не батрачили", - околесица от Елбасы
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Кыргызстан   | 
Жээнбеков, кетсин. Новая кыргызская оппозиция, - Э.Сагындык кызы
15:41 11.03.2019

Кто оппозиция Жээнбекова?

Углубляется противостояние между фракцией и партией СДПК, отдельные партийцы во главе с Алмазбеком Атамбаевым официально заявили, что будут оппозицией к действующей власти.

Возникает вопрос, кто, кроме Атамбаева, выступает оппозицией Жээнбекову, полтора года стоящему у руля власти. Ожидалось, что "преемник" прежней власти Жээнбеков "унаследует" оппозицию экс-президента.

Но этого не случилось.

"Враг изнутри"

Представитель СДПК Ирина Карамушкина на пресс-конференции партии 5 марта заявила, что в дальнейшем Социал-демократическая партия будет в оппозиции.

"Пусть нас мало, однако мы определили свой курс и будем в оппозиции", – сказала депутат.

Однако аналитики считают ошибочным приравнивать оппозицию с внутрипартийным противостоянием внутри партии, вытекающим из личных отношений.

"Трудно в дальнейшем будет называть СДПК оппозицией. Это противостояние, причина которого лежит в личных отношениях между персонами. Оппозиция же должна системно высказывать конструктивную критику. Переходить вследствие личных отношений в оппозицию означает неправильное понимание оппозиции", – говорит судья Конституционной палаты Клара Сооронкулова.

Сама Сооронкулова недавно была назначена секретарем партии "Улуттар биримдиги" Мелиса Мырзакматова, выехавшего за границу во времена Атамбаева. Партия заявила, что начала готовиться к парламентским выборам, однако не конкретизировала своего отношения к действующей власти.

Новая оппозиция для нового президента

На сегодняшний день лицо оппозиции в Кыргызстане разномастное. Во времена прежней власти после заключения называемого "лидером оппозиции" председателя парламентской фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева в качестве кандидата на главную оппозиционную партию начали рассматривать "Республику" Омурбека Бабанова – главного конкурента кандидата власти на президентских выборах.

Однако заявивший после выборов о своем уходе из политики лидер партии "Республика" не в оппозиционном стане, а пытается найти общий язык с властью.

"Текебаев – в тюрьме, Бабанов – за границей, маленькая фракция "Ата Мекен" в парламенте ничего не сделает. Мадумаров – один, сам по себе, не имеет силы в парламенте, вследствие чего возникает понятие "героя-одиночки". По-моему, это заблуждение. Если так и будет продолжаться, то динамика в Кыргызстане изменится стремительно. Это можно было заметить по посещению политиками 60-летия Текебаева", – отметил эксперт Эмильбек Жураев.

По мнению эксперта, в последние годы оппозиционные силы в стране исчезли. Исчезновение влиятельной оппозиции в Кыргызстане является итогом целенаправленной политики прежней власти, говорит аналитик.

В преддверии президентских выборов 2017 года политическая арена была очищена путем задержания и заключения ряда политиков страны.

Ожидалось, что пришедший к власти благодаря сильному атамбаевскому лобби Сооронбай Жээнбеков "унаследует" оппозицию прежнего президента.

Однако в настоящее время вышли на свободу отдельные из посаженных по политическому мотиву оппозиционеры времен Атамбаева (Бекболот Талгарбеков, Бектур Асанов, Кубаныч Кадыров), дела других (Омурбек Текебаев, Садыр Жапаров), возможно, будут пересмотрены.

На данный момент пока что не заметно политических сил, резко критикующих деятельность Жээнбекова и консолидирующихся против него.

Жээнбеков: СМИ – главная оппозиция

Все больше складывается впечатления, что роль оппозиции в стране выполняют больше гражданские активисты, нежели парламентские и непарламентские политические силы. "Сильная позиция обязательно нужна. Если будет оппозиция законным путем, то это очень хорошее явление. Я поддерживаю, если будут высказывать недостатки, предлагать программы по их устранению. Сейчас у нас оппозиции много. Сейчас каждое СМИ, каждый журналист – сам по себе оппозиция. Сейчас вы все раскапываете, и кто, кроме вас, является более сильной оппозицией в данное время?" - говорил президент на одной из прошлых пресс-конференций.

В политологии под оппозицией понимается политическая сила, чье мнение отличается от позиции официальной власти, которая предлагает альтернативные пути развития общества. Однако в Кыргызстане оппозицию понимают не в классическом ее значении, а в искаженной трактовке, говорит экс-судья конституционной палаты Клара Сооронкулова:

"В нашем понимании суть оппозиции искажается и теряет свое значение. Действующий президент должен достичь результата определенной политики и деятельности. Оппозицией мы будем считать силы, которые выступят против его политики, укажут на ее недостатки и предложат альтернативные программы. Сейчас все действия президента получаются правильными. Что мы будем критиковать?"

Таким образом, сильных политических групп, кроме партии СДПК во главе с Атамбаевым, способных выступить оппозицией власти, пока не наблюдается.

Однако с приближением президентских выборов 2012 года лицо оппозиции в политике должно начать обозначаться более явственно.

Источник: Кыргызская служба Би-Би-Си

BBC. Кыргыз кызматы
11 марта 2019

Источник - ВВС
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1552308060
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Н.Нигматулин принял посла Японии в Казахстане Т.Касаи
- Аскар Мамин возглавил Совет директоров "Самрук-Қазына"
- Кадровые перестановки
- Рейтинги Республики Казахстан подтверждены на уровне "ВВВ-/А-3"; прогноз - "Стабильный"
- На строительство и ремонт более 440 улиц в Алатауском районе Алматы выделят 7 млрд. тенге
- Посещение Государственным секретарем РК Бакытжаном Сагинтаевым праздничного концерта "Әлемнің жарығы", посвященного Международному женскому дню 8 Марта
- Перемещение транспорта через границу с Китаем и Узбекистаном вырастет в несколько раз
- Китайская угроза: откуда ее ждать?
- От оружия массового поражения Ирака до химического оружия Сирии
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  