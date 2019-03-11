Жээнбеков, кетсин. Новая кыргызская оппозиция, - Э.Сагындык кызы

15:41 11.03.2019

Кто оппозиция Жээнбекова?



Углубляется противостояние между фракцией и партией СДПК, отдельные партийцы во главе с Алмазбеком Атамбаевым официально заявили, что будут оппозицией к действующей власти.



Возникает вопрос, кто, кроме Атамбаева, выступает оппозицией Жээнбекову, полтора года стоящему у руля власти. Ожидалось, что "преемник" прежней власти Жээнбеков "унаследует" оппозицию экс-президента.



Но этого не случилось.



"Враг изнутри"



Представитель СДПК Ирина Карамушкина на пресс-конференции партии 5 марта заявила, что в дальнейшем Социал-демократическая партия будет в оппозиции.



"Пусть нас мало, однако мы определили свой курс и будем в оппозиции", – сказала депутат.



Однако аналитики считают ошибочным приравнивать оппозицию с внутрипартийным противостоянием внутри партии, вытекающим из личных отношений.



"Трудно в дальнейшем будет называть СДПК оппозицией. Это противостояние, причина которого лежит в личных отношениях между персонами. Оппозиция же должна системно высказывать конструктивную критику. Переходить вследствие личных отношений в оппозицию означает неправильное понимание оппозиции", – говорит судья Конституционной палаты Клара Сооронкулова.



Сама Сооронкулова недавно была назначена секретарем партии "Улуттар биримдиги" Мелиса Мырзакматова, выехавшего за границу во времена Атамбаева. Партия заявила, что начала готовиться к парламентским выборам, однако не конкретизировала своего отношения к действующей власти.



Новая оппозиция для нового президента



На сегодняшний день лицо оппозиции в Кыргызстане разномастное. Во времена прежней власти после заключения называемого "лидером оппозиции" председателя парламентской фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева в качестве кандидата на главную оппозиционную партию начали рассматривать "Республику" Омурбека Бабанова – главного конкурента кандидата власти на президентских выборах.



Однако заявивший после выборов о своем уходе из политики лидер партии "Республика" не в оппозиционном стане, а пытается найти общий язык с властью.



"Текебаев – в тюрьме, Бабанов – за границей, маленькая фракция "Ата Мекен" в парламенте ничего не сделает. Мадумаров – один, сам по себе, не имеет силы в парламенте, вследствие чего возникает понятие "героя-одиночки". По-моему, это заблуждение. Если так и будет продолжаться, то динамика в Кыргызстане изменится стремительно. Это можно было заметить по посещению политиками 60-летия Текебаева", – отметил эксперт Эмильбек Жураев.



По мнению эксперта, в последние годы оппозиционные силы в стране исчезли. Исчезновение влиятельной оппозиции в Кыргызстане является итогом целенаправленной политики прежней власти, говорит аналитик.



В преддверии президентских выборов 2017 года политическая арена была очищена путем задержания и заключения ряда политиков страны.



Ожидалось, что пришедший к власти благодаря сильному атамбаевскому лобби Сооронбай Жээнбеков "унаследует" оппозицию прежнего президента.



Однако в настоящее время вышли на свободу отдельные из посаженных по политическому мотиву оппозиционеры времен Атамбаева (Бекболот Талгарбеков, Бектур Асанов, Кубаныч Кадыров), дела других (Омурбек Текебаев, Садыр Жапаров), возможно, будут пересмотрены.



На данный момент пока что не заметно политических сил, резко критикующих деятельность Жээнбекова и консолидирующихся против него.



Жээнбеков: СМИ – главная оппозиция



Все больше складывается впечатления, что роль оппозиции в стране выполняют больше гражданские активисты, нежели парламентские и непарламентские политические силы. "Сильная позиция обязательно нужна. Если будет оппозиция законным путем, то это очень хорошее явление. Я поддерживаю, если будут высказывать недостатки, предлагать программы по их устранению. Сейчас у нас оппозиции много. Сейчас каждое СМИ, каждый журналист – сам по себе оппозиция. Сейчас вы все раскапываете, и кто, кроме вас, является более сильной оппозицией в данное время?" - говорил президент на одной из прошлых пресс-конференций.



В политологии под оппозицией понимается политическая сила, чье мнение отличается от позиции официальной власти, которая предлагает альтернативные пути развития общества. Однако в Кыргызстане оппозицию понимают не в классическом ее значении, а в искаженной трактовке, говорит экс-судья конституционной палаты Клара Сооронкулова:



"В нашем понимании суть оппозиции искажается и теряет свое значение. Действующий президент должен достичь результата определенной политики и деятельности. Оппозицией мы будем считать силы, которые выступят против его политики, укажут на ее недостатки и предложат альтернативные программы. Сейчас все действия президента получаются правильными. Что мы будем критиковать?"



Таким образом, сильных политических групп, кроме партии СДПК во главе с Атамбаевым, способных выступить оппозицией власти, пока не наблюдается.



Однако с приближением президентских выборов 2012 года лицо оппозиции в политике должно начать обозначаться более явственно.



Источник: Кыргызская служба Би-Би-Си



BBC. Кыргыз кызматы

11 марта 2019