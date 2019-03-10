 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Каждая махалля будет специализирована...". В Узбе повсеместно создадут "Центры по поддержке семейного предпринимательства"
15:45 11.03.2019

Создаются Центры по поддержке семейного предпринимательства
Для привлечения населения к семейному бизнесу в регионах и
Центры по поддержке семейного предпринимательства будут открыты в регионах Узбекистана и Ташкенте, говорится в постановлении президента Шавката Мирзиеева от 7 марта.

"Резкое повышение заинтересованности населения в получении доходов посредством труда, особенно нуждающихся семей к ремесленничеству, надомному труду и предпринимательской деятельности, а также проектов, связанных с расширением производства и оказанием услуг в неиспользуемых зданиях, производством сельскохозяйственной продукции путем продуктивного использования приусадебных и свободных посевных площадей населения, требуют продолжения льготного финансирования на системной основе", - отмечается в документе.

Постановлением установлено, что финансирование проектов и мероприятий в рамках программы "Каждая семья - предприниматель", реализуемой с прошлого лета, будет осуществляться за счет средств кредитных линий Фонда реконструкции и развития Узбекистана и международных финансовых институтов. Льготные кредиты будут выделяться населению и субъектам предпринимательства по ставке 8% годовых сроком не более 3 лет с 3−6-месячным льготным периодом.

Льготные кредиты населению по целевым программам "Каждая семья - предприниматель" и "Молодежь - наше будущее" будут выделяться на основе заключения центров по поддержке семейного предпринимательства.

Средства будут перечисляться на расчетные счета поставщика товаров (услуг) после поставки товаров (оказания услуг) по обусловленной договором цене, при условии удовлетворенности ими владельца проекта.

В месячный срок поручено принять меры по внедрению во всех районах и городах кластерной системы, охватывающей ю процессы производства, переработки и продажи экспортоориентированной сельскохозяйственной и промышленной продукции.

Каждая махалля будет специализирована в одном конкретном направлении на основе принципа "одна махалля - одна продукция" с учетом особенностей региона.

Банкам, участвующим в финансировании социальных программ, рекомендовано открыть специальные управления, а в филиалах банков - отделы по финансированию и ведению мониторинга программ привлечения населения к предпринимательству и развития семейного бизнеса.

Источник - gazeta.uz
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