Си Цзиньпин отказался от встречи с Трампом во Флориде

17:36 11.03.2019

Теперь Трамп и китайский лидер могут встретиться в апреле.



Китайский лидер Си Цзиньпин отменил встречу с американским президентом Дональдом Трампом во Флориде, сообщает Интерфакс.



Вашингтон и Пекин находятся на финальной стадии подготовки торгового соглашения, в результате которого будет дан обратный ход повышению пошлин.



Теперь Трамп и китайский лидер могут встретиться в апреле.