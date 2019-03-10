Проблема Украины не рассосется, и нам все равно придется ее решать, - Олег Царев

19:08 11.03.2019

К пятой годовщине известных событий портал РусВесна открыл широкую общественную дискуссию на тему "5 лет Русской Весны - есть ли разочарование?" В рамках этой дискуссии мне предложили ответить на вопрос:



"Вернувшись в 2014 год, включились бы вы вновь в борьбу с преступным киевским режимом?"



Есть ли разочарование?



Было бы глупо утверждать, что все развивается по оптимистичному сценарию. И что все хорошо. Президент страны сбежал с награбленным и никак не участвует в судьбах своей страны.



Коллеги депутаты своими голосами легитимизировали переворот.



Новая и старая украинская элита становится все богаче, а жители Донбасса под обстрелами, и конца и края этому не видно. Чем бы ни кончились выборы на Украине – понятно, что Украину мы потеряли, и скорее всего, надолго.



Практически каждый день на Украине у канонической церкви забирают какой-нибудь храм, и понятно, что этот процесс будет продолжаться и дальше.



Закономерен ли тот результат, что мы наблюдаем? Можно ли было его избежать? Вынужден ответить - сегодняшняя ситуация - прямое следствие ошибок и упущений, допущенных при принятии целого ряда решений по Украине – как до последнего Майдана, так и после.



Возможны ли были другие варианты событий?



- Да. Очевидно возможны.



Расстроен ли я этим?



- Да не можете представить, насколько. У меня сердце разрывается, когда я думаю о Донбассе. О людях, которые живут под обстрелами. Какое будущее их ждет? Фильтрационные лагеря или годы неопределенности? Ради чего погибли мои друзья? Ради чего сидят по украинским тюрьмам наши товарищи?



Разочарован ли я?



Разочарование это чувство, при котором опускают руки. У меня руки точно не опустились.



Вспоминая об упущенных возможностях, понимаю, что последние пять лет не решили, не развязали ни одного противоречия, отложив их решение "на потом"



А решать придется, хочет этого кто-нибудь, или нет. Проблема Украины сама не рассосется.



Причем мне кажется, что без меня и моих товарищей – таких как я – не обойдется. Так думаю не только я. Так считает большинство моих друзей. Мы время от времени встречаемся, созваниваемся, списываемся. Я чувствую настроение людей. Сегодняшнюю ситуацию мы воспринимаем не как конец истории, а как паузу.



Воспользовавшись случаем, хотел бы сказать, что создание нормальных условий для жизни народам Республик носит сейчас первостепенное значение!



Противостояние на Украине имеет в себе все признаки Гражданской войны. А в Гражданской войне побеждает тот, кто сможет предложить обществу лучшую концепцию будущего.



По большому счету, мы проиграем Донбасс, если жить на Донбассе будет хуже, чем на Украине. Мы проиграем Россию, если Запад сможет поднять уровень жизни на Украине выше, чем в России.



Русские способны переносить любые лишения, но должно быть понятно, ради чего. Ради светлого будущего? Тогда дайте людям мечту - нарисуйте им будущее, ради которого стоит поработать, и они свернут горы.



Если вернуть все назад, как бы я себя вел, если бы знал, что все так кончится?



Во-первых, точно знать, что так закончится, было невозможно. Были тысячи способов не допустить майдан. Сотни возможностей его разогнать. И потом можно было помочь Русской весне на юго-востоке Украины, не признать выборы Порошенко, не останавливать ополченцев в их стремлении занять Харьков и Мариуполь.



Нужно было бороться, пока оставались шансы не допустить того, что мы сейчас получили. Оглядываясь назад, я не вижу того, что я бы еще смог бы сделать, но не сделал.



Я делал все что мог, но, к сожалению, многое зависело не от меня.



Свой выбор я сделал еще в начале. Тогда когда начался Майдан. О своем выборе не жалею. Если вернуться в прошлое - поступил бы так же.



Постскриптум от "Русской Весны":



Знакомство будущего коллектива нашего сайта с Олегом Царевым началось с осени 2013-ого. Точнее, с того момента, как на "ютубе" появилась запись его выступления на "антимайданном" митинге "Партии Регионов".



Из всего протухшего бульона трусливых чиновников, бубнивших со сцены мантры о "гражданском мире" и "согласии во имя Украины", Царев ярко выделялся как единственный оратор, ясно и уверенно говоривший о том, что и как надо делать, чтобы не допустить до власти поддерживаемую странами Запада неонацистскую клику.



Тогда мы позвонили знакомым журналистам и сказали - вот он, единственный человек, который на фоне всей этой политической импотенции, сплошной "измены, трусости и обмана", своим умом, волей, и организаторскими способностями может переломить ситуацию.



Но это уже совсем другая история…