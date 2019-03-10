57-летний рос-шоумен Цекало нашел новую жену в Казахстане - 27-летнюю модельку Дарину Эрвин

19:56 11.03.2019

Цекало тайно женился на модели из Казахстана



Празднование планируют устроить в мае, тогда уже будет пышное торжество - друзья ведущего.



Популярный продюсер Александр Цекало, к тому же, весьма любвеобильный, женился в четвертый раз. На этот раз избранницей российского шоумена стала Дарина Эрвин - модель из Казахстана. Стоит отметить, что тридцатилетняя разница в возрасте ничуть не помешала развитию отношений.



По информации starhit.ru, Цекало расписался с девушкой в США в присутствии близких друзей.



- Ребята расписались в Беверли-Хиллз, - рассказывают в окружении пары. - Пригласили только близких друзей и родственников. Празднование планируют устроить в мае, тогда уже будет пышное торжество. Кстати, насколько мы знаем, Дарина хотела оставить свою фамилию - Эрвин. Но потом решила все же поменять на Цекало.



Пара сейчас живет на две страны - Америку и Россию.



- Недавно ездили в Диснейленд-парк в Лос-Анджелесе, - продолжают друзья новоиспеченной жены. - Кстати, у Дарины скоро намечается еще одно важное событие. Через месяц в Берлине пройдет выставка ее работ.



Напомним, о романе продюсера стало известно в конце 2018 года.



Александр не жалеет денег на свою возлюбленную. Новогодние праздники пара провела в Италии, до этого совершив еще несколько заграничных поездок. К сожалению, не все близкие молодоженов одобрили союз. Родной отец Дарины, Бахыт, оказался против увлечения дочери.



- Это ее выбор. Однако мне 50 лет, а Цекало - 57! В браки с такой разницей в возрасте я не верю, - делился мужчина.



К слову, Эрвин не общается с отцом на протяжении пяти лет. Ее мать развелась с Бахытом и вышла замуж за адвоката Аскара Мухитдинова, который перевез семью актрисы в Штаты.



Не так давно Александр развелся с сестрой певицы Веры Брежневой Викторией Галушка, на которой был женат 10 лет. Цекало познакомился с ней в Киеве после скандального развода с Лолитой Милявской. Несмотря на 23-летнюю разницу в возрасте, влюбленные поженились. В семье родилось двое детей: дочь Александра и сын Михаил.



Женитьба на новой возлюбленной Дарине станет уже четвертой по счету в жизни Александра Цекало. До брака с сестрой Веры Брежневой Цекало был женат дважды: на Алене Шиферман и Лолите Милявской. И, по слухам, всегда разводился именно из-за того, что вновь влюблялся. Общественность уверена: в этот раз ситуация повторяется. Цекало не побоялся оставить крепкую семью и детей ради новых отношений.