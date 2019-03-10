 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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КырДепутат Мусабекова назвала геев Кыргызстана "засранцами". Как же тогда звать Бишкек-мэра Суракматова?
21:01 11.03.2019

Депутат назвала геев Кыргызстана "засранцами"

Депутат Жылдыз Мусабекова предложила людям нетрадиционной сексуальной ориентации Кыргызстана поехать с ней на ее родину в Ат-Баши (село в Нарынской области, - прим. ред.). Об этом народная избранница написала на своей странице в соцсетях.

По ее словам, это даст возможность представителям ЛГБТ узнать силу народа.

"Эти засранцы-геи уже начали учить всех уму разуму. Мол, мы такие умные и культурные. Милые мои, не играйте с огнем! Если вы мужчины, то съездите со мной в Ат-Башы, и тогда все поймете! Попробуйте там учить людей и узнаете тогда силу народа!" – предложила им депутат.

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Вместе с тем Мусабекова выразила убежденность, что будущее кыргызов в руках настоящих мужчин - сельских тружеников.

"Именно в руках тех мужчин, которые ежедневно работают на поле, убирают навоз, копают картошку, наше будущее. Вам подобные засранцы нас мырками и колхозом называют, но если дать вам один раз по лицу, сразу начнете скулить! Радуюсь, что у нас есть достойные парни и девушки. Даст бог, пусть геи уйдут туда, откуда пришли!" – добавила депутат парламента.

Напомним, ранее в Бишкеке прошел мирный марш в защиту прав женщин, на котором присутствовали и представители ЛГБТ. В связи с чем акцию сравнили с гей-парадом, а ответственность за его проведение возложили на столичную мэрию.

К слову, Жылдыз Мусабекова не в первый раз дает волю словам и угрожает гражданам Кыргызстана. Ранее она оскандалилась в связи с аудиозаписью, в которой она угрожает журналистке газеты "Алиби" Упель Анаркуловой физической расправой и называет ее "шлюхой". Вместе с тем парламентарий была награждена званием "Заслуженный деятель культуры КР".

11 марта 2019 - Бакыт Стамов

Источник - Вечерний Бишкек
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