Карьера для ерболиков. 29-летний Карымсаков (сын директора Самрук-Казына) назначен директором "Казмунайгаза"

21:45 11.03.2019

В АО НК "КазМунайГаз" произошли кадровые перестановки, передает Zakon.kz.



Управляющим директором по стратегии АО НК "КазМунайГаз" назначен Карымсаков Эльдар Бейбитович, экс-заместитель генерального директора по корпоративным функциям ТОО "АНПЗ".



Родился 31 августа 1989 года.



Отец: Карымсаков Бейбит Еркинбаевич, управляющий директор по экономике и финансам АО ФНБ "Самрук-Қазына".