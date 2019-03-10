Размораживай и голосуй. Северная Корея возобновляет ядерные программы и выбирает парламент

07:20 12.03.2019

В воскресенье в Корейской Народно-Демократической Республике в соответствии со ст. 90 Конституции КНДР прошли выборы депутатов в Верховное народное собрание (ВНС) 14-го созыва. На фоне причудливого народного волеизъявления, основанного на идеях чучхе, спустя всего две недели после неудачной встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына в Ханое появились сообщения о том, что Северная Корея размораживает свои ядерные программы.



Как это бывает в "стране победившего чучхеизма", всеобщие выборы в Северной Корее проходят в атмосфере праздника. "С раннего утра улицы Пхеньяна заполнены тысячами нарядно одетых людей, которые идут голосовать. Повсеместно на больших перекрестках и площадях столицы КНДР выступают оркестры и певцы, исполняющие народные мелодии и популярные революционные песни",- сообщает ТАСС из столицы КНДР.



Фото: Dita Alangkara, AP



В выборах в Верховное народное собрание принимают участие жители страны, которым исполнилось 17 лет. Явка обязательна. Ст. 7 Конституции КНДР гласит: "Депутаты органов власти всех ступеней поддерживают тесные связи с избирателями и ответственны за свои дела перед избирателями. Избиратели могут в любое время отозвать избранного ими самими депутата, если он утратит оказанное ему доверие".



Избранные на пятилетний срок 687 депутатов ВНС собираются раз в год на однодневную сессию, чтобы одобрить госбюджет и наиболее важные законопроекты. История северокорейского парламента не знает случаев, когда хотя бы один депутат проголосовал против какого-либо законопроекта.



В бюллетенях для голосования - один кандидат. Избиратель, поклонившись портретам великого вождя товарища Ким Ир Сена, великого руководителя товарища Ким Чен Ира и председателя ТПК, председателя Госсовета КНДР уважаемого высшего руководителя товарища Ким Чен Ына, может проголосовать за или против кандидата.



Для голосования за достаточно опустить бюллетень в урну. Для голосования против нужно вычеркнуть имя кандидата карандашом, лежащим рядом с урной.

Перебежчик из КНДР Чо Мюнчхуль, ставший в Южной Корее парламентарием, в интервью CNN в 2012 году, утверждал: "Тот, кто возьмет в руки карандаш, умрет. За этим всегда кто-то наблюдает". Подобные заявления делали и другие перебежчики.



Начальник народной группы "инминбан", объединяющей 20–50 живущих по соседству семей, следит за тем, чтобы все его подопечные приняли участие в голосовании. Майкл Медден, редактор сайта NK Leadership Watch, утверждает, что спецслужбы КНДР изучают информацию по лицам, не принявшим участия в выборах. Среди них могут оказаться те, кто сумел тайно перейти границу, чтобы работать в Китае, лица, перебравшиеся в другой район страны без официального разрешения, военнослужащие в самовольной отлучке.



Нынешние выборы - вторые парламентские выборы в период правления Ким Чен Ына. На предыдущих выборах в 2014 году явка составила 99,97%. Избиратели отдали 100% голосов за 687 депутатов, представляющих Единый демократический отечественный фронт, объединяющий все партии и общественные организации КНДР. 607 депутатов представляют Трудовую партию Кореи (ТПК), 50 - Социал-демократическую партию Кореи, 22 - Партию молодых друзей небесного пути, 5 - Ассоциацию северокорейских граждан в Японии, 3 - религиозные ассоциации.



Лидер КНДР Ким Чен Ын

Лидер КНДР Ким Чен Ын

Фото: KCNA, Reuters



Между тем накануне выборов появились сообщения о том, что в научно-исследовательском центре "Санумдон" близ Пхеньяна ведется подготовка к ракетному запуску. Об этом сообщило американское National Public Radio (NPR), в распоряжении которого оказались спутниковые фотографии компании Digital Globe. На снимках видно скопление легковых и грузовых автомобилей, железнодорожные вагоны и подъемные краны. Профессор Джеффри Льюис из Миддлберийского института международных исследований заявил, что это указывает на подготовку к сборке ракеты. На объекте "Санумдон" ранее было собрано несколько межконтинентальных баллистических ракет, а также ракет для запуска спутников.



Как менялась военная риторика КНДР

Угроза применения силы - излюбленный способ всех северокорейских правителей просить и получать экономическую, финансовую и продовольственную помощь из-за рубежа. Испытания ракет и ядерные испытания очевидным образом испугали и разозлили всех соседей Северной Кореи. Ведь особенность северокорейской ракетной программы заключается в том, что, научившись запускать ракеты, в КНДР, похоже, так и не научились контролировать их дальнейший полет. И ракета может упасть на территории любого из соседних государств









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После безрезультатного саммита президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына, состоявшегося 27 февраля в Ханое, сообщалось о подозрительной активности и на другом северокорейском объекте, связанном с ядерной программой - космодроме Сохэ, который был частично демонтирован в прошлом году в рамках программы по денуклеаризации Северной Кореи. Американский Центр стратегических и международных исследований (CSIS) на основе анализа спутниковых фотоснимков заявил, что активность началась через два дня после провала саммита.



Речь может идти о восстановлении стартовой площадки на космодроме. О том, что КНДР начала восстанавливать космодром, сообщили агентству Associated Press источники в южнокорейской разведке. В свою очередь президент Трамп уже заявил, что "будет очень разочарован", если эти сообщения подтвердятся.



"Коммерсантъ" от 10.03.2019, 15:41

Алексей Алексеев