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Над пропастью во лжи... Правящего 20 лет алжирского елбасы Бутефлику уговорили уйти на пенсию
07:58 12.03.2019

Над пропастью Алжир
Абдель-Азиз Бутефлика, правящий двадцать лет, вынужден уйти

Алжир, до сих остававшийся одним из самых стабильных государств Северной Африки, ждут кардинальные перемены и неизбежная ломка системы власти. 11 марта в стране сменилось правительство, а президент Абдель-Азиз Бутефлика, правящий с 1999 года, отказался баллотироваться на пятый срок. Обращение президента к нации с обещанием масштабных реформ было принято на фоне беспрецедентных акций протеста. Смена власти в Алжире станет испытанием для его отношений с Россией. Десятилетиями Москва поставляла в эту страну оружие и делала на нее одну из главных ставок на Ближнем Востоке и в Африке.

"Алжир переживает болезненный период своей истории" - так начинается письмо президента страны Абдель-Азиза Бутефлики, в котором тот объявляет: он не будет баллотироваться на пятый срок. В подробном, обстоятельном обращении к нации, которое было обнародовано в понедельник вечером, президент заверяет алжирцев, что следил за непрекращающимися протестами, приветствует их мирный характер и готов открыть дорогу масштабным переменам.

Первые кардинальные изменения последовали немедленно. От имени президента было объявлено о переносе на неопределенный срок президентских выборов, которые были запланированы на 18 апреля.
В отставку ушло все правительство страны - новым премьер-министром стал экс-глава МВД Нуреддин Бедуи (сменив на посту главы правительства Ахмеда Уяхью). Кроме того, в стране была введена должность вице-премьера. Им станет экс-министр иностранных дел Рамтан Ламамра, который также вновь возглавит МИД. В дальнейшем президент обещал, что страну ждут новые политические и экономические реформы, а главное - новая конституция.

Заявление президента - несомненно, тщательно подготовленное - было сделано через три недели после начала протестов по всей стране. В протестах приняли участие студенты, адвокаты, врачи, сотрудники крупнейших энергетических компаний и прочих профессиональных объединений, ветераны войны за независимость Алжира. Только 8 марта в столице страны Алжире, по данным СМИ, на улицы вышли свыше миллиона человек.

Как проходили протесты в Алжире
Как проходили протесты в Алжире
Поводом для демонстраций стало официальное выдвижение 82-летнего Абдель-Азиза Бутефлики на пятый президентский срок. 10 февраля было опубликовано его письменное заявление, в котором глава государства заверил алжирцев в своей готовности и дальше управлять страной.

Сам президент на публике не появился, а спустя две недели и вовсе улетел в Женеву - как утверждалось, на плановое медицинское обследование. Его возвращение ожидалось к 3 марта - последнему дню регистрации в избиркоме кандидатов в президенты. Но он не вернулся.

Документы в избирком были поданы его представителями. В СМИ появилась информация, что президент находится в критическом состоянии. Примечательно, что для регистрации в качестве кандидата в президенты требуется медицинская справка о состоянии здоровья. Между тем еще в 2013 году президент Абдель-Азиз Бутефлика перенес инсульт. Но спустя год он смог сам подать документы в избирком и в четвертый раз стать президентом. После принесения президентской присяги он почти не появлялся на публике.

В этих условиях выдвижение президента на пятый срок возмутило алжирцев. Многие из них сомневались - а жив ли еще президент и сам ли он принимает свои решения.
Национальный совет профессионального объединения врачей Алжира предупредил о недопустимости фальсификации медицинских справок, которые претенденты на высший государственный пост в стране предоставляют в Конституционный совет. Около тысячи судей пригрозили отказаться от работы на президентских выборах, если Абдель-Азиз Бутефлика не снимет свою кандидатуру. Протестующие стали требовать отставки правительства, отстранения, возможно, уже недееспособного президента от власти и назначения переходного органа управления. Примирительные заявления о будущих реформах в стране, обнародованные в начале марта за подписью президента, оппозиция назвала насмешкой.

"Неизвестно, удовлетворит ли протестующих то, что президент предлагает сейчас. Если нет, вопрос - что их может удовлетворить в принципе. Процесс может выйти за рамки конституционного поля, могут вырасти риски неопределенности и хаотизации ситуации",- сказал "Ъ" руководитель Центра арабских и исламских исследований ИВ РАН Василий Кузнецов. По его словам, сейчас задача для правящей элиты - найти формулу урегулирования, которая устроит и власти, и оппозицию. Эксперт отметил, что интриги ситуации добавляет отставка премьер-министра Ахмеда Уяхьи, который был не просто техническим премьер-министром, но в теории мог и претендовать на роль главы государства после ухода Абдель-Азиза Бутефлики.

Герой войны

Главная проблема для политической элиты Алжира в эти дни - кто сменит президента на его посту. По мнению экспертов, власти до последнего держались за кандидатуру Бутефлики, так как не могли найти другую компромиссную фигуру, которая устроит все правящие кланы.

Абдель-Азиз Бутефлика до сих пор был символом единения Алжира. С его именем связывают национальное примирение алжирцев после десятилетия гражданской войны.
Хорошо сидящие костюмы, светлый плащ, усы, сигара в руках - таким остается Абдель-Азиз Бутефлика на кадрах старой хроники. Не политик страны третьего мира, а герой французской киноленты. И хотя во главе государства он по ближневосточным меркам стоит совсем недолго - около 20 лет, президент Алжира принадлежит поколению, которое уже давно покинуло политическую сцену и осталось лишь в учебниках истории.

Будущий президент Алжира родился 2 марта 1937 года в марокканском городе Уджде, куда незадолго до этого перебрался его отец. Он закончил арабское медресе и французский лицей, где углубленно изучал философию. А в 19 лет он бросил учебу, нелегально перешел марокканско-алжирскую границу и вступил в ряды Армии национального освобождения (АНО) - вооруженного крыла Фронта национального освобождения Алжира (ФНО), который вел борьбу с французскими колониалистами. После окончания войны за независимость в 1962 году Абдель-Азиз Бутефлика становится представителем города Тлемсен в Учредительном собрании, одновременно возглавив министерство молодежи, спорта и туризма. А спустя год, в 27 лет,- уже самым молодым главой МИДа в мире. Его рекорд спустя полвека так и не смог побить нынешний канцлер Австрии Себастьян Курц.

Абдель-Азиз Бутефлика возглавляет внешнеполитическое ведомство на протяжении 14 лет. В это время Алжир становится лидером Движения неприсоединения. В 1978 году Бутефлика начал терять свои позиции. В начале 1980-х его обвинили в финансовых махинациях, в частности, хищении средств, выделяемых алжирским посольствам за границей. Он был исключен из членов ЦК ФНО и осужден, но позже амнистирован по решению президента Шадли Бенджедида. Бывший министр отправился в добровольное изгнание - до 1987 года.

Ни гражданская война, ни временный вакуум легитимной власти в начале 90-х годов не заставили его выйти из тени. Только в 1999 году он решил баллотироваться на выборах президента - и надежно занял этот пост на следующие два десятилетия.
После победы на том, первом голосовании, Абдель-Азиз Бутефлика инициировал закон, гарантировавший амнистию большинству участников вооруженных группировок. Многие предпочли этим воспользоваться. В последующие годы, пользуясь ростом цен на энергоносители, президент укрепил армию, инвестировал средства в развитие инфраструктуры. Однако с изменением экономической ситуации в мире менялись и возможности Алжира, росла безработица среди молодежи, разочарованность в коррумпированных политических элитах. Недовольство росло и вылилось на улицы этой весной.

Главный партнер

Для России Алжир - один из основных торговых партнеров в Африке и арабском мире. С 2015 года товарооборот между странами вырос почти в два раза и в 2017 году составил около $4,6 млрд. Правда, две трети из этой суммы приходится на продукцию военного назначения. Еще около 30% - на черные металлы, транспортные средства и оборудование ($1,3 млрд).

За последние 12 лет Москва и Алжир подписали контракты на общую сумму свыше $10 млрд.
Крупнейшее соглашение было заключено в 2006 году. В обмен на списание алжирского долга перед СССР Алжир приобрел за $7,5 млрд 28 истребителей Су-30МКА, 34 МиГ-29СМТ, 16 учебно-боевых самолетов Як-130, три зенитно-ракетные системы С-300ПМУ-2, 38 зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1", 185 танков Т-90С, 216 пусковых установок противотанковых комплексов "Корнет-Э", восемь систем высокоточного оружия "Краснополь", а также две подводные лодки проекта 636М. Все поставки были осуществлены, кроме партии из 34 истребителей МиГ-29СМТ: Алжир отказался от их закупки, назвав в качестве причины низкое качество отдельных узлов и деталей. Впоследствии Алжир приобрел свыше 120 танков Т-90С (еще 200 было собрано на мощностях местной промышленности), 30 истребителей Су-30МКА, вертолеты Ми-28НЭ и Ми-26Т2. По-настоящему знаковой стала поставка этой стране в 2017 году бригадного комплекта оперативно-тактического комплекса "Искандер-Э": страна стала вторым получателем этой системы (первая поставка была осуществлена в 2016 году в Армению). По словам источника "Ъ" в оборонной промышленности, высокий уровень взаимодействия в сфере ВТС был напрямую связан с фигурой Абдель-Азиза Бутефлики: с учетом нестабильной обстановки в регионе он не жалел средств на перевооружение национальной армии, проявляя интерес к новейшим образцам вооружения и военной техники российского производства. "Для нас принципиально важно, чтобы преемник президента Алжира продолжил заданный им курс,- говорит военно-дипломатический источник "Ъ".- Этот рынок крайне перспективен, и желающих вытеснить нас с него хватает".

Какое вооружение закупает у России Алжир
Какое вооружение закупает у России Алжир
А вот в сфере энергетики никаких реальных крупных проектов у российских компаний в Алжире нет. Наиболее серьезно в стране присутствует "Газпром", который с 2008 года вместе с местной госкомпанией Sonatrach вел разведку на участке Эль-Ассель. По итогам разведки было открыто четыре месторождения, но от двух из них "Газпром" решил отказаться из-за слишком малых запасов, а еще по двум компания готовит коммерческое предложение властям Алжира. При этом глава Минэнерго РФ Александр Новак в конце января говорил, что "Газпром" хотел бы увеличить сроки предоставления коммерческого предложения на два года, до середины 2021 года. По словам собеседников "Ъ", особого интереса к активам у "Газпрома" нет, но компания хотела бы окупить уже понесенные инвестиции в разведку. "Роснефть" уже два года пытается выйти из Алжира, продав свой единственный проект (блок 245-Юг) Sonatrach (см. "Ъ" от 9 января 2017 года). Пока стороны не достигли соглашения.

Кроме того, Алжир теоретически рассматривал возможность строительства АЭС в стране к 2026 году, и на участие в проекте претендовал "Росатом".
Компания подписала с местным правительством несколько необязывающих соглашений, однако статус проекта остается неопределенным.

Тем не менее в целом Россия делала большую ставку на развитие сотрудничества с Алжиром. Только в конце января здесь побывал глава МИД РФ Сергей Лавров. С больным президентом он не встречался, но провел переговоры с премьер-министром и министром иностранных дел Алжира, которые теперь уже ушли в отставку. Впрочем, новый глава внешнеполитического ведомства также хорошо знаком российским дипломатам. Его имя даже называли на место спецпосланника генсека ООН по Сирии после отставки с этого поста Стаффана де Мистуры. Остается пока у руля и президент алжирской государственной нефтегазовой компании Sonatrach Абдельмумен ульд Каддур, один из главных людей, принимающих решение о контрактах. Нет пока существенных перестановок и в армии. Но тем не менее Москву не может не волновать, какие изменения среди правящей элиты еще последуют.

Марианна Беленькая, Иван Сафронов, Юрий Барсуков, Галина Дудина, Сергей Строкань
Газета "Коммерсантъ" №42 от 12.03.2019, стр. 1

Источник - коммерсант
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