Мирзиеев сдал узбекский уголь в доверительное управление людям рос-буржуя Усманова. Эти - не подведут!

08:06 12.03.2019

"Черное золото" - в надежные руки



Постановлением президента Узбекистана "О мерах по повышению эффективности управления акционерным обществом "Узбекуголь" 45 процентов акций этого АО переданы в доверительное управление ООО "ПрогрессГорТех" (Российская Федерация).



Напомним, что упомянутое ООО создано в октябре прошлого года Николаем Емельяновым, деловым партнером которого является Данияр Камилов - сын нынешнего министра иностранных дел Узбекистана. За плечами сына - работа в структурах российского олигарха узбекского происхождения Алишера Усманова. К примеру, в Газпромбанке сын министра занимал должность первого вице-президента. В 2015–2016 годах сын входил в совет директоров Уралмашзавода.