Президент Афганистана озабочен легитимностью Лойя-джирги, - А.Серенко

08:14 12.03.2019

Андрей Серенко

Собственный корреспондент "НГ"

12.03.19



Лойя-джирга (всеафганское собрание народных представителей) состоится в Кабуле 29 апреля 2019 года. Соответствующий указ был подписан 11 марта президентом Афганистана Мохаммадом Ашрафом Гани. Оппозиционные политики пытаются дискредитировать предстоящую Лойя-джиргу, опасаясь, что с ее помощью действующий глава государства может выиграть президентские выборы.



Ранее провести собрание народных представителей дворец "Арг" (резиденция президента Афганистана. – "НГ") планировал 17 марта. Однако затем от заявленных сроков президентская команда отказалась. Источники "НГ" в Кабуле полагают, что это произошло по трем основным причинам.



Во-первых, была реальной угроза, что из-за природно-климатических проблем (обильное таяние снегов и наводнения) на Лойя-джиргу в столицу страны смогут добраться не все делегаты. Предполагается же, что в собрании народных представителей примут участие от 2-х до 4-х тыс. человек из всех провинций и уездов Афганистана. "Отсутствие на джирге делегатов хотя бы от части районов страны даст основания критикам президента оспорить легитимность ее решений. Для Ашрафа Гани же легитимность Лойя-джирги – вопрос принципиальный", - отмечают кабульские источники "НГ".



Во-вторых, ситуация с безопасностью на значительной части территории Афганистана может помешать проведению собрания народных представителей. Боевики "Талибана" и "Исламского государства" (обе организации запрещены в РФ) сегодня осуществляют многочисленные нападения в различных афганских провинциях. Афганским силовикам пока не удается перехватить стратегическую инициативу и перейти от обороны к активным наступательным операциям по всей стране. В ближайшие пять недель президентская команда надеется переломить ситуацию и создать условия для более безопасного приезда делегатов Лойя-джирги в Кабул и организации их работы в столице.



В-третьих, на переносе сроков Лойя-джирги могли настоять американцы, которые в настоящее время ведут интенсивные переговоры с представителями "Талибана". Спецпредставитель Вашингтона на этих переговорах посол Залмай Халилзад некоторое время назад сообщил о возможности долгожданного прорыва в почти полугодовом переговорном марафоне. И хотя многие скептики сомневаются в обоснованности оптимизма американского дипломата, тем не менее, официальный Кабул пошел навстречу просьбе представителя США: ведь если случится чудо, и талибы согласятся пойти на компромисс с Вашингтоном, тогда они вполне могут также принять участие в Лойя-джирге.



"Скорее всего, сроки проведения джирги сдвинули в ожидании приезда на нее талибских делегатов, - заявил один из кабульских источников "НГ". – Впрочем, надежда на это весьма слабая, однако, очевидно, что президентская команда вместе с американцами хочет использовать даже самый слабый шанс на достижение компромисса".



В том, что представителей "Талибана" всерьез ожидают на кабульской Лойя-джирге, однако, есть большие сомнения. В понедельник 11 марта глава Минобороны Афганистана Асадулла Халид объявил "джихад" талибам, назвав ведение боевых действий против них "священной войной". За несколько дней до этого Халид также пообещал боевикам "Талибана" жестоко отомстить за организацию нападения 1 марта на военную базу Шораб в южной провинции Гельманд. В ходе этой атаки с участием нескольких террористов-смертников погибли более 100 афганских военных, в том числе шестеро пилотов ВВС, которых боевики сначала захватили в плен, а затем казнили. "Резонанс от нападения в Гельманде был очень сильный и сегодня афганская армия одержима лишь одной целью – отомстить талибам за гибель своих товарищей", - сообщают источники "НГ" в Кабуле.



Последние кадровые перестановки в Минобороны Афганистана, связанные с назначением на должность начальника Оперативного управления молодого генерала Хайбатуллы Ализая, очевидно, обусловлены стремлением дворца "Арг" перехватить стратегическую инициативу у талибов в преддверии Лойя-джирги. Генерал Ализай уже с 12 марта займется планированием боевых операций против "Талибана", причем, должен будет при этом добиться более высокого уровня координации подразделений Афганской национальной армии (АНА), прежде всего, в звене "рота – батальон", и снизить потери среди личного состава.



Тем временем некоторые оппозиционные афганские политики предпринимают попытки дискредитировать предстоящее всеафганское собрание народных представителей. Так, один из кандидатов в президенты страны (выборы главы государства пройдут 20 июля), экс-секретарь Совета национальной безопасности (СНБ) Ханиф Атмар публично заявил о своих сомнениях относительно заявленных целей Лойя-джирги.



Ранее президент Афганистана Ашраф Гани заявлял, что главными задачами собрания народных представителей будет обсуждение проектов поиска мира с талибами и вариантов мирного урегулирования многолетнего афганского конфликта. Местные политические наблюдатели не исключают, что по итогам Лойя-джирги будут предложены изменения в Конституцию страны, которые затем от имени афганских старейшин инициирует президент Гани.



"Ханиф Атмар и другие оппозиционные политики опасаются, что Лойя-джирга и ее политические решения будут использованы Ашрафом Гани для укрепления своих электоральных позиций, - комментируют ситуацию кабульские наблюдатели. – Очевидно, оппозиционеры просто завидуют главе государства, который сумел очень удачно перехватить у своих критиков идею созыва джирги. Президент Гани сейчас и так имеет хорошие шансы на победу 20 июля, поддержка же его кандидатуры собранием народных представителей закрепит за оппозиционными кандидатами статус аутсайдеров".