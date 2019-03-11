Веселые этноигры в Эр-Рияде. Отважная кыргызская лучница Асланайым Аширова угнала лошадь, но выпала из седла...

08:33 12.03.2019

Пострадавшей в Эр-Рияде лучнице из Кыргызстана провели операцию



Айгерим Акылбекова



Лучнице из Кыргызстана Асланайым Ашировой, которая получила травму во время подготовки к фестивалю Camel Fest в Саудовской Аравии, сделали операцию.



Операция, которую провели лучнице из Кыргызстана Светлане (Асланайым) Ашировой, получившей травму во время подготовки к фестивалю Camel Fest в Саудовской Аравии, завершилась успешно. Об этом сообщила пресс-служба Всемирной конфедерации этноигр. Операцию Ашировой провели 11 марта в клинике King Saud Medical в городе Эр-Рияде. В релизе Конфедерации сказано, что 8 марта Асланайым получила травму во время тренировки, когда с коллегой из цирка мчалась на лошади, но ее сбила другая наездница, делавшая в это время селфи.



В социальных сетях были обнародованы предположения о том, что Аширова "самовольно залезла"­­­ на лошадь и потому пострадала. Сама лучница на своей странице в "Фейсбуке" написала следующее по поводу произошедшего:



Иллюстративное фото.

Иллюстративное фото.

​- Прямо сейчас мне очень больно. С первых дней кололи анестетики, морфин и разные обезболивающие уколы… Перелом сильный. Адская боль. Терплю, как могу. Вы не представляете как это больно... Также мне предоставляют информацию из разных новостных источников и соц сетей...



Я вылетела с флагом нашей страны, с командами федерации конников "Салбуурун". Чтобы показать нашу страну в лучшем свете, чтобы иностранцы знали кто такие кыргызы, кто такой кыргызский народ! Я не специально - так получилось. Не хотела чтобы эта девушка пострадала... Иначе все могло бы быть хуже! Даже арабы в госпитале сказали, что видели, как я вырулила лошадь, а другая девушка отделалась легким испугом...



По словам медиков, состояние пострадавшей кыргызстанки на сегодняшний день удовлетворительное. Асланайым Аширова отправилась в Саудовскую Аравию в составе команды федерации "Салбуурун". Она должна была выступать в рамках шоу на лошадях.



Кыргызстан впервые принимает участие в фестивале, который в эти дни проходит в городе Эр-Рияде Саудовской Аравии. В рамках Camel Fest прошел фестиваль "Вселенная кочевников", где 9 марта с показательными выступлениями принимала участие группа из Кыргызстана. Приглашение от Саудовской Аравии поступило в прошлом году во время проведения III Всемирных игр кочевников, а 26 декабря было заключено соглашение между двумя странами.



Кыргызстанской делегации выделили участок в 15 гектаров, где были организованы ипподром, этнорынок и поселение кочевников. Президент Всемирной конфедерации этноигр Асхат Акибаев сообщил, что приглашающая сторона взяла на себя все расходы:



- Из бюджета Кыргызстана не было потрачено ни копейки. Участников возили несколькими чартерными рейсами. Сначала повезли животных, а потом спортсменов и деятелей культуры. Все расходы на себя взяли организаторы. Почти два месяца мы активно готовились к выступлениям. Сейчас арабы удивляются, видя наше отношение к животным.



На этнофестиваль в Саудовскую Аравию, где принимают участие представители 98 стран, из Кыргызстана вылетели более 2000 человек. В состав делегации вошли спортсмены, мастера-умельцы, ювелиры и так далее. Кроме того, для выступлений привезли яков, ловчих птиц и тайганов. А лошадей для конных представлений предоставила арабская сторона. Но после последних событий общественность задалась вопросом об обеспечении безопасности участников и общим значением этого мероприятия.



Министр культуры, информации и туризма Азамат Жаманкулов считает, что это честь для Кыргызстана - принимать участие в фестивале такого уровня. Он считает, что это мероприятие имеет большое значение в вопросе привлечения туристов в республику:



Азамат Жаманкулов.

Азамат Жаманкулов.

​- Это официальное мероприятие, которое проходит с учетом договоренностей двух стран. Это не торжество одного арабского шейха или богача. Фестиваль проходит каждый год. Но в этом году они решили выйти на международный уровень и пригласили нас. Отношение к Кыргызстану тоже было особенным. Больше всего делегатов было из нашей страны. Поэтому я считаю, что это честь для нас – принимать участие в фестивале такого значения.



Что касается Асланайым, то здесь имел место несчастный случай. Особенно, когда касается лошадей, то гарантии никакой нет. Кроме того, нашим спортсменам пришлось выступать на других лошадях, наверное, они не успели к ним приноровиться.



Неделей ранее в кыргызском сегменте социальных сетей разгорелась дискуссия по поводу поведения кыргызстанцев, отправившихся на этнофестиваль в Саудовскую Аравию. Тогда одна из участниц события написала, что "люди, которые приехали показать культуру и традиции Кыргызстана, наполняли до отвала свои тарелки, уносили в номера напитки… Они должны знать, что арабы все снимают на фото и видео. Наверное, они в шоке от кыргызов…". Случившееся стало поводом для обсуждения уровня культуры и этики кыргызстанцев, которые выезжают за рубеж.



Фестиваль Camel Fest, стартовавший 9 марта, завершится 23 числа.