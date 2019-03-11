 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 12.03.2019
12:01  ЕАЭС все ближе к единой валюте?
12:00  На узбекско-казахской границе застряли сотни грузовых автомашин
11:51  Новый посол Китая Ду Дэвэнь прибыла в Кыргызстан. Биография
11:48  "Концепция естественного развития Кыргызской Республики "Мурас"" (на правах хрени)
10:18  Аббос оказался реальным аббосом... В Узбекистане судят бухгалтершу, подавшую на алименты против двоюродного брата Мирзиеева
10:16  Мирзиеев разжаловал в участковые ряд крупных узб-полицаев
10:15  Рахмон зачинает реабилитацию Нурекской ГЭС
10:10  Виннету не сын Инчучуна? После долгих родо-племенных споров акимом Аксыйского района Киргизии назначен Ыманберди Досбаев
10:04  Замминкультуры Киргизии стал очередной матерый малолетний возродитель кыр-духовности Нуржигит Кадырбеков
09:54  Страна бесконечной войны. Проклятием Йемена стало его место на карте, - А.Храмчихин
09:53  Заветы Чавеса. Венесуэла может стать для США второй Кубой, - Саид Гафуров
09:23  Тутси против Хуту. В руандийском лесу найдены трупы лидеров оппозиции Ингабире и Мутуйиманы
08:38  Последний намаз Жээнбекова. Исламизация Киргизии становится необратимой, - В.Панфилова
08:33  Веселые этноигры в Эр-Рияде. Отважная кыргызская лучница Асланайым Аширова угнала лошадь, но выпала из седла...
08:15  Перспектива благожелательной диктатуры. Кричащее неравенство доходов может привести общество к краху, - С.Беляев
08:14  Президент Афганистана озабочен легитимностью Лойя-джирги, - А.Серенко
08:12  Вирусы для майнинга. Хакеры разочаровались в биткойнах, - "Къ"
08:06  Мирзиеев сдал узбекский уголь в доверительное управление людям рос-буржуя Усманова. Эти - не подведут!
07:58  Над пропастью во лжи... Правящего 20 лет алжирского елбасы Бутефлику уговорили уйти на пенсию
07:20  Размораживай и голосуй. Северная Корея возобновляет ядерные программы и выбирает парламент
Понедельник, 11.03.2019
21:45  Карьера для ерболиков. 29-летний Карымсаков (сын директора Самрук-Казына) назначен директором "Казмунайгаза"
21:01  КырДепутат Мусабекова назвала геев Кыргызстана "засранцами". Как же тогда звать Бишкек-мэра Суракматова?
19:56  57-летний рос-шоумен Цекало нашел новую жену в Казахстане - 27-летнюю модельку Дарину Эрвин
19:08  Проблема Украины не рассосется, и нам все равно придется ее решать, - Олег Царев
18:49  Мировой экономике нужен новый язык, - М.Хазин
17:36  Си Цзиньпин отказался от встречи с Трампом во Флориде
15:45  "Каждая махалля будет специализирована...". В Узбе повсеместно создадут "Центры по поддержке семейного предпринимательства"
15:41  Жээнбеков, кетсин. Новая кыргызская оппозиция, - Э.Сагындык кызы
15:01  Халява для оглоедов. Партии в Киргизии теперь будут финансироваться из госбюджета, - Венера Алымкул кызы
14:52  Ху из мистер Мамин? Оправдываются ли прогнозы казахстанских экспертов, - М.Шибутов
14:36  Москва, 12/03. Наталья Поклонская презентует свои мемуары "Крымская весна: до и после. История из первых уст" (анонс)
14:30  Ливийские будни. Армия Хафтара изготовилась к штурму Триполи
14:01  УзбТаджПорубежье. Прекратить приграничное мздоимство, - Х.Набихонов
14:00  "Спецоперация Крым 2014". Новая книга Виктора Баранца
13:57  КазБюрократия. Никогда такого не было и вот опять..., - П.Своик
13:56  Тревога красного уровня: Цены на нефть обвалятся навсегда, - Дж.Куили
13:54  УкрВыбор. Самостийная власть кухарок, - В.Бронштейн
13:52  Новоизбранная в АмерКонгресс мусульманка Омар сразу вляпалась в антисемитский скандал
13:51  Лезть не в свое тело: как устроен мировой трафик "черной" трансплантологии
13:48  Сжить - прекрасно: кибератака из США оставила Венесуэлу без света
13:29  Российский "Лукойл" в 2018 накачал в Узбе 13,42 млрд. кубов газа. Рост - 66,7%!
12:43  Правительство Афганистана отказалось от "московского" формата переговоров с талибами
12:40  Участники мирного марша педиков в Бишкеке ничего не нарушали, - радужно рад мэр Суракматов
11:56  Эдуард Лимонов: Blackout по-венесуэльски. Натерпевшись, люди должны броситься от Мадуро к Гуайдо
10:41  Российский "Газпром" проворовался в трубу. Папаша Миллер готовит мошну к побегу?
10:27  Суракматова ориентация. В Бишкеке 8 марта прошел 1-й официально разрешенный Марш ЛГБТ-актива
10:22  Сбежавший из Кыргызстана судья Чоткараев уничтожил больше тысячи дел
10:18  Американские миллиардеры-"республиканцы" ведут диверсионную информ-войну в Европе, - Le Monde
09:37  Кыргызы не пускают кыргызок к гос-управлению, - Б.Орунбеков
09:20  У российских IP проверили регистрацию. Москва закручивает интернет-гайки, - "Къ"
08:57  Страсти по Китаю или Большая Евразия, - Р.Ищенко
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   | 
Веселые этноигры в Эр-Рияде. Отважная кыргызская лучница Асланайым Аширова угнала лошадь, но выпала из седла...
08:33 12.03.2019

Пострадавшей в Эр-Рияде лучнице из Кыргызстана провели операцию

Айгерим Акылбекова

Лучнице из Кыргызстана Асланайым Ашировой, которая получила травму во время подготовки к фестивалю Camel Fest в Саудовской Аравии, сделали операцию.

Операция, которую провели лучнице из Кыргызстана Светлане (Асланайым) Ашировой, получившей травму во время подготовки к фестивалю Camel Fest в Саудовской Аравии, завершилась успешно. Об этом сообщила пресс-служба Всемирной конфедерации этноигр. Операцию Ашировой провели 11 марта в клинике King Saud Medical в городе Эр-Рияде. В релизе Конфедерации сказано, что 8 марта Асланайым получила травму во время тренировки, когда с коллегой из цирка мчалась на лошади, но ее сбила другая наездница, делавшая в это время селфи.

В социальных сетях были обнародованы предположения о том, что Аширова "самовольно залезла"­­­ на лошадь и потому пострадала. Сама лучница на своей странице в "Фейсбуке" написала следующее по поводу произошедшего:

Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото.
​- Прямо сейчас мне очень больно. С первых дней кололи анестетики, морфин и разные обезболивающие уколы… Перелом сильный. Адская боль. Терплю, как могу. Вы не представляете как это больно... Также мне предоставляют информацию из разных новостных источников и соц сетей...

Я вылетела с флагом нашей страны, с командами федерации конников "Салбуурун". Чтобы показать нашу страну в лучшем свете, чтобы иностранцы знали кто такие кыргызы, кто такой кыргызский народ! Я не специально - так получилось. Не хотела чтобы эта девушка пострадала... Иначе все могло бы быть хуже! Даже арабы в госпитале сказали, что видели, как я вырулила лошадь, а другая девушка отделалась легким испугом...

По словам медиков, состояние пострадавшей кыргызстанки на сегодняшний день удовлетворительное. Асланайым Аширова отправилась в Саудовскую Аравию в составе команды федерации "Салбуурун". Она должна была выступать в рамках шоу на лошадях.

Кыргызстан впервые принимает участие в фестивале, который в эти дни проходит в городе Эр-Рияде Саудовской Аравии. В рамках Camel Fest прошел фестиваль "Вселенная кочевников", где 9 марта с показательными выступлениями принимала участие группа из Кыргызстана. Приглашение от Саудовской Аравии поступило в прошлом году во время проведения III Всемирных игр кочевников, а 26 декабря было заключено соглашение между двумя странами.

Кыргызстанской делегации выделили участок в 15 гектаров, где были организованы ипподром, этнорынок и поселение кочевников. Президент Всемирной конфедерации этноигр Асхат Акибаев сообщил, что приглашающая сторона взяла на себя все расходы:

- Из бюджета Кыргызстана не было потрачено ни копейки. Участников возили несколькими чартерными рейсами. Сначала повезли животных, а потом спортсменов и деятелей культуры. Все расходы на себя взяли организаторы. Почти два месяца мы активно готовились к выступлениям. Сейчас арабы удивляются, видя наше отношение к животным.

На этнофестиваль в Саудовскую Аравию, где принимают участие представители 98 стран, из Кыргызстана вылетели более 2000 человек. В состав делегации вошли спортсмены, мастера-умельцы, ювелиры и так далее. Кроме того, для выступлений привезли яков, ловчих птиц и тайганов. А лошадей для конных представлений предоставила арабская сторона. Но после последних событий общественность задалась вопросом об обеспечении безопасности участников и общим значением этого мероприятия.

Министр культуры, информации и туризма Азамат Жаманкулов считает, что это честь для Кыргызстана - принимать участие в фестивале такого уровня. Он считает, что это мероприятие имеет большое значение в вопросе привлечения туристов в республику:

Азамат Жаманкулов.
Азамат Жаманкулов.
​- Это официальное мероприятие, которое проходит с учетом договоренностей двух стран. Это не торжество одного арабского шейха или богача. Фестиваль проходит каждый год. Но в этом году они решили выйти на международный уровень и пригласили нас. Отношение к Кыргызстану тоже было особенным. Больше всего делегатов было из нашей страны. Поэтому я считаю, что это честь для нас – принимать участие в фестивале такого значения.

Что касается Асланайым, то здесь имел место несчастный случай. Особенно, когда касается лошадей, то гарантии никакой нет. Кроме того, нашим спортсменам пришлось выступать на других лошадях, наверное, они не успели к ним приноровиться.

Неделей ранее в кыргызском сегменте социальных сетей разгорелась дискуссия по поводу поведения кыргызстанцев, отправившихся на этнофестиваль в Саудовскую Аравию. Тогда одна из участниц события написала, что "люди, которые приехали показать культуру и традиции Кыргызстана, наполняли до отвала свои тарелки, уносили в номера напитки… Они должны знать, что арабы все снимают на фото и видео. Наверное, они в шоке от кыргызов…". Случившееся стало поводом для обсуждения уровня культуры и этики кыргызстанцев, которые выезжают за рубеж.

Фестиваль Camel Fest, стартовавший 9 марта, завершится 23 числа.

Источник - Радио Азаттык
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1552368780
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 20 февраля 2019 года №844
- К. Токаев: Реализация неотложных мер по социальному развитию страны – это веление времени
- А. Мамин принял Чрезвычайного и Полномочного Посла РФ в РК А. Бородавкина
- В Комитете Сената рассмотрели представление Президента Республики Казахстан об избрании на должность судьи Верховного Суда
- "Рахим Ошакбаев, как это понимать?"
- Fitch понизило рейтинги ЦАЭК и дочерних компаний до "B-"; прогноз "Стабильный"
- 1,3 тонны частиковой рыбы помогли собрать волонтеры с берегов Урала
- АО НК "КазМунайГаз" и "Эни Исатай Б.В." подписали ряд соглашений по проекту Абай
- Над пропастью Алжир
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  