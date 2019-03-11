Тутси против Хуту. В руандийском лесу найдены трупы лидеров оппозиции Ингабире и Мутуйиманы

09:23 12.03.2019

Один из лидеров оппозиционной партии Руанды Виктор Ингабире был найден мертвым 10 марта, сообщает Daily Monitor Uganda со ссылкой на бюро расследований Руанды.



Ингабире - один из ключевых представителей оппозиции, член руководства партии UDF.



"Расследование началось. На данный момент подозреваемые отсутствуют", - сообщил представитель бюро расследований Руанды Модест Мбабази.



По данным пресс-центра UDF, также найдено в лесу тело ранее пропавшего пресс-секретаря Ингабире - Ансельма Мутуйиманы.



"Мы подозреваем, что убийцы подкараулили его. По словам видевших тело, он был убит тем методом, которое используется правительством Руанды для расправы с диссидентами за границей", - говорится в заявлении оппозиционеров.



В 2014 году Мутуйимана был заключен в тюрьму сроком на шесть лет, но был досрочно освобожден в 2018 году.