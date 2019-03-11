Замминкультуры Киргизии стал очередной матерый малолетний возродитель кыр-духовности Нуржигит Кадырбеков

10:04 12.03.2019

Нуржигит Кадырбеков назначен заместителем министра культуры, информации и туризма Кыргызстана. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства.



Распоряжение подписал премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.



Нуржигит Кадырбеков родился 31 марта 1977 года в Кара-Кульджинском районе Ошской области. До назначения работал главой фонда духовного и культурного возрождения "Ыйман".