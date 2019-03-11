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|Замминкультуры Киргизии стал очередной матерый малолетний возродитель кыр-духовности Нуржигит Кадырбеков
10:04 12.03.2019
Нуржигит Кадырбеков назначен заместителем министра культуры, информации и туризма Кыргызстана. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства.
Распоряжение подписал премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.
Нуржигит Кадырбеков родился 31 марта 1977 года в Кара-Кульджинском районе Ошской области. До назначения работал главой фонда духовного и культурного возрождения "Ыйман".