Рахмон зачинает реабилитацию Нурекской ГЭС

10:15 12.03.2019

В Таджикистане приступают к реабилитации Нурекской ГЭС



Президент Таджикистана 20 марта в ходе своего рабочего визита в город таджикских энергетиков даст старт проекту реабилитации Нурекской ГЭС.



Ожидается, что глава государства проведет встречу с представителями компании, которая займется реабилитацией ГЭС, об этом сообщил "АП" источник в правительстве республики.



Международный тендер по реабилитации Нурекской гидроэлектростанции (первая фаза) был объявлен в конце августа 2017 года.



Тогда энергохолдинг "Барки точик" выбрал из трех участников тендера группу компаний ANDRITZ, головной офис которой находится в Австрии.



В конце 2017 года для реализации проекта "Реабилитация Нурекской ГЭС, фаза 1" была собрана вся необходимая сумма $350 млн.



Для реализации проекта Международная Ассоциация Развития (МАР) выделит $225 млн., из которых $57 млн. в качестве гранта, остальное - в качестве льготного кредита.



Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР) для реализации проекта выделил $40 млн. в качестве кредита. Еще $60 млн. в качестве кредита выделит Азиатский банк инфраструктурных инвестиций.



Доля правительство Таджикистана в данном проекте составит $25 млн.



Проект первой фазы по реабилитации Нурекской ГЭС будет реализован в течение пяти лет.



Проект восстановления Нурекской ГЭС, разделенный на две фазы, предусматривает замену всех 9 гидроагрегатов и ключевых компонентов инфраструктуры станции, автотрансформаторов, реконструкцию вспомогательных трансформаторов, повышение безопасности эксплуатации плотины, оказание технической помощи.



Для реализации второй фазы проекта необходимо израсходовать примерно $350 млн.



После полной реабилитации Нурекской ГЭС выработка электроэнергии на объекте достигнет 3300 МВт.



Нурекская ГЭС – крупнейшая гидроэлектростанция в Центральной Азии, а Нурекская каменно-набросная плотина высотой 300 м является второй по величине в мире. ГЭС обеспечивает более 70% всей вырабатываемой электроэнергии в стране и входит в Вахшский каскад ГЭС. Проектная установленная мощность станции составляет 3000 МВт. В настоящее время ГЭС потенциально может генерировать только 77% от ее проектной мощности из-за устаревания оборудования и отсутствия необходимого технического обслуживания, в связи с чем максимальная мощность Нурекской ГЭС в последние годы не превышала 2320 МВт.