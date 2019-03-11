Мирзиеев разжаловал в участковые ряд крупных узб-полицаев

10:16 12.03.2019

После указания Мирзиеева высокопоставленных работников МВД понизили до участковых



После устного указания президента Узбекистана Шавката Мирзиеева, данного им 10 января этого года, руководство Министерства внутренних дел перевело 86 процентов своих сотрудников на более низкие должности.



По словам одного из полковников МВД Узбекистана, с недавнего времени он начал работать рядовым участковым инспектором в одном из районов города Ташкента, передает centralasian.org.



По словам собеседника, сейчас участковые инспекторы МВД заняты в основном взысканием штрафов с жителей района, составление списка граждан, проживающих в районе, а также выполнением общественных работ, порученных аксакалами махаллей. В связи с этим, у участковых инспекторов не остается времени для выполнения их основной работы – предотвращения преступности, говорит полковник.



Он считает, что практика назначения офицеров МВД с высшим юридическим образованием рядовыми участковыми инспекторами начала давать совершенно противоположный результат.



Как сообщил представитель пресс-службы МВД республики, назначение работников министерства с высшим образованием рядовыми участковыми инспекторами осуществляется на основании постановления президента Шавката Мирзиеева и поручения министра внутренних дел Пулата Бабаджанова.



– Были привлечены опытные кадры для обеспечения того, чтобы участковые инспекторы имели высшее юридическое образование. Это осуществляется на основании постановления президента "О дополнительных мерах по повышению эффективности обеспечения общественной безопасности", – сказал сотрудник пресс-службы МВД республики.



Как говорит полковник милиции, участковыми инспекторами были назначены только те работники министерства, которые не имели покровителей сверху.



– Я работал следователем в управлении министерства и занимался раскрытием преступлений. Меня, юриста с высшим образованием и офицера, отправили рядовым участковым инспектором в один из районов Ташкента только из-за того, что я не имел покровителей сверху. Ладно, подумал я про себя, поеду и буду заниматься улучшением криминогенной обстановки в этом районе. Но в итоге получилось так, что меня завалили делами, которые никак не связаны с моими основными обязанностями, – говорит полковник милиции.



Полковник МВД говорит, что на самом деле взысканием долгов должны заниматься судебные исполнители и сотрудники Бюро принудительного исполнения. По его словам, участковые инспекторы превратились в мальчиков на побегушках для аксакалов махаллей.



– Участковые инспекторы с высшим юридическим образованием стали мальчиками на побегушках для махаллинских аксакалов, не имеющих даже десятиклассного образования. Сотрудник милиции превратились в собачек, бегающих рядом с махаллинскими аксакалами. Я считаю, что каждый должен заниматься своим делом, – говорит полковник милиции.



По его словам, вместо положенных 8 часов, в настоящее время сотрудники МВД вынуждены работать по 18 часов в день.



Напомним, что во время недавней встречи с активистами Наманганской области президент Шавкат Мирзиеев раскритиковал сотрудников органов внутренних дел с избыточным весом и дал им время для похудения.​



Ранее, 10 января этого года, Мирзиеев посетил отдел внутренних дел №7 Юнусабадского района города Ташкента, где подверг критике работу участковых инспекторов. В тот же день глава государства "посоветовал перевести 86 процентов сотрудников органов внутренних дел на более низкие должности".