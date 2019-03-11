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|"Концепция естественного развития Кыргызской Республики "Мурас"" (на правах хрени)
11:48 12.03.2019
Концепция естественного развития Кыргызской Республики "Мурас"
Азамат Темиркулов
Мурас. Концепция естественного развития Кыргызской Республики это стратегическая программа развития страны, разработанная в качестве альтернативы существующим государственным стратегиям.
Целью данной Концепции является разработка такой модели развития, которая создаст рабочие места для граждан, и в то же время сохранит окружающую среду и духовно-культурное наследие Кыргызстана.
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