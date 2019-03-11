Новый посол Китая Ду Дэвэнь прибыла в Кыргызстан. Биография

11:51 12.03.2019

Посол Китая в Кыргызстане Ду Дэвэнь 11 марта вручила копии верительных грамот главе МИД Чингизу Айдарбекову.



Как сообщили в МИД КР, стороны обсудили актуальные вопросы кыргызско-китайского сотрудничества, а также подготовку предстоящих двусторонних визитов на высоком уровне.



Краткая биография:



Ду Дэвэнь родилась в марте 1964 года в городе Чунцин.



Получила ученую степень магистра.



1989–1991 гг. Сотрудник, атташе Департамента по делам СССР и Восточной Европы МИД КНР;



1991–1991 гг. Атташе Посольства КНР в СССР;



1991–1993 гг. Атташе, третий секретарь Посольства КНР в России;



1993–2000 гг. Третий секретарь, заместитель заведующего отделом Департамента стран Восточной Европы и Центральной Азии МИД КНР;



2000–2001 гг. Первый секретарь Посольства КНР в Таджикистане;



2001–2004 гг. Первый секретарь, заведующий отделом Департамента стран Восточной Европы и Центральной Азии МИД КНР;



2004–2008 гг. Советник Посольства КНР в России;



2008–2011 гг. Заместитель генерального директора Корпорации по международной разведке и разработке нефти Китайской нефтяной и химической корпорации;



2011–2014 гг. Генеральный консул КНР в городе Алматы, Казахстан;



2014–2019 гг. Заместитель директора Департамента по управлению иностранными делами МИД КНР;



2019 г. Чрезвычайный и полномочный посол КНР в Кыргызстане.



Замужем, имеет дочь.