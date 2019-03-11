ЕАЭС все ближе к единой валюте?

12:01 12.03.2019

Алексей Никоноров



Беларусь готова торговать с Россией, отказавшись от доллара и евро, используя только рубль. Это может стать новым шагом для создания единой валюты в этих странах, а в последующем и в ЕАЭС.



В ходе "Большого разговора" в Минске 1 марта президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что поддерживает инициативу введения единой валюты с Россией и создания единого эмиссионного центра. Он отметил, что в последнее время подобные вопросы обсуждаются все чаще, и он в этом не видит ничего плохого.



- Сегодня нам предлагают валюту. Мы за! Конечно, это будет рубль, – заявил глава белорусского государства.



При этом Лукашенко подчеркнул, что это должен быть не белорусский или российский рубль, а общий



Кроме того, нужно определиться с месторасположением единого эмиссионного центра.



- В Минске? Нет, в Смоленске. Неважно, где он будет, пусть будет в Питере – это родина президента России и мой любимый город, – отметил глава Беларуси.



Эти слова растиражировал целый ряд СМИ.



Было ли предложение?



Впрочем, уже 5 марта Лукашенко назвал это фейком. На сайте президента Беларуси приведены его слова с совещания по вопросам участия в интеграционных структурах и сотрудничества с европейскими организациями. Он заявил, что журналисты неверно трактовали его слова.



"Чтобы соглашаться на что-то, надо чтобы тебе что-то предложили. Если тебе предложили единый рубль, тогда ты можешь или соглашаться, или отвергать это.



Ни мне, ни Беларуси этого никто не предлагал



Отвечая на вопросы журналистов, я просто размышлял, что если такой вопрос встанет, белорусы абсолютно не против единого рубля. Но вопрос не в этом.



Вопрос, как будем регулировать процессы на валютно-финансовых рынках, что за эмиссионный центр? Где он будет располагаться, это не важно. Важно, какие он функции будет выполнять. Это были мои рассуждения", - цитирует Лукашенко официальный сайт президента Беларуси.



Уже в следующей фразе он фактически заявляет, что ввести единую валюту мешает политика Москвы.



"Сегодня почти 80% нашей торговли с Россией осуществляется в российских рублях. Я недавно президенту (России - прим. ред.) предложил: прежде чем бросаться на что-то большое, давайте перейдем на 100% торговли в российских рублях. Вот наше предложение. Мы этого не боимся, но никто на это не идет.



Значит Россия отказывается от торговли с самым близким своим партнером в российских рублях, рассчитывая на твердую валюту - "вражеские" доллары и евро. Тогда чего рассуждать о каком-то едином рубле?" - вопрошает белорусский лидер.



В России, впрочем, о таком предложении не знают. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова,



Россия заинтересована в подобном соглашении и вряд ли стала бы от него отказываться



"Я, честно говоря, первый раз об этом слышу, у меня такой информации нет. Собственно, в торгово-экономических отношениях с нашими партнерами, тем более с ближайшими, к коим относится Беларусь, мы заинтересованы в переходе на расчеты на основе национальных валют. В том числе, конечно, в первую очередь на основе российского рубля. И эта тема постоянно фигурирует на повестке дня переговоров", - цитирует Пескова "Коммерсантъ".



Нужна ли рублю альтернатива



Тема действительно часто возникает в информпространстве. Например, бурное обсуждение было в ноябре 2018: вице-министр финансов России Сергей Сторчак заявил, что дедолларизация в рамках союзного объединения уже практически закончена.



"В двухсторонних торгово-экономических отношениях доминирует рубль. Иногда по отдельным странам в рублях осуществляется до 80% взаимного товарооборота".



По его словам, необходимо продвигать российскую валюту в качестве главного средства расчетов между странами ЕАЭС. Причем место для высказывания было выбрано удачное - XIII Международная конференция "Евразийская экономическая интеграция".



Мысль вице-министра поддержал и председатель правления Евразийского банка развития (ЕАБР) Андрей Бельянинов. По его словам,



чтобы сделать рубль единой валютой для расчетов, уже создана вся необходимая инфраструктура



Против выступил глава Счетной палаты России Алексей Кудрин. По его словам, курс рубля имеет более высокую волатильность, чем ряд других валют. В таких обстоятельствах переход на расчеты во внешней торговле в российской национальной валюте можно назвать "по сути, налогом".



"За рубли мы не купим современные технологии в Европе. Значит, нам нужно копить доллары и продавать свою продукцию за доллары", - отметил Кудрин. – Для мировых расчетов требуется стабильная единица измерения. Рубль, падая два раза за год, не имеет такого свойства.



Каждый год одно и то же



ЕАБР вообще не в первый раз выступает за использование рубля в качестве единой валюты при расчетах внутри ЕАЭС. В ноябре 2017 как ключевой аргумент приводился размер российской экономики – он значительно превосходит показатели соседних стран. Большинство сделок внутри ЕАЭС совершаются с участием России, а потому доля ее нацвалюты так высока.



Между собой же Казахстан, Беларусь, Кыргызстан и Армения чаще рассчитываются долларами



"Например, в расчетах Беларуси со странами ЕАЭС, кроме России, на доллар приходилось более 50%. В расчетах Казахстана и Кыргызстана со странами ЕАЭС, кроме России, около 80%", - писали тогда "Ведомости" со ссылкой на ЕАБР.



За год ситуация изменилась не особо. Рубль продолжает оставаться главной валютой ЕАЭС, в качестве резервных используются доллар и значительно реже евро.



Тенге, как и нацвалюты других стран союза, при взаиморасчетах котируется мало. Казахстанская валюта на пространстве ЕАЭС сталкивается с теми же проблемами, что российская в мировой торговле: нестабильность курса и связанные с этим высокие риски.