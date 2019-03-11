Foreign Affairs: Какие факторы способствовали замедлению экономики КНР?

12:03 12.03.2019

Foreign Affairs: Какие факторы способствовали замедлению экономики КНР?



Проблемы Китая связаны прежде всего с решениями, принятыми несколько лет назад, а в некоторых случаях - десятилетия назад



В 2018 году в Китае зафиксировали самый медленный экономический рост за последние три десятилетия. Все началось прошлой осенью. Рост заработной платы замедлился. Опросы показали, что в производственном секторе начали сокращать рабочие места. Также сократился импорт, что нанесло ущерб основным странам-экспортерам, пишет Кристофер Балдинг в статье для издания Foreign Affairs.



Есть несколько факторов, вызвавших замедление экономики КНР. Быстро стареющее население, падающий уровень рождаемости, сокращение федеральных резервов, замедление мировой экономики - все это факторы, которые тормозят экономику Китая. И все же Китаю не грозит рецессия. Китайское правительство не допустит значительного замедления экономического роста, даже если это осложнит проблемы в будущем.



Проблемы Китая связаны прежде всего с решениями, принятыми несколько лет назад, а в некоторых случаях - десятилетия назад. В прошлом Китай извлекал выгоду из растущей рабочей силы. Однако в 2012 году численность населения трудоспособного возраста начала сокращаться. Это следствие политики "одна семья - один ребенок", которая была принята в 1979 году. Снижение темпов роста отчасти связано с этим демографическим падением.



Повышение заработной платы также создает для КНР дополнительные проблемы. Заработная плата в Китае в настоящее время соответствует или превышает заработную плату в большинстве других стран с развивающейся рыночной экономикой, поэтому Китай становится менее привлекательным для иностранных компаний. Высокие расходы, связанные с проживанием в городе, сократили приток сельских крестьян до минимума. Средний располагаемый доход в сельской местности в 2018 году составил примерно $2 тыс. 150 в год, поэтому переезд в город становится практически невозможным из-за высокой стоимости квартир в городских районах: средняя стоимость одного квадратного метра составляет около $2 тыс.



Силы, которые в последние несколько лет стимулировали экономический рост КНР, начинают ослабевать. Когда-то Китай полагался на положительное сальдо торгового баланса для ускорения темпов экономического роста, но сегодняшний торговый баланс страны эффективно сбалансирован. Инвестиции в основной капитал - заводы, машины, жилые дома - традиционно были основным источником роста. Доля инвестиций в ВВП КНР сократилась с 82% в 2016 году до 71% в 2018 году. В последующие годы ожидается дальнейшее снижение, поскольку каждая четвертая квартира в Китае сейчас пустует, а автомобилестроители работают на 50% от своей мощности.



В течение многих лет экономики США и Китая шли одинаковым путем. Однако теперь рост процентных ставок в США в сочетании с замедлением экономического роста в Китае может привести к экономическому разрыву между двумя странами. Процентные ставки по однолетним казначейским облигациям теперь немногим выше, чем по государственному долгу Китая, а это означает, что Пекин больше не может рассчитывать на приток капитала от инвесторов, желающих получить доход за пределами США.



Задолженность домохозяйств и государственная задолженность КНР достигли уровня, сопоставимого с уровнем задолженности в большинстве развитых стран. При этом, в КНР уровень задолженности растет быстрее, чем номинальный ВВП. Стоимость обслуживания долгов сейчас составляет более 20% ВВП. Для сравнения, в других странах с высоким уровнем долга, таких как Япония и США, расходы на обслуживание долга не превышают однозначные цифры в процентах от ВВП.



Усилия Пекина по стимулированию внутреннего потребления скоро достигнут своего предела. В настоящий момент уровень расходов китайских домохозяйств по отношению к уровню доходов выше, чем во многих развитых странах, включая Соединенные Штаты. Это приводит к снижению потребления. Некоторые исследования указывают на то, что, например, уровень продаж автомобилей в КНР достигнет прежних уровней только к началу следующего десятилетия. Из-за низкого роста уровня доходов в состоянии стагнации оказались даже продажи телефонов и других товаров длительного пользования.



В январе 2019 года в Китае совокупный объем финансирования, включая банковские кредиты, забалансовые кредиты, размещение акций и облигаций, достиг рекордных 4,64 трлн юаней ($685,18 млрд), что на 52% выше, чем в январе 2018 года. Пока рост кредитования остается устойчивым, риск существенного экономического спада остается небольшим. Китайский экономический рост может быть неустойчивым, но риск того, что он остановится, невелик.



Когда демократическая страна сталкивается с рецессией, то избиратели могут лишить власти правящую партию. Китайские избиратели не имеют такой возможности, а это означает, что рецессия может привести к краху всего режима. Поскольку ставки для Коммунистической партии Китая очень высоки, КПК приложит все усилия для того, чтобы выкарабкаться из сложившейся ситуации.



Максим Исаев