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Первые итоги реформы МВД Узбекистана: увольнения, чистки и жесткий контроль
12:06 12.03.2019

Система органов внутренних дел Узбекистана в последнее время подверглась серьезным изменениям. И не только структурным, но и качественным. О существующих проблемах и первых успехах рассказал Кутбидин Бурханов, начальник Управления связи с общественностью и СМИ МВД РУ.

Коррупция среди сотрудников внутренних дел все еще остается одной из острых тем, волнующих граждан Узбекистана. МВД республики активно борется с этим явлением, выявляя нарушителей закона в своих рядах и совершенствуя кадровую политику в целом.

В соответствии с постановлением президента "О мерах по внедрению эффективной системы управления, контроля и работы с личным составом органов внутренних дел", в ведомстве пересматривают кадровую систему, запущен процесс постепенного омоложения руководящего состава.

В частности, проведена аттестация сотрудников, изучена деятельность руководителей, более 5 лет находящихся на одной должности. По итогам проверок часть правоохранителей освобождены от занимаемых должностей, а 59 человек, несоответствующих профессиональному уровню, уволены из органов внутренних дел.

Чистка рядов

Кроме того, по данным пресс-службы МВД, в 2018 году за различные преступления были привлечены к ответственности 174 сотрудника

"По сравнению с прошлыми годами наблюдается снижение подобных случаев. Но любое преступление, совершенное сотрудником органов внутренних дел, - это чрезвычайная ситуация. Поэтому мы еще не достигли намеченных результатов в искоренении этой проблемы", - признали в ведомстве.

Соответствующие структуры МВД следят за сообщениями в интернете, проверяя обоснованность каждого мнения, высказанного о работниках органов внутренних дел.

"Решительные меры по очистке наших рядов от недостойных лиц будут продолжены и в будущем", - заверили в министерстве.

Кадровая политика МВД находится на особом контроле – проводится переподготовка кадров, привлекаются инициативные и ответственные специалисты. Если говорить о среднестатистическом сотруднике, сегодня это мужчина в возрасте от 35 до 40 лет, в браке, отец двух или более детей. Женщин в этой профессии по-прежнему немного (3%).

Пополнить ряды стражей порядка намерены выпускники ташкентского академического лицея при МВД. В 2018 году в учебное заведение было подано 723 заявления, из которых 254 кандидата были зачислены, успешно пройдя тестовые испытания. Конкурс составлял три человека на место.

Безопасный город

В стране запускается сразу несколько программ по обеспечению общественной безопасности. Прежде всего в столице и других крупных административных центрах страны. Один из проектов - "Безопасный город". Он направлен на улучшение криминогенной обстановки, повышение эффективности и оперативности правоохранительных органов.

Так, в Ташкенте была внедрена качественно новая система поддержания общественного порядка, профилактики правонарушений и борьбы с преступностью. Создано 73 отдела внутренних дел. На прилегающих к населенным пунктам территориях функционирует эффективная система непосредственного управления и координации деятельности сил и средств.

О своей работе сотрудники регулярно отчитываются напрямую народным депутатам местных законодательных собраний

В рамках проекта "Безопасная столица" в обеспечении правопорядка принимают активное участие структуры прокуратуры, суды, Нацгвардия, Союз молодежи Узбекистана, органы самоуправления.

Кроме того, в Ташкенте внедрен порядок круглосуточной службы, к несению которой привлечены порядка 70% личного состава ГУВД. И это уже дает свои плоды - уровень преступности снизился на 49,1%, время прибытия экипажей МВД на место происшествия сократилось до 5-7 минут.

Опыт Ташкента внедрен в Нукусе, на очереди и другие областные центры, пояснили в МВД республики.

Технические новшества

Установка камер видеонаблюдения - как на автомагистралях, так и в оживленных местах и жилых массивах - позволила не только оперативно фиксировать и раскрывать преступления по горячим следам, но и снизить уровень уличной преступности.

Само по себе наличие камеры видеонаблюдения у многих отбивает желание преступить закон

По информации МВД, по всей республике сегодня установлено 241 563 камеры (улицы, объекты, махалли). Согласно статистике, в 2018 году количество преступлений в стране сократилось на треть.

Помимо стационарных камер в работе правоохранителям помогают и сами граждане. Они фиксируют правонарушения и направляют подтверждающие видеозаписи.

Проект "Мобильный репортер" направлен прежде всего на повышение безопасности дорожного движения и в целом на развитие культуры вождения. Лица, предоставившие видеозаписи с зафиксированными правонарушениями, поощряются денежным вознаграждением в размере 5% установленной в Узбекистане минимальной заработной платы за счет суммы штрафа, взысканной с правонарушителя. При этом данные гражданина совершенно конфиденциальны, что гарантирует ему полную безопасность.

"Сейчас ведется работа по созданию централизованной системы по сбору видеозаписей о случаях правонарушений, зафиксированных видеорегистраторами, установленными в автомобилях физических и юридических лиц", - поделились планами в МВД республики.

Еще одно техническое новшество, которое в скором времени поступит на вооружение узбекских правоохранителей –

спецсмартфоны для сотрудников профилактики. В первую очередь гаджетами оснастят столичных стражей порядка

"ГУВД-phone" содержит ряд специализированных приложений для идентификации личности. Устройства были разработаны по заказу МВД и имеют многоуровневую защиту данных и переговоров.

"Телефон имеет 4 приложения, которые подключены к электронным базам данных и позволяют осуществлять идентификацию любого гражданина.

Инспектору профилактики достаточно навести гаджет на проверяемого, и он получит о нем полную информацию

Смартфон также позволяет проверять госномера автотранспортных средств на предмет угона и оплаты штрафов", - раскрыли детали спецаппаратов в пресс-службе МВД.

Загранпаспорта

С 1 января 2019 года в Узбекистане отменен специальный выездной стикер, вклеивавшийся в нацпаспорт для поездок за рубеж. Теперь граждане республики, как и россияне, получают заграничные паспорта сроком на 10 лет.

Большая часть процедур по оформлению загранпаспорта уже переведена в электронный вид, но система будет совершенствоваться.

На текущий момент заявки на получение паспорта подали свыше 131 тыс. узбекистанцев. Вся процедура занимает не более 10-12 рабочих дней, уточнили в МВД.

Решение трансграничных проблем

Несмотря на технические нововведения, кадровую политику и активность граждан, победить трансграничные проблемы ни одной стране в одиночку невозможно. Международное сотрудничество, тем более со стратегическим партнером и союзником, позволяет эффективно противодействовать современным вызовам и угрозам.

Новый импульс в российско-узбекских связях между правоохранительными структурами придал визит министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева в Ташкент 2017 году. Очередная встреча министров запланирована уже в ближайшие месяцы.

Правовую основу сотрудничества между Узбекистаном и РФ в правоохранительной сфере на данный момент составляют более 15 международных договоров. Кроме того, стороны подписали план совместных действий на 2016-2018 годы. Аналогичный документ сроком до 2021 года планируется подписать в ходе ближайшей встречи министров в 2019.

Правоохранители двух стран тесно сотрудничают в оперативно-розыскной работе, борьбе с терроризмом, экстремизмом и торговлей людьми, противодействии нелегальной миграцией, сфере взаимной правовой помощи, а также в деятельности по подготовке и повышению квалификации кадров.

Для обсуждения и решения совместных вопросов в сфере обеспечения правопорядка действует межведомственная Координационная рабочая группа. Ее очередное заседание запланировано в Узбекистане уже в 2019 года. В мае Ташкент будет принимать заседание Совета министров внутренних дел государств-участников СНГ.

Помимо этого прорабатываются зарубежные визиты министра внутренних дел за рубеж, в том числе в страны Содружества.

Источник - Sputnik
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1552381560
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