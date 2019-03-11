Разочарованные странники: как КНДР и США ведут себя после саммита в Ханое

12:08 12.03.2019

Процесс северокорейского урегулирования пойдет отныне по нисходящей



Наталия Портякова



Северную Корею подозревают в возобновлении деятельности сразу на нескольких ракетных и ядерных объектах. Во многом это можно считать реакцией Пхеньяна на провал ханойского саммита Ким Чен Ына и Дональда Трампа, с которым КНДР связывала надежды на частичное ослабление санкционного давления на свою экономику. Но этого не произошло, более того, из Вашингтона стали звучать новые намеки на возможное ужесточение санкций. "Известия" разобрались, что заставило Пхеньян вновь поиграть мускулами, не переходя "красных линий".



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Подозрительно активны



В последние дни в СМИ прошли сообщения, что КНДР активизировала деятельность на сборочном заводе в пригороде Пхеньяна - там, где в не столь далеком прошлом собирались межконтинентальные баллистические ракеты "Хвасон-15". Где-то даже замелькали предположения, будто Северная Корея вот-вот запустит очередную ракету. Параллельно спутники засекли, что Пхеньян начал потихоньку восстанавливать полигон Сохэ - тот самый, который Ким Чен Ын обещал американцам демонтировать.



И наконец, национальная разведывательная служба Республики Корея заявила: КНДР продолжает использование установок по обогащению урана в научно-исследовательском ядерном комплексе в Йонбене - еще одном объекте, который был предметом неудавшегося торга на недавнем саммите Ким Чен Ына с Дональдом Трампом в Ханое.



Реагируя на эти сообщения, глава Белого дома заметил, что он "будет очень разочарован, если это (активизация на ракетно-ядерных объектах) происходит". А его советник по национальной безопасности Джон Болтон, отметив, что "ничего в разоруженческой игре его уже не удивляет", снова добавил про разочарование, "если Ким Чен Ын сделает что-то подобное".



Крушение надежд



Между тем разочарование - это ровно то, что испытывают сейчас не только в США, но и в Северной Корее. Пхеньян всерьез рассчитывал, что по итогам недавней встречи в Ханое США ослабят санкции против республики. При этом если, по словам главы Белого дома, КНДР требовала полной отмены санкционного режима, то, по версии Пхеньяна, Ким Чен Ын просил только о частичном послаблении в ответ на демонтаж ряда ракетных и ядерных объектов.



Конечно, Ким Чен Ын никогда не жаловался открыто и прямо на плохое экономическое состояние своей страны. Но то, что дела в экономике КНДР, живущей в условиях удушающих санкций, идут не ахти, мало для кого является секретом.



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В 2018 году страна, и без того, как известно, не особо зажиточная, пережила масштабные засуху и наводнения, из-за чего нехватка продовольствия стала, по данным работающих здесь гуманитарных организаций, катастрофической. Неурожай лег на далеко не благодатную почву санкций против Пхеньяна, из-за которых в прошлом году сильно провисла даже торговля с соседним Китаем - основным экономическим партнером КНДР. По данным таможенной статистики КНР, в 2018-м экспорт Китая в Северную Корею сократился на треть, импорт оттуда - сразу на 71% (другие источники даже дают цифру 87%), и в итоге объем двусторонней торговли обвалился более чем вдвое. И хотя сама КНДР еще не обнародовала экономических данных за прошлый год, исследовательские институты соседнего Юга уже подсчитали, что за 2018-й республика потеряла 5% своего ВВП.



Но, как известно, надежды на улучшение экономики, связанные в первую очередь с отменой или послаблением санкций, так и не сбылись. В конце прошлой недели газета "Нодон Синмун" выступила с редакционной колонкой, общий посыл которой свелся к призыву затянуть пояса и не ждать милостей от "империалистов". А на днях и сам товарищ Ким признал, что главной "революционной задачей", стоящей перед страной, является "улучшение экономики и повседневной жизни людей".



Момент упущен



Еще до саммита в конце февраля было совершенно очевидно, что при любых, даже самых позитивных, раскладах и посылах Северная Корея не собиралась сдавать американцам все и сразу. В США это не могли не понимать, даже невзирая на свою излюбленную мантру "максимального давления". Не так давно Федерация американских ученых, собравшая под своей эгидой 14 экспертов по Северной Корее со всего мира, обнародовала доклад, где в очередной раз донесла до всех уже хорошо известную вещь: КНДР вряд ли когда-то сдаст свое ядерное оружие, поскольку режим считает его одной из основ своего выживания. И никакие санкции и новое давление не сделают Ким Чен Ына более уступчивым, скорее, наоборот, вынудят его к большей враждебности и меньшей предсказуемости.



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Но администрация Трампа поступила ровно наоборот. И дело даже не в том, что на саммите американцы не захотели ни на йоту уступить визави. Если накануне встречи с Кимом во Вьетнаме американский лидер обещал никого не торопить в вопросах денуклеаризации, а после провала саммита заметил, что не рассматривает перспективу усиления санкционного давления на КНДР, то в последние дни из Вашингтона стали звучать уже иные заявления. 6 марта Джон Болтон открыто признал возможность ужесточения санкций против северокорейцев, а пару дней спустя один из представителей Госдепа заявил: США рассчитывают на полную денуклеаризацию КНДР к 2021 году, времени окончания первого президентского срока Дональда Трампа.



На этом фоне в Северной Корее и началось предполагаемое возобновление активности на ракетно-ядерных объектах. Но при этом Пхеньян вряд ли действительно настроен проверять американцев и оставшийся мир на прочность запуском очередной ракеты (такой поступок прежде всего не оценят в Сеуле, приложившем все возможные усилия для разрядки на полуострове). Скорее это стало поводом доказать Вашингтону свою решимость не отступать под нажимом.



На данный момент ясно одно: момент для разрядки в отношениях Вашингтона и Пхеньяна упущен, и на фоне нежелания сторон идти на уступки северокорейское урегулирование медленно, но верно перетекает в разряд вялотекущих и сложно решаемых мировых кризисов вроде палестино-израильского конфликта. Разве что периодические сообщения о подготовке КНДР нового ракетного запуска и очередные угрозы США применить "кнут" сделают этот стагнирующий процесс чуть живее, не давая журналистам окончательно забыть эту тему.